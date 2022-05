Derince Çınarlıdere’deki mıcır ve toprak serimi aydınlığa kavuştu!

Sevgili okurlarım.

Önceki gün “Çınarlıdere’de mıcırlar neden serildi, sonra üstlerine neden toprak döküldü?” başlıklı bir yazı yazdım…

Yazımın bir bölümü şöyleydi;

“Derince Çınarlıdere’nin yürüyüş yolu topraktır. Toprak yolda yürümek, keyiflidir. Ayakları yormuyor. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarla Çınarlıdere’ye gittim… Baktım, yürüyüş yolunun büyük bir bölümüne mıcır dökmüşler. Arkadaşlarla sohbet ederken, “Böyle şey mi olur. Toprak yol daha iyiydi. Yürüyüş yoluna nasıl mıcır dökerler, insan yürürken mıcırlar insanların ayaklarını acıtıyor, yoruyor” diye söylendik.

Zira yürüyüş yolunun toprak hali her zaman güzel. Kışın çamur, yazın toprak da olsa, toprak yol yürüyüş için idealdir. Bayramdan sonra yine Çınarlıdere’ye yürüyüşe gittik. Baktık, mıcır dökülen yerlerin üzerine toprak dökülmüş. Oh be, toprak yolun hali başkadır dedik.

**

Şimdi sorun şu: Yıllardır toprak olan yürüyüş yoluna neden mıcır döküldü? Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra neden mıcırın üstüne toprak döküldü? Arkadaşlarla değerlendirme yaparken, kimisi alta mıcır döküldü, üste toprak döküldü. Toprak su tutmasın diye yapıldı dedi. Kimisi, mıcır döktükten sonra tepki gösterildi. Tepkiler üzerine mıcırların üzerine toprak döküldü dedi. Çınarlıdere’ye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bakıyor. Neden önce mıcır döktüler, sonra da mıcırın üstüne toprak döktüler sorusunun cevabını verirlerse iyi olur.

Eğer önce mıcır döktüler, sonra tepkiler üzerine mıcırın üstüne toprak döktülerse, işte bu bir skandal olur. Zira Yaklaşık 1 kilometrelik yola mıcır dökülmüştü, dünyanın zararı. Bu soruların cevabını Büyükşehir Belediyesi’nden bekliyoruz.”

YEŞİLKAYA MESAJ GÖNDERDİ

Yazıma cevap Büyükşehir Belediyesi’nden gelmedi, cevap Ali İhsan Yeşilkaya adlı okurumuzdan geldi…

Yalçınkaya, konuyla ilgili şunları yazdı; Mesut Bey. Biz 20 senedir hemen hemen her gün yürürüz,o yollarım kışın çamurdan yazın da tozdan yürünmezdi. Biz bu sene Büyükşehir belediye başkanımıza konuyu açtık, durumu anlattık. Sağolsun talimatları ile önce mıcır serildi çamur kurutuldu, üzerine ise kumlu toprak serilip silindirlerle ezilip doğal haline getirildi.

Şuan yağmurda yağsa artık eskisi gibi çamur olmuyor ve kuru havalarda da toz olmuyor. Demekki sizler o yolun eski halini bilmediğiniz için mıcır görmüş sonrada toprak serildiğini görmüşsünüz.

Buranın durumu bu.İnşallah yeteri kadar açıklama olmuştur. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ederiz, ben bunu sosyal medya hesabımdan da yazdım”

ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAMADIK

Yukarıda Ali İhsan Yeşilkaya adlı okurumuzun düşüncelerini sizinle paylaştım.

Çınarlıdere’ye mıcır serilip, üstünün toprakla kaplanması, vatandaşın isteği imiş.

Zaten biz de öküz altında buzağı aramamıştık…