İTK… Metin ve Havva Bilgin Türedi…

Hani derler ya kentin çağdaş yüzleri çok azaldı diye…

Türedi ailesi, o az kalanlardan bir çekirdek ailedir…

Doktor Havva Bilgin Türedi hocam, inanılmazı başardı ve 40’ndan sonra başladığı teniste 16 kez Milli takımlar düzeyinde kupa kaldırdı. Dünyanın dört bir yanında şampiyonalarda zirveye çıktı…

İzmitli beyefendi iş ve spor insanı Metin Türedi de eşinin ilhamıyla tenis tutkunu oldu ve o da dereceler yaparken, özellikle kulübün bugüne gelmesinde önemli katkı sağladı…

Türedi çiftinin oğulları, Amerika’da yaşayan Alp Türedi, eski satranç sporcumuzdu…

Örneğin milli futbolcumuz eski kaptanımız Soner Boz’un kızı Öykü Boz, hem resim sanatında dereceler elde etti, hem de teniste milli takım formasına kavuştu…

Yine Kaan Dobra (Roman Marius Dabrowski ve ailesi) kortların müdavimleriydi…

Defne Akçay, Hüseyin Akçay hocamın kızı olarak, yine zaferden zafere koşuyor…

Onu da dikkatle izleyin derim…

Bunlar benim kısa sürede sayabildiklerim…

Art arda yapılan kortlarla Türkiye’nin en önemli spor kurumlarından biri haline gelen İzmit Tenis Kulübü, Türkiye Tenis Federasyonu’nun da cazibe merkezlerinden biri oldu…

Sık sık şampiyonalar düzenleniyor…

Üniversitedeki akademisyenlerimizin de cazibe merkezi haline gelen kortlar, bir an olsun boş durmuyor…

Bunun yanı sıra fitness merkezinde de önemli çalışmalar yapılıyor ve oraya yapılan yatırımlar da meyvesini veriyor…

MİLLET BAHÇESİNİ DÜZENLEYEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKAKIN, DİKKATLE İZLİYOR…

Eski büyükşehir belediye başkanları Sefa Sirmen, Hikmet Erenkaya, İbrahim Karaosmanoğlu’nun titiz davrandığı tenis kortlarıyla, şimdiki Akademisyen belediye başkanı Tahir Büyükakın da yakından ilgileniyor. Millet bahçesine dönüşecek olan Fuar merkezinde müthiş alanlar yapılacak ve insanlarımız sosyal alanlarda nefes alabilecek.

Fuarımız, 70’lerdeki kültürel ve sanatsal podyumlarıyla, bambaşka bir merkez olacak…

Buraya da tenis kortlarımız gerçekten çok yakışacak…

Tahir Büyükakın Başkan bu projede tabii ki spora yer veriyor ve tenis de başı çekiyor…

Bence oraya yine sahip çıkacak ve daha da genişletecektir…

Düşünebiliyor musunuz?..

İnsanlar sosyal ve kültürel alanlarda nefes alıyorlar ve kortların çevresindeki çimlerden nefes kesen müsabakaları seyrediyor…

1970’lerde orada tenisi beton zeminde oynayan ve bol bol yara-bere alan biri olarak, çok heyecanlandım…

Biliyor musunuz, biz o kortta, ayak tenisi oynayan ilk İzmitlilerdik…

Çünkü raket ve top alacak paramız yoktu…

Ayaklarımızı konuştururduk…

Benim sol ayağım onun için raket gibidir…

Ööhö,,, öhö…