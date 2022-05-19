Çay keyfimizin…

Çay keyfi gibisi yok şu fani dünyada…

Gün boyunca yaşanan onca eziyetin, sanki bir karşılığı gibi eve vardığımız zaman ilk işimiz çay koymak olur. Şöyle sımsıcak, mis kokulu bir çay…

Yorgunluğumuzu alan demli, mis gibi bir çay…

Sadece evde mi? Hayır!

Uğradığınız her dükkânda, kuaförde, hastanede ya da bir deniz vapurunda size samimi duyguların ve saygının ifadesi olarak mutlaka bir bardak çay sunulur.

Bazen eniştemlerin bahçesinde “Fadimenun yeru”nde meşe odununun ateşiyle kaynayan çay. Meşe odunu ateşinde pişen çayın tadı da bir başka olur, yorgunluğu alır.

Toplum olarak ister tüpte ister odun ateşinde pişmiş olsun çay ve kahveye müthiş düşkünüz. Çay Kahve geleneğimiz eski yıllara dayanıyor. Orta Asya’dan kavimler göçü ile çıktığımızdan beri sıcak çay alışkanlığımız var. Gelip yerleştiğimiz Anadolu topraklarında da vazgeçmediğimiz çay alışkanlığı genetiğimize artık işlenmiş durumda.

Yorgunluğumuzu alması içinde çay içeriz, neşelendiğimizde de çay içeriz. Yukarda dediğim gibi bir dükkana uğradığımızda, bir misafirliğe gittiğimizde veya misafirimiz geldiğinde önce kahveler içilir. Sohbet koyulaştıkça da çaylar içilirde içilir.

O kadar alışmışız ki gittiğimiz ülkelerde dahi demlenmiş kendi çayımız ararız. İçemediğimizde içimizde bir burukluk oluşur. Ülkeye girer girmez demlikler dolusu çay içeriz.

Hatta Türklerin çokça gittiği yabancı tatil kentlerinde bizim usul demlenmiş çay bulunur.

Ya! Ayıptır söylemesi rakı içerken dahi rakıya mola verilir bir bardak çay içilir.

Yanlış anlamayın içmeyi özendirmek için değil durum tespiti, gördüğümü yazıyorum. Hayatımızın içinde rastladığımız gerçekleri anlatıyorum. Şöyle düşünün günlük hayatımızda çay düşkünlüğümüz anlattığım gibi değil mi?

Hatta çay hayatımıza o kadar çok girmiş ki ev içindeki Gelin, Kaynana, damat ve görümce ilişkisini bile atalarımız çay ile anlatmışlar. Nasıl mı ;

“Çayın alt demliği evdeki kaynanadır; Devamlı kaynar durur…

Üst demlik evdeki gelindir; Alt demlik kaynadıkça o olgunlaşır demlenir…

Damat ise bardaktır; Biraz gelin doldurur onu biraz da kaynana…

Çocuklar çayın şekeridirler; Tat verirler…

Görümce de çay kaşığıdır; Arada bir gelir ve karıştırır gider…

Kaynataya gelince o da çay tabağıdır; Dökülenleri bir araya toplar…”

Tabii günümüzde bu ilişkiler ailece oturup çay içip sohbet etmeye yöneldi. Ama sonuçta çay kahve ciğerimize işlemiş durumda.

“Çaysız muhabbet aysız gökyüzü gibidir” lafımızda meşhurdur.

Çayı neden anlattığımı merak ediyorsunuz. Aslında etmiyorsunuz nedenini biliyorsunuz.

Toplumun dengeli bir içki alışkanlığı vardı zamlarla bu en aza indirildi. Sigara alışkanlığı vardı zamlarla en aza indi sayılır. Bu arada sigaraya yapılan zamlara hayatım boyu hiç üzülmedim.

Ailece ayda en az iki defa dışarda yemek yeme alışkanlığı vardı toplumun çoğunluğunda. O alışkanlığımız ekonomik zorluklarla en aza indi hatta yok oldu, gitti.

Tatlı alışkanlığımız vardı. Tatlıya ulaşamaz olduk. Eti millet rüyasında görür oldu. Hatta yemek programları ve videolarını izleyerek iç geçirenler azımsanmayacak kadar çok.

Yahu milletin kokoreç alışkanlığı vardı. Millet “Kokoreççi Zeki’nin” oradan geçemez oldu.

Arabalar durduğu yerde eskimeye başladı. Akaryakıt pahalı kısa mesafe gitmeyi bile düşünür olduk.

Rahmetli annemin teyzesi merhum “Tetka Hayriya ( Hayriye Teyze)” istisnasız her gün sabah 10.00 da mangalını yakar kahve dolabında kahve çekirdeğini kavurur, değirmende çeker, mangalın ortasına yerleştirdiği cezvede kahvesini pişirir ve keyifle içerdi. Müthiş kahve sohbetleri olurdu.

O günlere alışmış teyze günümüzde yaşasa kahrolurdu.

Çaya gelelim.

Yahu! Bir çayımız kalmıştı ona da bu kadar zam yapmaya utanmıyormusunuz.

Çay keyfimizin içine ettiniz…

Yüzde 50 zam bu kadar da olmaz. Yiyecek bir şey bulamaz olduk. Her alışkanlığımızı öldürdünüz. Meyveyi, sebzeyi kilolarla almaya alışmış bu milleti tane ile almaya mahkûm ettiniz. Vallahi buna bile eh! dedik. Arabaya binmeye bile ne yapalım binmeyelim dedik.

Hepsine kızgınlıkla da olsa mecbur katlanıyoruz da.

Muhabbetlerimizin aracı, sosyalleşmemizin yegâne aracı çayımızdan ne istediniz!

Siz ne yapmak istiyorsunuz bu halka. Her şeyi elimizden alarak ne elde edeceksiniz.

Ve hala sizi destekleyen varsa ne demek gerek bilmiyorum.