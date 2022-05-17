İnsanca yaşama hakkı…

Demokratik, Sosyal bir Hukuk Devleti’nde, bir VATANDAŞIN en temel hakkı Yaşama Hakkı’dır.

Bu hak, Anayasamızda net olarak yer alıyor.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin altına imza koyduğu ve Anayasa Hükmü sayılan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde de, Avrupa Sosyal Şartı’nda da yer alıyor!

Bunlar bir yana, 10 kişilik bir aile düşünün;

Ailede 3 kişi çalışıyor, para kazanıyor. Para kazanamıyor diye, ailenin diğer fertleri sofradan uzaklaştırılıp, açlığa terk edilebilir mi?

DEVLET, vatandaşları arasında ayrım yapabilir mi?

O vatandaşlar ki, düşük gelirli ya da işsiz bile olsa, her türlü alışverişinde o devlete KDV, ÖTV ödüyor.

Gelelim ülkemize;

Bu ülkede en büyük ilk sorun, giderek artan İŞSİZLİK.

Oysa, Anayasamızın 49. Maddesi; “Çalışma, herkesin HAKKI ve ödevidir” diyor. Ve; “çalışanları ve işsizleri korumak, işsizliği önlemeye yönelik elverişli bir ekonomik ortam yaratmak için devlet gerekli tedbirleri alır” diyor.

Elbette bu görev, Devlet’in “YÜRÜTME” organı olan SİYASAL İKTİDARIN görevidir!

Devlet’in orta ve uzun vadeli Kalkınma Planları ve buna göre İŞGÜCÜ PLANLAMASI yoksa, her ilde Üniversite açıp, ama NİTELİKLİ ve İHTİYACA GÖRE insan gücü yetiştiremiyorsa, üniversite mezunları bile işsiz kalacaktır!

Bugün bu ülkede yaşanan en büyük sorunlardan biri budur!

Öte yandan; asgari ücret, maaş ve emekli aylığı ile geçinmeye çalışan geniş halk kitlelerinin gelirleri, temel ihtiyaçları bile karşılayamıyorsa,

Sağlıklı ve dengeli beslenme olanağı olabilir mi?

Sağlıklı beslenemeyen insanların beden ve ruh sağlıkları iyi olabilir mi?

Hastanelere bakım, derdine derman arayan insanlarla dolu!

Elektrik Dağıtım işini özel sektöre verdiler, ne oldu?

Şirketlerin keyfi yerinde!

Ama “bakım ve onarım” görevlerini yapmıyorlar, yapamıyorlar! İşte, ISPARTA örneği!

Ama elektrik faturalarını ödeyemeyen ve bu nedenle elektriği kesilen aile sayısı 4.5 milyonu geçmiş!

Aboneler olarak, şirketin altyapı eksikleri ve yapılamayan tahsilatlar nedeniyle, bir de KAYIP-KAÇAK haracı ödüyoruz!

Bakın, komşumuz Yunanistan’da YARGI, “elektrik temel bir insan hakkıdır KESİLEMEZ” kararı verdi!

Doğalgaz faturaları uçmuş gidiyor, insanlarımızın çoğu evlerinde battaniyelerle oturuyor! Almanya’da ise artan enerji fiyatları nedeniyle kişi başına 300 Avro ödeme yapıyor!

Bu ülkede geçinebilmek için yaşlı emeklilerimiz olmadık işlerde çalışıp üç beş kuruş ek kazanç sağlamaya çalışıyor.

Bu bir yana, bu ülkede 521 bin ÇOCUK bedenen çalışıyor!

Beslenme yetersizliği nedeniyle gelecek nesil tehlike altında!

Bu ülkede resmi rakamlara göre; 11 milyon yurttaş gıda yardımı ile karın doyurmaya çalışıyor!

Yani BESLENMİYOR! Sadece KARIN DOYURUYOR!

Bazı zeka ve insaf özürlü siyasetçilere göre; “KURU EKMEK bulup karnını doyurabiliyorsa AÇ sayılmazmış!”

Sağlıklı ve dengeli beslenemeyen insan bedenen ve ruhen sağlıksız ve dengesiz olur.

Ki, bunun kanıtlarını hemen her gün görüyoruz;

SUÇ PATLAMASI yaşıyoruz!

Özellikle hırsızlık ve gasp olayları hızla artıyor!

Geçim sorunları ve işsizlik yüzünden aileler parçalanıyor!

Ama siyasi ikbal sahibi kimileri, yüksek çift maaşlar ve HUZUR HAKKI ile lüks ve şatafat içinde yaşıyor!

YA GENİŞ HALK KİTLELERİNİN İNSANCA YAŞAMA HAKKI?