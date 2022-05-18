Kutsal İsyan’ın ilk adımı…

Bugün, 19 Mayıs 2022.

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi için atılan ilk adım, 103 yıl önce bugün atılmıştı. Bugün, ilk ULUSAL Bayramımız.

ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI…

Ulus ve özgürlük bilinci ile yaşayan, bireysel egemenliğe boyun eğmeden İNSANCA YAŞAMAK bilincinde olan yurttaşlarımıza kutlu olsun.

Ne yazık ki, “TARİH BİLİNCİ” yoksunu, küçük yaştan itibaren “beyinsel tecavüze” uğrayan, çağların DEĞİŞİM SÜRECİNİ göremeyen, hala Ortaçağ yönetim biçiminin özlemi içindekiler için böyle bir bayram yoktur!

Onlar, Osmanlı’nın neden, nasıl çöktüğünü, dönemin emperyalist güçleri tarafından, KAPİTÜLASYONLAR denilen ticari ayrıcalıklarla, o günkü kuşakların nasıl sömürüldüklerini bilemezler!

Koca Osmanlı’nın BORÇ TUZAĞINA nasıl düştüğünü, borçlarını ödeyemez hale geldiğinde yabancıların ülkede kurdukları DUYUN-U UMUMİYE ile, Osmanlı’nın tün vergi gelirlerine, telefon, telgraf idarelerine, LİMANLARINA ve tüm işletmelerine nasıl el koyduğunu,

“Yaprak-Tütün ve Müskirat İşletmesi” ni teslim ettikleri REJİ İdaresi’nin Türk tütün köylüsüne nasıl işkence ettiğini ve 20 binin üzerinde tütün emekçisinin KOLCULAR eliyle katledildiğini, ÇÖKERTME Türküsünün bu olayın bir AĞITI olduğunu bilemezler!

İstanbul’daki SARAY ve SALTANAT yönetiminin kendi güvenceleri uğruna SEVR Antlaşması’na teslim olduklarını, FATİH SULTAN MEHMET’in fethettiği İstanbul’un İngiliz işgaline uğradığını da bilemezler!

İngilizlere hizmetkar olan asker-sivil işbirlikçilerini, İngiliz Muhipleri Derneği’ni ve üyelerini de bilemezler!

Halkın mücadele gücü olan Kuvayı Milliye’ye karşı Saray’in ulusal mücadeleye karşı, İngilizlerin onayı ile kurduğu Kuvayı İnzibatiye’yi de bilemezler!

Bilseler, hala o çağdışı dönemin özlemi içinde olamazlardı!

Mustafa Kemal ve Arkadaşları, ANADOLU İNSANI ile can ve özgürlük mücadelesi verdiler ve kazandılar.

Artık, bilim ve teknolojiye sırtını dönmüş, ekonomisini yabancıklara teslim etmiş, kendi keyfi içindeki bir sülalenin, BİR EGEMENİN boyunduruğunda yaşamak bu halka yakışmazdı.

Bütün dünyada da Krallıklar, tek kişi egemenlikleri ortadan kalkıyor,

ULUS DEVLETLER kuruluyordu.

Ulusal Mücadele’nin önderi Mustafa Kemal de öyle yapacaktı.

CUMHURİYET kurulacak ve zamanla DEMOKRASİ kültürü oluşacak ve gerçek anlamıyla bir HALK EGEMENLİĞİ oluşacaktı.

LOZAN’da, emperyalistlere karşı direniş başarı ile sonuçlanmış, Türkiye Cumhuriyet’i kurulmuştur.

1936’da İkinci Dünya Savaşı’na gidişi gören Mustafa Kemal ATATÜRK, bu durumu doğru değerlendirerek MONTRÖ Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların egemenliğini resmen Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandırmış, 1937’de tek kurşun atmadan HATAY’ı yurt toprağı yapmıştır.

Ömrü savaşlarda ve son 15 yılı yepyeni özgür bir ülke kurmak için insanüstü çaba içinde geçen ATATÜRK, ne yazık ki henüz 57 yaşındayken bedensel yaşama veda etmiştir.

O, ülkesinin geleceğinin GENÇ NESİL olduğunu görmüş ve “EY TÜRK GENÇLİĞİ” diyerek bir VASİYET bırakmış.

O, yaşama veda etmeden önce, Osmanlı borçları ödenmiş, ülke üzerinde egemenlik kuran yabancı şirketlerin elindeki tüm işletmeler bedeli ödenerek geri kazanılmış, TARIM alanında hızla gelişen bir ülke haline getirmiş, tüm yurdu FABRİKALARLA donatmış.

Şimdi, TEKEL’i, SEKA’sı, SÜMERBANK’ı, Şeker Fabrikaları yabancılara satılmış, tıpkı Osmanlı gibi ağır DIŞ BORÇ içine sürüklenmiş, TARIM gücü çökertilmiş, halkı yoksullulaşan bir ülke haline geldik!

Yollarımızı, köprülerimizi, Havaalanlarımızı ve Şehir Hastanelerimizi “yerli-yabancı” ortaklı şirketler, fahiş karlar ve GARANTİLERLE yapıyor ve torunlarımızı bile borç yükü bekliyor!

Fatih Sultan Mehmet’in “Bir karış toprağını satana lanet ettiği” İstanbul, yabancıların yağmasına açılmış!

Gençlerimiz, onları mutlu etmeyen bir eğitim süreci içinde helak oluyor, işsiz kalıyor, bunalım içine giriyorlar!

Spor ise, futbol başta olmak üzere hemen her alanda yabancıların ticari metaı olmuş!

İşte, 103 yıl sonra ülkemizin hali bu!

Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!