Kandıra’nın Dartı’sı tescillendi

Bir çeşit eritme peyniri olarak da bilinen Dartı, artık Kandıra’ya has bir ürün haline geldi. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 12 ürüne ilişkin coğrafi işaret tescil başvurusunu onayladı. Kurumun "Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni" yayımlandı. Buna göre "Kocaeli'nin Kandıra Dartı’sı, Şanlıurfa'nın Karaköprü tat karpuzu, Mardin'in Midyat tandır ekmeği, Isparta'nın Senirkent samsa tatlısı ve Uluborlu çeki oyası, Çanakkale'nin Lapseki şeftalisi, Ordu taflan turşusu, Diyarbakır'ın gendüme aşı, habenisk çorbası, hedik yemeği ve pencegoşt pilavı, Van ayran aşı" ürünlerine dair coğrafi işaret başvurularına onay verildi. Kandıra dartısı Kocaeli’de “coğrafi işaret” alan 9. ürün oldu.

DARTI NEREDE YAPILIYOR?

Dartı süt kaymağının dibi tutarak elde edilir.

Başta ilimiz olmak üzere birçok şehrin meşhur lezzetlerinden, bir çeşit sofraların yöresel sosu diyebileceğimiz.

Kaynatılan sütlerin üzerinde bulunan yağların ayrı bir tencerede biriktirilip, kavrulmasıyla yapılan yemek, bir süre piştikten sonra sarı rengini alıyor. Dartı, makarnadan keşkeğe pek çok yemeğin üzerine dökülerek lezzetli sos işlevini de görüyor.

NE KADAR SÜTTEN NE KADAR DARTI ÇIKAR?

Yaklaşık 10 kilogram sütten, 500 gram kaymak elde ediliyor. Ve bunun 300 gramı da Dartı’ya dönüşüyor.

DARTI NEDİR, NASIL VE NEREDE YAPILIR, İŞTE PÜF NOKTASI

1-Süt kaymağını bir kasede biriktirin.

2-Sütü tencereye alın, orta ateşte kaynatmadan bir süre bekletin.

3-Kaymak yağlı değilse çok az sıvı yağ ilave edin

4-Biriktirdiğiniz süt kaymağını tencereye alın ve ocağın üstünde ağır ağır pişirin.

5- Bu dönüşüm için yaklaşık 3 saat kadar sürekli karıştırma işlemi yapılıyor.

6- Kısık ateşte kaymağın dibinin tutmamasına özen gösterin.

7-Kaymağın yağı çıkıp tortu gibi bir kıvam aldığında ocağın altını kapatın.

DARTI YAPMANIN PÜF NOKTASI

Dartı yapmak istiyorsanız doğal sütten yapmanız gerekir. Marketten alınan kaymak ve sütleri tercih etmeyin. Doğal süt ile yapacağınız dartı daha lezzetli olacaktır.

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