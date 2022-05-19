Muhasebecilerin seçimine şeytanın bile aklı ermiyor!

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO), ilimizin önemli Sivil Toplum Kuruluşlarından biridir…

Muhasebecilerin her kongresi, çok ilginç geçiyor.

Muhasebeciler Odası’nda önceki gün kongre yapıldı…

Kongrede 7 kişilik yönetim kurulu belli oldu…

YÖNETİME 4 GRUP GİRDİ

Yönetime Etkin Grup’tan başkan adayı Tülin Keçeci GÜNGÖR, Serhat KAYA ve Hasan MALO, Diyolog Grubundan başkan adayı Özcan ÇAKIR ve Ahmet Erdinç PETREV, Değişim Grubundan Taner Öner ve Meslekte Birlik Grubundan Murat Korkmaz girdi…

4’Ü BULAN BAŞKAN OLUR

Muhasebeciler Odası’nda en yüksek oyu almak, başkan olmak için yeterli değil.

Önemli olan, 7 kişilik yönetimde çoğunluğu, yani 4 kişiyi bulabilmek.

Örneğin seçimde 530 oyla en yüksek oyu Tülin Keçeci Güngör aldı, ama Tülin Hanım’ın başkan olacağı kesin değil.

3 GRUP ÇAKIR’I DESTEKLİYOR

4 grubun yarıştığı olağan kongrede Etkin Grup’tan 3, Diyolog Grubu’ndan 2, Değişim Grubu’ndan ve Meslekte Birlik Grubu’ndan da 1’er kişi yönetime girdiğini yukarıda ifade etmiştim.

Aldığım bilgiye göre diğer 3 grup, Tülin Hanım’ın başı çektiği Etkin Grubu karşı birleşmiş.

Diyalog Grubu’ndan Özcan Çakır’ı başkan yapacaklarmış…

FARKLI SENARYOLAR KONUŞULUYOR

Yani olay şu; Etkin Grubun yönetici sayısı 3, birleşen grupların yöneticisi sayısı 4…

Ama farklı senaryolar da konuşuluyor…

3 yönetici ile temsil edilen Etkin Grup, Meslek Birlik Grubu’ndan yönetime giren Murat Korkmaz’ı kendi saflarına çekmek istiyor.

Murat Korkmaz’a, “2 yıl Tülin Keçeci Güngör başkan olsun, son yıl da sen başkan ol” teklifi yapılmış.

Diğer iki grup ile hareket eden Korkmaz’ın bu teklif karşısında biraz aklı karışmış. 1 yıl da olsa başkan olmak güzel bir teklif.

KİLİT ADAM; MURAT KORKMAZ

Muhasebeciler Odası’nda pazarlıklar devam ediyor.

Burada kilit adam rolündeki kişi Murat Korkmaz…

Korkmaz, diğer iki grubu desteklerse, başkan Özcan Çakır olacak…

Korkmaz, Etkin Grubu desteklerse, 2 yıl Tülin Keçeci Güngör başkan olacak, son yılda kendisi başkan olacak.

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Muhasebeciler Odası, ilk toplantısını gelecek hafta Çarşamba günü yapacak…

Şunu ifade etmeliyim ki, daha önceki seçimlerde buna benzer durumlar olmuş, Oda başkanı 10’uncu, 11’inci toplantı sonucunda belli olmuştu.

SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Muhasebeciler Odası’nın seçimi, 2009 yılına kadar normal seyrinde devam ediyordu.

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, muhasebecilerin seçim sistemini değiştirdi…

Nisbi temsil sistemini getirdi…

Amaç, AKP’ye yakın kişilerin de yönetime girmesinin önünü açmak.

Bu yeni sistemin muhasebeciler arasında ayrışma yarattığı konuşuluyor.

Yeni sistemin muhasebeciler adasına zarar verdiği konuşuluyor.

Bakalım 7 kişilik Muhasebeciler Odası yönetim kurulu, nasıl bir senaryoya imza atacak…

Bakalım Muhasebeciler Odasında 4 kişiyi kim bulacak ve başkan olacak?

MUHASEBECİLER ODASI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ETKİN GRUP (530)

Tülin Keçeci GÜNGÖR Serhat KAYA Hasan MALO

DİYOLOG GRUBU (390)

Özcan ÇAKIR

Ahmet Erdinç PETREV

DEĞİŞİM GRUBU (307)

Taner ÖNER

MESLEKTE BİRLİK (169)

Murat KORKMAZ

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İlaçlara yılda 4 kez

kur zammı talebi!

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, hastaların ilaca erişim konusunda yaşadıkları sıkıntının aşılması için, ilaçlara yılda en az 3-4 kez kur güncellemesi yapılmasını talep etti. Bütün sektörler kendilerini düşünüyor, vatandaşı düşünen yok…

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Hüseyin Ayaz

açılışa katılmış

Başiskele eski Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’dan epeydir haber yoktu. Ayaz ile ilgili önceki gün bir haber geldi… Haber şöyleydi; “Hüseyin Ayaz, geçtiğimiz günlerde Başiskele’nin Mahmutpaşa Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan elektrik, kaynak, çelik üzerine kurulan Yavuz ailesinin şirketi olan Payidar Yapı’nın açılışına katılım sağladı.” Anlaşılan yüzü unutulmaya başlanan Ayaz, tekrar ‘ben burdayım’ mesajını vermeye başladı.

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HAKLARINI ÖĞREN!

Kendisini durduran polise “Hükûmete para mı lazım?” diyen şahsın bu sözleri hakaret değil, ağır eleştiridir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/3536 E. 2015/4411 K.)

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AKIL TOZU!

Neden "Cahil Cesareti" artıyor?

1-Dil fakirliği.

2-Okumamak.

3-Zora gelmemek.

4-Özgüven eksikliği.

5-Sürekli haklı çıkma merakı.

6-Risk algısının düşük olması.

7-Teknoloji kültürünün olmaması.

8-Düşünme becerilerinin zayıf olması.

9-Kalıcı değil geçici çözümleri sevme geleneği.