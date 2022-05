Ne güzel geçti bütün yaz

Yaz mevsimi gelince bir hâller olur bende. Tanrı aşkıyla yanan Âşıklara dönerim, hayali bir sevgiliye âşık olan divan şairlerine benzerim. Yalnız benim aşkım başkadır. Güneşedir benim aşkım, esen tatlı melteme, masmavi dalgalaradır. Güzel kokan çiçekler içindir benim aşkım, başkasına veremem. Yüzüme doğru vuran ışığa, hiç kararmayan bulutlaradır. Yemyeşil çimenler ister benim sevgimi, onlara veririm. Ağaçlar kıskanır bu sefer, onları da kıramam. Onlara da aşkımdan ikram ederim. En çok yaz güzeldir bana, başka kimseyi görmem.

Yaz vakti her şey daha canlı gelir gözüme. Dünya daha yaşanılabilir bir alan olur, keyfim hep güzel olur. Yüzümden tebessümüm eksilmez. Elimde bir şiir kitabı, dolaşırım sokaklarda. Haziran, temmuz, ağustos… Ne güzeldir bu kelimeler. Ne hoştur bu aylar. Hızlıca kayarlar parmaklarımın arasından. Bir dumanmış gibi, bir suymuş gibi akıp giderler ellerimin arasından. Ne yapsam tutamam onları, aylar sonra yine karşılaşma umuduyla bekler dururum elimde şiir kitabımla.

Bu şiir kitabının içinde neler vardır peki? Bu şiirler neyi anlatır? Hangi güzeli, hangi aşkı?

Edip Cansever vardır kitabımda. Neler neler demez ki…

“Sen bir karanfilsin, delisin

İçlisin de bükersin hemen boynunu

Mendilimin içindeki kirazdır

Mendilimin içi kiraz

Bilmem ki, ne desem, yaz mutluluğu.”

Yaz mutluluğudur benimki. Yazın herkes, her şey güzel gözükür bana. Yaz yağmurları bile tatlıdır. Damlalar düşer yeryüzüne şıpır şıpır. Sonra bulutlar çocukların kovalamaca oynayışı gibi hızla kaçarlar güneşten. Bir tek güneş kalır koca ve mavi göklerde. Bulutlardan geri kalan tek iz ise kendisini hafifçe hissettiren o tatlı serinliktir.

Şiir kitabımda Nazım’a da rastlarız. O da “Yaz Yağmuru”ndan bahseder. Ancak bu yaz yağmuru hangi anlamları düşündürür bize, bunun yorumunu size bırakıyorum.

“Bir yaz yağmuru yağdı içime

ezildi iri üzüm taneleri camlarımda

gözleri kamaştı yapraklarımın

Bir yaz yağmuru yağdı içime

gümüş güvercinler uçtu damlarımdan

koştu yalınayak toprağım.

Bir yaz yağmuru yağdı içime

tramvayıma atladı bir kadın

ak baldırları ıslak

Bir yaz yağmuru yağdı içime

içimdeki kederi serinletmeksizin

Bir yaz yağmuru yağdı içime

ansızın başladı dindi ansızın

eski yerinde duruyor sıcaklık

kör demiryolunda paslı kalın”

Ey Tanrım, ne hoştur o yaz akşamları. Yapılan yürüyüşler, okunan romanlar, serin serin içilen limonatalar, gün batımına karşı yapılan sohbetler… Ne hoştur bu günler. İtalyanların güzel bir sözü vardır, “dolceforniente” diye. Anlamı bu üç güzel kelimeden daha da hoştur. İtalyanlar der ki, “Hiçbir şey yapmamanın güzelliği”. Bu sözün naifliği, birkaç kelimeyle anlatılan o güzel yaz akşamları… Bu iki varlık benim ruhumda aynı anlama sahiptir. O yaz akşamları, ah o akşamlar… Hiçbir şey yapmayıp yalnızca etrafın izlendiği, sessiz sedasız oturulan o akşamlar. Onlardan güzeli var mıdır ki?

Ne şans! Orhan Veli de varmış kitabımın sayfalarında. Orhan Veli’nin bana bıraktığı not ise tam olarak şöyle:

“Ne hoş, ey güzel Tanrım, ne hoş

Mavilerde sefer etmek!

Bir sahilden çözülüp gitmek

Düşünceler gibi başıboş.

Açsam rüzgara yelkenimi;

Dolaşsam ben de deniz deniz

Ve bir sabah vakti, kimsesiz

Bir limanda bulsam kendimi.

Bir limanda, büyük ve beyaz…

Mercan adalarda bir liman

Beyaz bulutların ardından

Gelse altın ışıklı bir yaz.

Doldursa içimi orada

Baygın kokusu iğdelerin.

Bilmese tadını kederin

Bu her alemden uzak ada.

Konsa rüya dolu köşkümün

Çiçekli dalına serçeler.

Renklerle çözülse geceler,

Nar bahçelerinde geçse gün.

Her gün aheste mavnaların

Görsem açıktan geçişini

Ve her akşam dizilişini

Ufukta mermer adaların.

Ne hoş. Ey Tanrım, ne hoş,

İller, göller, kıtalar aşmak.

Ne hoş deniz deniz dolaşmak

Düşünceler gibi başıboş.

Versem kendimi bütün bütün

Bir yelkenli olup engine;

Kansam bir an güzelliğine

Kuşlar gibi serseri ömrün.”

İçimden geçen öyle duygulardır ki yaz vakitleri, onlar anlatılamazlar. Bir kuş olmak isterim, bir balık olmak, bir çiçek olmak isterim. Ah o yaz günleri, o özlediğim zamanlar. Bir kuş olmak isterim o yaz günlerinde. Çünkü bir kuş olsaydım, yaşadığım yere kış yelleri esmeye başladığı anda çırpar kanatlarımı, başka diyarlara giderdim. Hep yaz yaşardım. Kanatlarımın arasına o buz gibi havanın dolmasına asla izin vermez, hep sıcak meltemleri isterdim.

Ve âşık olmak isterim yazın. Ona da bu şiiri okumak isterim gönlümün gizli köşelerinden.

“Ne güzel geçti bütün yaz,

Geceler küçük bahçede…

Sen zambaklar kadar beyaz

Ve ürkek bir düşüncede,

Sanki mehtaplı gecede,

Hülyan, eşiği aşılmaz

Bir saray olmuştu bize;

Hapsolmuş gibiydim bense,

Bir çözülmez bilmecede.

Ne güzel geçti bütün yaz,

Geceler küçük bahçede.”

Ahmet Hamdi Tanpınar