Ne güzel geçti bütün yaz
Yaz mevsimi gelince bir hâller olur bende. Tanrı aşkıyla yanan Âşıklara dönerim, hayali bir sevgiliye âşık olan divan şairlerine benzerim. Yalnız benim aşkım başkadır. Güneşedir benim aşkım, esen tatlı melteme, masmavi dalgalaradır. Güzel kokan çiçekler içindir benim aşkım, başkasına veremem. Yüzüme doğru vuran ışığa, hiç kararmayan bulutlaradır. Yemyeşil çimenler ister benim sevgimi, onlara veririm. Ağaçlar kıskanır bu sefer, onları da kıramam. Onlara da aşkımdan ikram ederim. En çok yaz güzeldir bana, başka kimseyi görmem.
Yaz vakti her şey daha canlı gelir gözüme. Dünya daha yaşanılabilir bir alan olur, keyfim hep güzel olur. Yüzümden tebessümüm eksilmez. Elimde bir şiir kitabı, dolaşırım sokaklarda. Haziran, temmuz, ağustos… Ne güzeldir bu kelimeler. Ne hoştur bu aylar. Hızlıca kayarlar parmaklarımın arasından. Bir dumanmış gibi, bir suymuş gibi akıp giderler ellerimin arasından. Ne yapsam tutamam onları, aylar sonra yine karşılaşma umuduyla bekler dururum elimde şiir kitabımla.
Bu şiir kitabının içinde neler vardır peki? Bu şiirler neyi anlatır? Hangi güzeli, hangi aşkı?
Edip Cansever vardır kitabımda. Neler neler demez ki…
“Sen bir karanfilsin, delisin
İçlisin de bükersin hemen boynunu
Mendilimin içindeki kirazdır
Mendilimin içi kiraz
Bilmem ki, ne desem, yaz mutluluğu.”
Yaz mutluluğudur benimki. Yazın herkes, her şey güzel gözükür bana. Yaz yağmurları bile tatlıdır. Damlalar düşer yeryüzüne şıpır şıpır. Sonra bulutlar çocukların kovalamaca oynayışı gibi hızla kaçarlar güneşten. Bir tek güneş kalır koca ve mavi göklerde. Bulutlardan geri kalan tek iz ise kendisini hafifçe hissettiren o tatlı serinliktir.
Şiir kitabımda Nazım’a da rastlarız. O da “Yaz Yağmuru”ndan bahseder. Ancak bu yaz yağmuru hangi anlamları düşündürür bize, bunun yorumunu size bırakıyorum.
“Bir yaz yağmuru yağdı içime
ezildi iri üzüm taneleri camlarımda
gözleri kamaştı yapraklarımın
Bir yaz yağmuru yağdı içime
gümüş güvercinler uçtu damlarımdan
koştu yalınayak toprağım.
Bir yaz yağmuru yağdı içime
tramvayıma atladı bir kadın
ak baldırları ıslak
Bir yaz yağmuru yağdı içime
içimdeki kederi serinletmeksizin
Bir yaz yağmuru yağdı içime
ansızın başladı dindi ansızın
eski yerinde duruyor sıcaklık
kör demiryolunda paslı kalın”
Ey Tanrım, ne hoştur o yaz akşamları. Yapılan yürüyüşler, okunan romanlar, serin serin içilen limonatalar, gün batımına karşı yapılan sohbetler… Ne hoştur bu günler. İtalyanların güzel bir sözü vardır, “dolceforniente” diye. Anlamı bu üç güzel kelimeden daha da hoştur. İtalyanlar der ki, “Hiçbir şey yapmamanın güzelliği”. Bu sözün naifliği, birkaç kelimeyle anlatılan o güzel yaz akşamları… Bu iki varlık benim ruhumda aynı anlama sahiptir. O yaz akşamları, ah o akşamlar… Hiçbir şey yapmayıp yalnızca etrafın izlendiği, sessiz sedasız oturulan o akşamlar. Onlardan güzeli var mıdır ki?
Ne şans! Orhan Veli de varmış kitabımın sayfalarında. Orhan Veli’nin bana bıraktığı not ise tam olarak şöyle:
“Ne hoş, ey güzel Tanrım, ne hoş
Mavilerde sefer etmek!
Bir sahilden çözülüp gitmek
Düşünceler gibi başıboş.
Açsam rüzgara yelkenimi;
Dolaşsam ben de deniz deniz
Ve bir sabah vakti, kimsesiz
Bir limanda bulsam kendimi.
Bir limanda, büyük ve beyaz…
Mercan adalarda bir liman
Beyaz bulutların ardından
Gelse altın ışıklı bir yaz.
Doldursa içimi orada
Baygın kokusu iğdelerin.
Bilmese tadını kederin
Bu her alemden uzak ada.
Konsa rüya dolu köşkümün
Çiçekli dalına serçeler.
Renklerle çözülse geceler,
Nar bahçelerinde geçse gün.
Her gün aheste mavnaların
Görsem açıktan geçişini
Ve her akşam dizilişini
Ufukta mermer adaların.
Ne hoş. Ey Tanrım, ne hoş,
İller, göller, kıtalar aşmak.
Ne hoş deniz deniz dolaşmak
Düşünceler gibi başıboş.
Versem kendimi bütün bütün
Bir yelkenli olup engine;
Kansam bir an güzelliğine
Kuşlar gibi serseri ömrün.”
İçimden geçen öyle duygulardır ki yaz vakitleri, onlar anlatılamazlar. Bir kuş olmak isterim, bir balık olmak, bir çiçek olmak isterim. Ah o yaz günleri, o özlediğim zamanlar. Bir kuş olmak isterim o yaz günlerinde. Çünkü bir kuş olsaydım, yaşadığım yere kış yelleri esmeye başladığı anda çırpar kanatlarımı, başka diyarlara giderdim. Hep yaz yaşardım. Kanatlarımın arasına o buz gibi havanın dolmasına asla izin vermez, hep sıcak meltemleri isterdim.
Ve âşık olmak isterim yazın. Ona da bu şiiri okumak isterim gönlümün gizli köşelerinden.
“Ne güzel geçti bütün yaz,
Geceler küçük bahçede…
Sen zambaklar kadar beyaz
Ve ürkek bir düşüncede,
Sanki mehtaplı gecede,
Hülyan, eşiği aşılmaz
Bir saray olmuştu bize;
Hapsolmuş gibiydim bense,
Bir çözülmez bilmecede.
Ne güzel geçti bütün yaz,
Geceler küçük bahçede.”
Ahmet Hamdi Tanpınar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.