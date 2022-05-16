Ligden düşen takıma ne olur?

Bir kere, çıkmak kadar düşmenin de olabileceğini herkes bilecek. Ayrıca düşenin dostu olmaz ve herkes konuşur, yazar. Kulüplerin bu duruma çare aramaları çok geç ortaya çıkar. Çünkü, var olan yönetim kaybolur, işe yenileri gelir, önce alınan enkazdan söz etmekle başlanır.

Yapılan transferler her zaman işe yaramaz. Zaten bunu görüyoruz. İyi bir altyapı organizasyonunuz yoksa sizin işiniz menecerlere ve onların siyasetteki temsilcilerine kalmıştır. Ne yazık ki, çoğu zaman kulüpler altyapı konusunda ciddi girişimlerde bulunmamış olduklarından, oradan medet umulduğunda sonuç hüsrandır.

Takımların oluşmasında yönetim, teknik kadro ve oyuncular bir üçgeni temsil ederler. Geometride üçgenin iç açılar toplamı 180derecedir. Fakat bu iç açıların her birinin her zaman aynı derecede olmaları mümkün görünmüyor. Bu açı farklılıkları takımın performansını doğrudan etkiler. Buradan çıkaracağımız ders iyi bir analiz becerisi ile ortaya çıkabilir.

Yetenekli ve bir o kadar da becerisi yüksek futbolcuları yetiştirmek ne yazık ki kolay değildir. Her zaman bir ya da birkaç oyuncu ile sonuca gidilmek isteniyor. Teknik adamlar da bu rüzgâra kapılabiliyorlar. Yöneticiler buldukları ya da takıma getirdiklerinden sonuç almayı düşünüyorlar. Çalıştırıcılar, kendilerinin önerisi ile alınmayan oyunculara pek güvenmiyorlar.

Sonuçta, ligden düşen bir takımı analiz ederken yukarıdaki satırlar gündeme gelecektir. Bazılarımız takıma destek olan bazı kurum ve şahısları eleştiriyorlar. Onların destek verdikleri andaki düşünceleri acaba şimdiki gibi miydi?

Yönetim Kurulu konuyu futbol dili ile kamuya açıklamalıdır. Kulüpleri Yönetim Kurulları idare ettiğine göre bir genel kurula gidilerek yeni kişilerin yönetimde olmaları sağlanabilir. İddialı, güçlü ve işi bilen üyelerden oluşacak bir yeni rüzgâr, kulübü ve takımı gelecek sezonda çok daha iyi hale getirebilir. Asla ümitsiz olmamak gerekir.

Kocaelispor, yeşili ve siyahı ile yeniden 1. Lige çıkacaktır. Yeter ki iyi bir yönetim, düzgün finansal destek ve çalışkan bir teknik ekip göreve gelebilsin.

Her zaman yazarım, önce iyi bir plan, sonra yetenekli insan kaynakları ve ardından doğru bir hedefe odaklanıldığında başarı her zaman sizinle olacaktır. Yeni yönetime bu tavsiyemi iletiyorum. Bir de herkes bu futbolu nasıl biliyor anlayamıyorum? Futbolu bilenlere bu işi bırakmaya ne dersiniz?