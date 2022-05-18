Doruktakiler 2021 ödül töreninden seslenen Fatma Kaplan Hürriyet: “Kocaelispor’u Süper Lig’e biz çıkaracağız”

Kentin ve ülkenin en eski etkinliklerinden biri olan, kentin marka değerleri arasında yer alan Doruktakiler anketimizin 2021 değerlendirmelerinin ödül töreni, basketbola büyük katkıları olmuş merhum Burhan Kasım adına düzenlenen KOTO Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Pandemi sonrasındaki ilk maskesiz toplantı, yine ilk kez gündüz saatlerinde yapılırken, ilgi yine de yoğun oldu…

48 yaşına basan gazetemizde 36. Yılına adım atmak üzere olan bendeniz de, fırsat bu fırsattır deyip bir dizi röportaj gerçekleştirdim…

Bunları köşemde peyderpey yayınlayacağım…

Kentte dinamizm yaratan, özellikle alt yapı anlamında olmasa da, özellikle kentin kültürel ve sosyal etkinliklerine kısa sürede önemli bir katkı yapan Fatma Kaplan Hürriyet ile başlamak istedim…

Tabii ki konumuz Kocaelispor oldu…

KOSKOCA KENTİN BÜYÜK TAKIMINI, 1.LİG’DE BİLE TUTAMADILAR…

Daha önceki telefon konuşmalarımda da sık sık sohbetlerimizi Kocaelispor üzerine yoğunlaştırdığımız Fatma başkanımla samimi ortamda konuştuk…

Gerçekten çok üzgündü… Bunu hissedebiliyorum… Zira o başkan olmadan önce de, milletvekili olmadan önce de bu kentin sokaklarını arşınlamış Paşa’lı ama Tekirdağ kökenli gelinimiz, kızımız, kardeşimiz, ablamızdı…

Her şeyden önce de bir futbolcu velisiydi…

Hemen konuşmaya başladı:

“Hakan bey, Kocaelispor bu görüntüyü hak etmiyor. Geçmişte, bizim dönemimizde Avrupalara açılmış bir takımın, iki kupa kazanmış bir takımın bu hallere düşmesinin sorumlusu, kent yönetimleridir. Maalesef bir takımı bile ligde tutamadılar. Hem de böyle kaynağı olan bir takımı. Yanlış yönettiler, süreci zora soktular. Kaynakları boşa harcadılar. Bir planları yoktu. Dolayısıyla da üretemedikleri kaynağı da iyi kullanamadılar. Sonuç ortada. Koskoca kentin bir takımı, 1.Lig gibi alt ligde bile tutunamıyor. Geleceği karanlık. Ama kentin yönetimi bizim dönemimizde farklı olacak. Alt yapımızı sağlamlaştıracağız. Kentin potansiyelini boşa harcamayacağız. Ben de bir futbolcu annesiyim ve sorunları iyi biliyorum. Çözümünü de iyi biliyorum. Bizim yönetimimizde her şey farklı olacak ve daha güzel olacak. Kaynaklarımızı arttığı zaman, yani kenti yönetmeye başladığımız zaman, bu farkı en çok da Kocaelispor görecek, Kocaelisporlular görecek. Az kaldı. Biraz daha sabredin…”

KEREM, MERİH, KARTAL KAYRA, GÖKDENİZ’İ NİYE KAZANAMADIK ?..

Kentin al yapı potansiyelini de değerlendiren Hürriyet, bu noktada da gerçekten bilinçli saptamalarda bulunuyor. Hürriyet şunları söylüyor:

“1 milyon lira için, 50 milyon lira değerinde Gökdeniz Bayrakdar’ı elden çıkardık. Zarar ettik. Merih Demiral Kocaelispor minik takımında kapıdan içeri alınmadığını açık açık söyledi. Kerem Aktürkoğlu’na da aynı şeyi yapmışlar. Kartal Kayra’nın yüzüne bile bakmamışlar. Şimdi biri Atalanta’da, biri Beşiktaş biri Galatasaray’da dünya yıldıza oldu. Sadece bunlardan bile 1 milyar lira kazanabilir, Süper Lig’e yükselip satabilirdik. Bunu beceremediler. Kent öfkeli ve ben bu öfkeyi anlayabiliyorum. Biraz daha sabredin diyorum. Sokağa çıkıp bunları gözlemlemeden, Kocaelisporlu ve Kocaelili olunmaz”…