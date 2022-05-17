Son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gezisinde, karşı görüşte olduğu bilinen bir gazeteciye yer vermesi ve gezi esnasında çekilen bir fotoğrafta, her haliyle bilinen o gazetecinin de gurubun içerisinde görünmesinin eleştirileri aldı başını gidiyor…

Parti içinde bu durumu eleştiri konusu yapanlar yıllardır neyi eleştiriyorlar?

Gerek Başbakanlığı döneminde ve gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan’ın gezilerinde;

Sadece yandaş medya mensuplarını yanında taşıdığını, uçağına sadece onları aldığını;

Diğer basın mensuplarını kafilesine yaklaştırmadığını,

bu durumun, basının özgürce görevini yapmasını zorlaştırıp engellediğini,

basını ikiye böldüğünü, basın mensuplarının önemli bir kısmını ötekileştirdiğini…

Eleştirip durmuyorlar mı? Bu durumdan şiddetle yakınmıyorlar mı?

Yanlı tutumu ile, halkın haber alma hakkını kısıtladığını …

İyi de şimdi bu eleştirilerin haklı olduğuna kamuoyunu nasıl inandıracaklar merak ediyorum.

Siyasetin her devrinde, her haliyle iktidar yandaşı olan, duruma göre renk değiştiren bir gazetecinin geziye neden katıldığını, katılmaması gereğini diline dolayıp eleştiri malzemesi haline getirenler;

Karşı görüşteki yandaş basına ve siyasi iktidarın sözcülerine malzeme vermiş olmuyorlar mı?

Sözüm ona öz eleştiri yaptığını zannederek kendi parti siyasetine zarar verdiklerinin göremiyorlar mı?

Cumhurbaşkanı’nın karşıt görüşlü basın mensuplarına kafilesinde yer vermeyişine laf edemeyecek hale düştüklerini fark edemiyorlar mı ?...

İmamoğlu bu davranışıyla;

Lehte ve ya aleyhte olduğuna bakmaksızın basına karşı hoşgörülü davranıp saygı göstermekle,

Yazılı ve görsel basın mensuplarına basın özgürlüğü anlayışıyla yaklaşmakla,

halkın haber alma özgürlüğünün önüne konulan engellerin olmaması gerektiğini vurgularcasına, basına ve basın mensuplarına her hangi bir engel koymamakla,

Basın ve basın mensupları arasında, başkalarının yaptığı gibi, bizden ya da bizden değil diyerek ayrımcılık yapmamakla,

demokrasiye olan inancını ve bağlılığını göstermiş olmuyor mu?

Bu tartışmalar üzerine; değerlendirme yaparken kullandığı “ vız gelir tırıs gider” cümlesini, bugüne kadar sergilediği siyasi duruşuna, olaylara ve insanlara mensubu olduğu partinin halkçı yaklaşımına uygun bulmadığımı ifade etmeliyim.

Daha uygun bir dille;

Yukarıda bir kısmını akıl edip yazabildiğimiz, onun dışında ;

Varsa kendince bilinen açıklayıcı nitelikte makul gerekçelerin olduğunu,

zamanla bu durumun parti çevrelerinde anlaşılıp kabul göreceğini,

hatta belki de parti politikası için yararı olabileceğini düşünüp umduğunu,

davranışını olumsuz olarak değerlendiren partili insanların görüş ve söylemlerine de saygılı olduğunu… Anlatacak yapıcı cümleler kurabilirdi.

Bugünkü politikacılara bakınca, kim neyi yapmak istiyor, kim neyi yıkmaya uğraşıyor; anlamakta güçlük çekiyorum.

Ama ne yazık ki zamanımızda politikanın dili ve geldiği konum bu…

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CANAN KAFTANCIOĞLU KARARI:

Bir çok dostumuz bu konudaki görüşümü sordu.

Kısaca cevap vereyim.

İlk bakışta siyaset kokan bir karar olarak gözüküyor.

Hukukçu olmayanların konuya bu şekilde yaklaşmalarını da yadırgamıyorum.

Benim fikrimi soruyorsanız, dosyayı görmeden kararın hukuken doğru olup olmadığı, siyasi bir karar olup olmadığı hakkında bir şey söylemem, hukukçu kimliğimle bağdaşmaz. Ancak dosyayı inceledikten sonra bir görüş bildirebilirim.