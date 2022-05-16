Muhalefeti yargı sopası ile susturmaya çalışmak!

Daha üç hafta önce MAN Adası Davasının Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından bozulması ile bu konuda Asliye Hukuk Mahkemesi ile İstinaf Mahkemesi’nin ne kadar ısmarlama kararlara imza attığı ortaya çıkmıştı.

Yargının FETÖ ile birlikte iktidar tarafından ele geçirilme çabaları hala hafızalarda.Uydurma delillerle açılan ve çekilen büyük acılar sonrası beraatla sonuçlanan Ergenekon,casusluk gibi davalarda iktidarın açıkça davaların savcılığına soyunması da öyle.15 Temmuz nedeniyle yapılan şekli yargılamalar,yargıyı kullanarak muhalefeti sindirme ile devleti ele geçirme çabaları doğal olarak hepimizi yargıyı,adaleti ve yargının siyasallaşmasını konuşmaya sevkediyor.CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verilen haksız hapis kararları,dokunulmazlığının kaldırılması ile hapsedilmesi ve daha sonra masum olduğunun anlaşılması ile yaşananlar da hala hafızalarda tazeliğini koruyor.Ne yazık ki bunun gibi bir çok örnek karardan bahsetmek mümkün.

Bütün bu örnekler gösteriyor ki;iktidar uzun zamandır ,yargıyı bir sopa gibi intikam ve siyaseti biçimlendirme aracı,kendisini iktidarda tutma aracı olarak kullanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kazanılmasının mimarı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu seçim sonrası iktidar çevreleri tarafından günah keçisi ilan edildi.Çünkü iktidar bu seçimi kaybetmeyi bir türlü hazmedememişti.Hemen kamu gücü kullanılarak hakkında araştırmalara başlandı.9 yıl önce attığı mesajlar bile bulunarak yandaş medya da kullanılmak suretiyle hakkında terör suçlaması dahil her türlü yalan dolan suçlamalar yapıldı.Hakkında 9 yıl 10 ay gibi inanılması imkansız hapis cezaları verildi.Geçen hafta bu cezaların terör vs. den olan kısmı bozulurken hakaret nedeniyle verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının onaylanması doğal olarak yine siyaset sahnesine bomba gibi düştü.Çünkü bu da iktidarın,siyasetin yargıyı bir sopa gibi kullanmasının,yargının siyasallaşmasının son örneklerinden birisiydi. Oysa ki 9 yıl önce AKP temsilcilerinin attıkları mesajlar incelense kuvvetle muhtemel aynı davalar onlar hakkında da açılabilir.Ama onlar iktidar,onları soruşturan yok,onlarla ilgili yargının gözleri kapatılmış,kulakları sağır edilmiş.

Daha geçen hafta derince belediyesi kültür müdürünün ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP gurup başkanvekili Özgür Özel’e karşı yaptığı ağır hakaretler kamu oyuna düştü.Bu tür mesajları iktidar temsilcilerine yapanların başlarına gelenleri hepimiz yaşıyor ve biliyoruz.Kendisi halen görevde ve hakkında yasal bir işlem yapılıp yapılmadığı dahi bilinmiyor.Bir tarafta muhalefetin başarılı bir il başkanına iktidar gücü ile yargıyı kullanarak yapılanlar,diğer tarafta iktidar temsilcileri,iktidar belediyesinde çalışan kişiler hakkında yargının sus pus olması.Bu küçük örnekler dahi yargının nasıl iktidar tarafından muhalefeti sindirme aracı olarak kullanıldığını göstermeye yetiyor da artıyor bile.

Adalet ne sosyal medyadan,ne iktidardan ve ne de başka bir güçten etkilenmemelidir. Adalet insanların rengine,kimliğine,cinsiyetine ve siyasi tercihlerine göre karar vermez.Hakim kararlarını kanun,uluslararası hukuk ve kendi vicdanı ile vermelidir.Adalet yarası başka yaralara benzemez ve hiç bir zaman silinmez.Siyasi tarih Menderes ve arkadaşlarını,Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını,Uğur Mumcu gibi demokrasi şehitlerini altın harflerle yazarken idam cezası veren yada haksız kararlar veren hakimleri hiç hatırlamaz.Bu kararları verdiren siyasi aktörleri de lanetler.

Yargıyı adeta bir sopa gibi kullanarak iktidarı sindireceklerini zannedenler,kendilerini kandırmaktadırlar.Siyasi tarih bize tüm devrimler ve devrimcilerin birer adalet mücadelesi ile ortaya çıktığını gösteriyor. Yargının siyasallaştırılması ve muhalefeti sindirmek için bir sopa gibi kullanılmaya çalışılması iktidarı zayıflatırken,siyasete yeni aktörler kazandıracaktır.Her şeye rağmen Türkiye bir gün tam demokrasi ve eksiksiz bir adalete kavuşacaktır.Zira adaletin dünya görüşü sadece adalettir.