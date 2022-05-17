Doruk Demir gururumuz oldu

Sanayi ve turizm derken sporcu ve sanatçı kenti olduğumuzu unutuyoruz. Geçmişte birçok başarılı sporcu ve sanatçı yetiştiren Kocaeli, bu geleneği sürdürüyor.

Bunun en son temsilcilerinden biri de Doruk Demir oldu

İstanbul’da düzenlenen Parkur Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil eden Enerji GSK sporcuları büyük başarılara imza attı. Miniklerde Emir Yağan Türkiye 2.’si olurken küçükler kategorisinde Doruk Demir Türkiye 1.’si olarak şehrimizi gururlandırdı.

Türkiye’de ilk defa Parkur Cimnastik Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. 120 sporcunun katılımıyla geçekleştirilen organizasyonda Kocaeli takımları da önemli başarılara imza attı.

Kulüp başkanı ve antrenörü İlknur Pala, “Dünyada ve eş zamanlı Türkiye’de ilk kez yapılan parkur müsabakalarında sporcularımız göz doldurdu. 5 kişilik ekiple gittiğimiz sporcularımız böylece Kocaeli’miz adına bir ilke imza atmış oldular. Miniklerde Emir Yağan Türkiye 2.’si olurken Ongan Öztürk 10., Aras Özmen kendinden 2 yaş büyük birçok sporcuyu geride bırakarak 19. sırada yer aldı. Bayanlarda İmge Zeren Köroğlu, 13. olarak yarışmayı tamamladı. Küçükler kategorisine ise Doruk Demir Türkiye 1.’si oldu” diyerek yaptığı açıklamayla elde edilen başarıya dikkat çekti.

Kocael’den çıkan sporcularımızın da ilimizin tanıtımına verdiği katkı, imaj ve prestij açısından çok önemli. Kentimizin sanat ve sporla da anılması güzel bir hissiyat. Bu güzelliği bizlere yaşatan tüm sporcularımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyor, Doruk Demir’i ve ailesini de canı gönülden kutluyorum…

Kartepe Gençlik Festivali başlıyor

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “Kartepe Gençlik Festivali” 22 Mayıs Pazar günü yapılacak. Kartepe Kent Meydanında yapılacak olan festival etkinlikleri kapsamında Ayak tenisi, körling, e-spor, kay kay, sokak basketbolu, modern dans gösterisi gibi aktiviteler yapılacak. Festivalin finali ise Ece Seçkin konseriyle yapılacak. Saat 14.00 ile 23.00 arasında gerçekleştirilecek festivale, Tüm Kartepeliler ve Kocaelili gençler davetli.

Demir Leydiler bahara merhaba dedi

Kocaeli Kadın Motosikletçiler Kulübü, İstanbul ve Yalova Türkiye TKMK (Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü) ile birlikte Yaza Merhaba sürüşü yaptı. Türkiye Kadın Motosiklet Kulübü Kocaeli İl Başkanı Filiz Er başkanlığında Kocaeli’den katılan demir leylilerimiz Yalova ve İstanbul’dan gelen Kadın Motosikletçiler ile birlikte Şile’ye sürüş yaptılar. Yaklaşık 30 Demir leydinin katıldığı Yaza Merhaba sürüşü Şile’de bulunan Vadi içi Park restoranda sabah kahvaltısında buluştular.TKMK Kocaeli İl Başkanı Filiz Er yaptığı açıklamada Pandemi döneminde ara verdiğimiz Yaza Merhaba sürüş etkinliğimizi böyle güzel bir havada gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Eski dostlarımız ve aramıza yeni katılan üyelerimiz ile birlikte güzel bir kahvaltı da buluşmuş olduk. TKMK Kocaeli olarak Kocaeli’deki tüm kadın motosikletsevdalılarını aramıza bekliyoruz dedi.

Alikahya’da başıboş köpek korkusu

İzmit Alikahya Mahallesi sakinleri başıboş köpeklerden yana çok dertli. Gazetemizi arayan bir veli, Alikahya İlkokuluna giden çocuğunun köpeklerin saldırısına uğradığını ve çevredekilerin yardımıyla kurtulduğunu söyleyerek yetkililere seslendi. “Başımıza bir hal gelmeden, biri ısırılmadan, yaralanmadan ve ölmeden bir önlem alınsın istiyoruz” dedi.

Velilere ve öğrencilere özel eğitim

Geçtiğimiz cumartesi günü Yenidoğan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki öğrenciler ve velilere ergenlik dönemi ve cinsellik eğitimine dair kurumun psikoloğu Seda Çakır tarafından seminer verildi. Türkiye Beyazay Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti’nin desteği, Ayhan Ersöz ve kurum müdürü Elif Çini’nin katılımıyla Kocaeli Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen seminer 2 saat boyunca devam etti.