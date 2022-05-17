Kartepe Belediyesi’nin o afişi ve “kent kimliği” arayışı

Kartepe’de oturuyorum.

Birkaç gün önce eve giderken “o afiş” gözüme çarptı.

“KARTEPELİYİM. KARTEPELİSİN. KARTEPELİYİZ.-TC KARTEPE BELEDİYESİ”

“Helal olsun Başkan Mustafa Kocaman’a” dedim kendi kendime.

İçimi okumuş…

Epeydir notumdaydı, “yazılma sırasını” bekliyordu.

Yazmayı düşündüğüm bir sorunun çözümünü afişlerde görmek beni çok mutlu etti.

Başkan Kocaman, o afişle yola çıkmış, “kent kimliği” arayışına başlamış.

Kocaeli’nin en büyük sorunu

Kabul edelim ki, “kimliksizlik ve kimlik arayışı”, Kocaeli’nin en büyük sorunu.

Bakın çevrenize, “Ben Kocaeliliyim, ben İzmitliyim, ben Kartepeliyim, ben Gölcüklüyüm, ben Körfezliyim, ben Gebzeliyim, ben Darıcalıyım” diyebilen insan sayısı pek azdır.

Çoğu kişi, hâlâ doğduğu kenti, “kenti” bilir.

Nerelisin?

Erzurumluyum…

Nerelisin?

Trabzonluyum…

Nerelisin?

Rizeliyim…

Nerelisin?

Gümüşhaneliyim…

Nerelisin?

Giresunluyum…

Hatta bırakın “il” adını söylemesini, doğduğu ilçeyi veya doğduğu köyü sahiplenir.

Ben şu ilin şu ilçesinin şu köyündenim, der.

Ben İzmitliyim, ben Derinceliyim, ben Gebzeliyim veya bütünüyle ben Kocaeliliyim diyen kaç kişi var aramızda?

Hemşeri derneği sayısı, Kocaeli’nin “kimlik sorununu” yansıtmıyor mu?

Kocaeli’de 3500 civarında dernek var.

Tam sayıyı alamadım, sanırım bunun yarısı “hemşeri derneği”.

Derneği veya vakfı olmayan bir il var mı, bilmiyorum.

Her il, hatta pek çok ilçe kendi adıyla anılan dernekler kurdu.

Bir il ile ilgili, örneğin Trabzon’la ilgili, şehrimizde kurulan tek bir dernek de artık kesmiyor, hemen hemen çoğu ilçemizde “Trabzonlular Derneği” var.

Anadolu köylerinden göçüp gelenler dahi, kendi köylerinin adıyla dernek kurmaya başladılar.

Sonunda biliyorsunuz, bu kentin yerlileri baktılar azınlıkta kaldılar, “biz de varız” demek için, kendilerini savunmak için kendi derneklerini kurdular.

“İzmitliler Derneği” böyle kuruldu.

Arkasından gençler “Genç İzmitliler Derneği” çatısı altında toplandılar.

12 ilçemizi tek tek izleyin, hemen hemen hepsinde benzer oluşumlar var.

Gölcüklüler Derneği…

Derinceliler Derneği…

İzmit’te “İzmitliler Derneği”nin kurulması, Kocaeli’nin bütünüyle “kimlik sorunu” yaşadığını göstermiyor mu?

Bu sorun, Kocaeli’ni sahipsiz bıraktı

Kocaeli nüfusunun büyük çoğunluğu, kendini “Kocaelili” kabul etmiyor.

“Aidiyet duygusu” taşımıyor.

“Kocaeli’ne ait” olduğunu düşünmüyor.

Bu, pek dile getirilmese de çok önemli bir sorun.

“Aidiyet duygusu” çok önemli.

Kocaeli’ne “aidiyet duygusu” taşımayan bir kişi, Kocaeli’nin sorunlarıyla ilgilenmez.

En basitinden bu kentin futbol takımını tutmaz.

Bu kentle sevinmez, bu kentle üzülmez.

Aidiyet duygusu taşıdığı şehrin takımını tutar, o şehrin sorunlarını kendisine dert edinir.

Bu sorunları yıllardır birebir yaşamıyor muyuz?

Kocaeli, diğer kentlerden göçüp gelenler tarafından adeta gettolaştırıldı.

Herkes, kendi dünyasında, kendi kültürünü, kendi hemşerileriyle yaşıyor.

Kaynaşma yok, kültür alışverişi yok, havasını soluduğumuz suyunu içtiğimiz ekmeğini yediğimiz bu kentin sorunları ve çıkarlarında “tek yürek” olabildiğimiz yok.

Bu kentte yaşayanlar, “bu kentin kimliğine” kavuşturulmalı

Bu sorun, mutlaka çözülmeli.

Bu kentte yaşayanlar, bu kentin kimliğine kavuşturulmalı.

Madem bu kentte karnını doyuruyor, bu kendin değerlerine sahip çıkmalı, “Ben Kocaeliliyim” diyebilmeli.

Bu kentte yaşayan herkesin “Ben Kocaeliliyim, ben İzmitliyim, ben Kartepeliyim, ben Gebzeliyim” diyebilmesi için de, bu kentte kurulan hemşeri derneklerinin faaliyetlerine son vermesi şart.

Tabii bu zorla olmaz.

Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere bütün belediye başkanları, bu konuyu ciddiyetle ele almalı, hemşeri derneği yöneticilerini “dernek faaliyetlerinin durdurulması ve derneklerin kapatılması” için ikna etmeli.

Başka türlü “Kocaeli kent kimliği” oluşturulamaz.

Kent kimliğini oluşturamadığımız sürece de, Kocaeli, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da “sahipsiz” olarak yoluna devam eder.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bu konuda adım attı, reklam panolarını “KARTEPELİYİM. KARTEPELİSİN. KARTEPELİYİZ” afişleriyle donattı.

Kendisini bir kez daha kutluyorum.

Başkan Kocaman’ın bu girişiminin diğer belediyelere de örnek olmasını diliyorum.

Bu kenti sevmek, “Ben Kocaeliliyim” demekten geçer.

Anadolu’nun neresinden gelirsek gelelim, hepimiz “Kocaelili” ortak paydasında buluşmalıyız.