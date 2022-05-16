Kocaelispor 70 milyona, İzmit Belediye milyona küme düştü !..

Bu sezon Süper lig’de kadın basketboluyla, 1.lig’de erkek futboluyla küme düşme ‘başarısı!’ yaşayan ve yaşatanları ‘emeklerinden ötürü’ tebrik ediyorum…

Kocaelispor’u bol bol yazdık…

Tahir başkanı üzdüler…

Adamcağız aktardığı 70 milyon liralık kaynakla rezil edildi…

Pekala, Fatma Kaplan Hürriyet de az mı üzüldü yani…

İkisi de bunu hiç hak etmediler…

İzmit Belediye başkanı Hürriyet., kadın basketbol takımıyla Süper Lig’de büyük ‘sükse’ yaptı, ama o takım da küme düştü…

Bugün İzmit Belediyespor ile ilgili kulislerde dolaşan bilgileri aktarıyorum…

Tekrar yazıyorum, bunlar sadece konuşulanlar…

Gerçek midir, değil midir bilemem…

Ama araştırıyorum…

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“ Eurolig’te gereksiz harcanan 500-600 bin lira civarı para “Küme” gitti… Ödenmeyen paralardan dolayı kaçan yabancılar, devamlı değişen ve işten anlamayan isimler, sağdan soldan toplanan döküntü oyuncularla kurulan altyapı… Şube Sorumlusu Fatih Aydın ve Ece Patır’a neden görev bıraktırıldı ?..

Fırat Okul ile neden pandemi zamanında 3 yıllık anlaşma yapıldı ?.. Pandemi sonrası takımı Play-Off’a sokamadı ve sonraki sene küme düşürdü ve neden devam edildi ?..

Eski koç Erkan Metin ile neden yollar ayrıldı ?..

Eski mahkemelik oyunculara olan borçlara Fatma hanım neden el koymadı ?..

Aktif yönetici yönetimdeyken, kulüp kurup bölgesel lige takım kurma çabalar ne anlama geliyor ?..

Fırat hocanın oyunculara hakaret dolu davranışları ve özellikle genç oyuncuların bundan muzdarip olup, bazılarının takımı bırakmasına niye kimse ‘dur’ diyemedi ?..

Koç, menajer, birbirlerinin olmadığı ortamlarda, hep birbirleri hakkında neden küfürlü konuşuşorlardı ?..

Kötü gidişatı haftalar öncesinden görüp, ne yönetimin, ne de menajerin olaya el koyup, kan değişikliğine gitmemesinin nedeni neydi ?..”

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Buyurun… Elin ağzı torba değil ki büzesin… Ama bunu söyleyenler gerçekten de etkili ve yetkili kişiler… Bunu iyi biliyorum… Gelecek yanıtlara da köşem her zaman açık…