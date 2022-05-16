Parayı bastım, gaz pedalına da basarım!

Önceki gün “Otoyol ve otobanlarda hız limiti artırılmalı mı?” başlıklı bir yazı yazdım…

Yazım internette…

Alpay Lök adlı okurumuz, yazımla ilgili bir mesaj gönderdi.

Birlikte okuyalım;

ASIL SORUN NEREDE?

“Yazı çok güzel. Tebrikler.

Asıl sorun nerede biliyor musunuz? Ağır taşıtlarda.

AB ve Almanya'da ağır taşıtlarda hız sınırlayıcı (speedlimitör) zorunlu: kamyonlar 90kmh, otobüsler 100kmh. Bizde araçlarda fabrika çıkışı bu düzenekler takılı, ama denetimi yok ve büyük kısmı iptal. Araç muayenesi bunları denetlemiyor.

KAMYONLAR YARIŞIYOR

3 şeritli otoyollarda bugünkü durum şu: kamyonlar 1. ve 2.şeritte yarışıyor, otobüsler de sürekli 2.şeritten gidiyor ve önündeki otobüsü 3.şerite geçerek solluyor tıpkı bir otomobil gibi.

120kmh ile gitmek isteyen otomobiller 2.şeritte otobüslerin arkasından gitmeye ve 3.şeritten sellektörle gelen ve herkesi taciz eden "parayı bastım pedala da basarım" diyen sürücülerden fırsat kalırsa 3.şeride geçip sollayabiliyor.

3.şeritten 1.şeride makaslama yapanlar da var.

Medeni dünyada böyle bir medeniyetsizlik yok.

HIZ DENETİMİ YOK

Daha bitmedi: otoyollarda şerit disiplini, takip mesafesi ve hız denetimi yok. Bu ortamda 120kmh olan ve zaten denetlenmeyen hızı 140kmh ve Avrupa'da tek olan %10 ölçüm toleransı sonrası 154kmh'a çıkarmak "parayı bastım pedala da basarım" diyen ve bol bol makaslama yapan kuralsız sürücülerin önünü açmaktır.

YAPILMASI GEREKENLER:

1) Otoyollarda hız, şerit disiplini ve takip mesafesi denetimi başlamalı.

2) Kamyon ve otobüslerdeki hız sınırlama düzenekleri devreye alınmalı ve araç muayenesinde denetlenmeli.

3) Sürekli olarak üçüncü şeridi kullanan ve önündeki araçları sellektörle taciz edenlere ağır para ve hatta hapis cezası verilmeli.

4) Araç muayenesi AB'deki 2014/45/EC seviyesine getirilmeli.

5) Otomobillere kışın Kış Lastiği zorunluluğu gelmeli.

6) Araç muayenesi kamyon ve römorkların arka koruma (tampon) teknik seviyesinin ECER58.2 ve yeni araçlarda ECER58.3 olduğunu denetlemeli.vs, vs, vs…

Bugünkü şartlarda hız sınırını artırmak büyük kazalara ve ölümlere davetiyedir.”

KURALLARA UYMALIYIZ.

Alpay Lök adlı okurumuzun görüşlerini yukarıda sizinle paylaştım…

Trafikte her zaman dikkatli olmalıyız, kurallara uymalıyız. Zaten kazaların nedeni, trafik kurallarına uymamaktan kaynaklanıyor…