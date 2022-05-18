Bugün söz Mustafa Kemal Atatürk’ün

Sevgili okurlarım, bugün 19 Mayıs.

Türk milletinin kaderini değiştiren tarihi adım, 103 yıl önce bugün atılmıştı.

Böyle bir günde bize söz söylemek düşmez.

Söz, Mustafa Kemal Atatürk’ün!

O, söylediği sözleri sadece yaşadığı dönem için değil, bugünler için de söylemişti.

Bugünleri görerek…

Devletimizin ve milletimizin karşılaşacağı tehlikeleri tahmin ederek…

Atatürk, yıllar yıllar önce bakın neler söylemiş!

ZORBA HÜKÜMETLERE…

“Zorba hükümetler ayakta kalamaz. Özgür bir ülkede, yasalara uymak koşuluyla, hükümetin buyruklarını eleştirmek de kınamak da doğrudur. Özgürlük sınırları ne kadar geniş tutulursa, hükümet o ölçüde sağlam olur.”

HALKI TEHDİT EDENLERE…

“Millete efendilik yoktur. Ben kalpleri kırarak değil, kazanarak ülkeme hükmetmek isterim.”

VATANDAŞLARA KÖTÜ DAVRANAN POLİSLERE…

“ Polis, bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalı.”

HAKLARINI ARAYAN GENÇLERE…

“Gençlikle iftihar ediyorum. Her şeyi gençliğe bırakacağız. Onlar, geleceğin ışıklı çiçekleridir.”

ELE GEÇİRİLEN YARGIYA…

“Adalet kuvveti bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul edilemez.”

YERDE SÜRÜKLENEREK GÖTÜRÜLEN KADINLARA…

“Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil göklere yükselmeye layıksın.”

DEVLETİ CEMAATLERLE YÖNETMEYE KALKANLARA…

“Ey millet, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz.”

TÜRKİYE’NİN BAĞIMSIZLIĞINI VE TÜRK İNSANININ ONURUNU DÜŞÜNMEYENLERE…

“Temel ilke Türk milletinin onurlu ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Bağımsızlıktan yoksun bir millet uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan öteye gidemez. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve kollayıcılığını istemek, insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Oysa Türk’ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse, ya istiklal ya ölüm. İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin parolası bu olacaktır.”

VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’Nİ YÖNETTİĞİ HALDE KENDİNİ TÜRK HİSSETMEYENLERE…

”Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk birliğinin, bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükûnunu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne âleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek." *"Milli benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avı olacaklardır."

*"Hayattaki yegâne üstünlüğüm, Türk doğmaktır! Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki; sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki cevher-i asli'yi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin."

*"Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur."

*"Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir."

*"Ülkeniz sizindir, Türklerindir. Bu ülke, tarihte Türk'tü bugün de Türk'tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır."

*"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine, millî an'anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir."

*" Türkiye ne Amerikanlaşacak, ne de Batılılaşacaktır; o sadece özleşecektir."

*"Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur."

*"Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."

*"Taş kırılır, tunç erir; ama Türklük ebedidir"

*"Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden önce ve kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz."

*"Mensup olduğum Türk milletinin şan ve şerefi varsa, benim de bir ferdi olmak sıfatıyla şanım ve şerefim vardır."

*"Türk Milleti yüzyıllardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklâli yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlatlarından ibarettir. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır."

"Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır."

Atatürk’ün geleceğe seslenişi… Yıkın diktiğiniz heykellerimi

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Süleyman Apaydın’ın Atatürk’e adadığı o şiirini gelin hep birlikte tekrar okuyalım!

Ey milletim Ben Mustafa Kemal'im Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim Hâlâ en hakiki mürşit değilse ilim Kurusun damağım dilim Özür dilerim Unutun tüm dediklerimi Yıkın diktiğiniz heykellerimi Özgürlük hâlâ En yüce değer Değilse eğer Prangalı kalsın diyorsanız köleler Unutun tüm dediklerimi Yıkın diktiğiniz heykellerimi Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı Ortaçağa taşımak istiyorsanız zamanı Baş tacı edebiliyorsanız Sanatın içine tüküren adamı Unutun tüm dediklerimi Yıkın diktiğiniz heykellerimi Yetmediyse acısı şiddetin savaşın Anlamı kalmadıysa Yurtta sulh dünyada barışın Eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın Unutun tüm dediklerimi Yıkın diktiğiniz heykellerimi Özlediyseniz fesi peçeyi Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi Hâlâ medet umuyorsanız Şıhtan şeyhten dervişten Şifa buluyorsanız Muskadan üfürükçüden Unutun tüm dediklerimi Yıkın diktiğiniz heykellerimi Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek Karaçarşafa girsin diyorsanız Yobazın gazabından ürkerek Diyorsanız ki okumasın Kadınımız kızımız Budur bizim alın yazımız Unutun tüm dediklerimi Yıkın diktiğiniz heykellerimi Fazla geldiyse size Hürriyet cumhuriyet Özlemini çekiyorsanız Saltanatın sultanın Hâlâ önemini anlayamadıysanız Millet olmanın Kul olun Ümmet kalın Fetvasını bekleyin şeyhülislamın Unutun tüm dediklerimi Yıkın diktiğiniz heykellerimi

Rahat bırakın beni.