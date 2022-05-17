Cumhurbaşkanı ‘Şirket yönetimi’ diyor, Kocaelispor hâlâ bakkal defteri sistemiyle yönetiliyor

“Ben bu ülkeyi şirket gibi yöneteceği, hep kazanacak, üretecek, halk zengin olacak” diyerek liberal ekonominin meşalesini elinde tutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bile böylesine cesur bir çıkış yaparken, Kocaelispor’un bunca badireden sonra hala bakkal defteriyle yönetiliyor olması, gerçekten de çok garip…

Eline Sultanahmet’te saat bile satamayacak kadar aciz adamları alıp kulübün kapısına getiren. Bacak bacak üstüne atıp imza attıran menajer bozuntuları nasıl ki kulübü iflasa sürüklediyse, yönetim de buna çanak tutmuştur…

Yöneticiler, menajerler karşısında el pençe divan durmuş, yukarıdan gelen talimatla imzayı atmıştır…

Dino denen palyaço, kulübü ayakları altına almış, ilk 4 haftada ortada gözükmeyen ve herkesin “Güreşçi” dediği Kocaelispor da zaten bel bağladığı bu adamın ilk 4 maçlık rezalet görüntüsüyle lige eksi 10 puanla başlamıştır…

Ve bu gelişmeyi kimse cesaretle çıkıp söyleyememektedir…

Kral Çıplak demeyi 36 yıldır gelenek haline getiren bu sütunun yazarı, yine ‘tu kaka’ ilan edilmiş, ama yine onun dediğine gelinmiştir…

Takım bebelerle 9-10 gol yerken ortada gözükmeyen ‘fareler’, şampiyonluk sonrası hemen ilk terk ettikleri gemiye ilk binenler olmuştur…

Kocaelispor onuru ayaklar altına alınırken.,onlar oysuzlar boyun eğdiler…

Sonuç…

Kocaelispor yine biz gazetecilere kaldı…

Herkes gemiyi terk eden farelerle yarışıyor…

Helal size be…

Eee, boşuna demedik…

Pazar değil mezara kadar Kocaelisporluyuz…

48.yaşımızı ve 36.yılımı kutlayan herkese teşekkürü borç bilirim...