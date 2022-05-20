Türkiye’de Amerikan rezaleti ve yalakalığı nasıl başlamıştı?

Ukrayna’da olup bitenleri ve Avrupa’da yükselen “Amerikan hayranlığını” izlerken, hep, ülkemizde 1946’da yaşanan “Amerikan rezaleti ve yalakalığı” aklıma gelir.

Demek doğru, ders alınmadığı sürece tarih tekerrür (yinelenme) edip duruyor.

Eğer Türkiye, işin başında, ABD’nin Latin Amerika’da yaptıklarından ders çıkarabilseydi, emperyalizmin tuzağına düşmezdi.

Bugün de ne yazık ki Avrupa ülkeleri, ABD emperyalizminin 1945’ten bu yana yaptıklarından ders çıkarabilmiş değil.

Baksanıza, ABD emperyalizminin tuzağına nasıl da pat diye düşüverdiler.

ABD’nin Avrupa ülkelerine “Bakın, Rusya Ukrayna’yı işgal etti. Eğer NATO’ya sahip çıkmazsanız, sizi de işgal edebilir” gözdağı, bir anda nasıl da karşılık buluverdi.

ABD, bir “Ukrayna oyunuyla” Avrupa’daki etkinliğini bir anda zirveye taşıdı.

İşte Finlandiya ve İsveç gibi tam 73 yıldır “tarafsız blokta” yer alan ülkeler bile üye olabilmek için NATO’nun kapısına dayandı.

ABD, işgal altındaki Ukrayna’ya sürekli “silah ve para yardımı” yapıyor.

Sanmayın ki, bunlar karşılıksız.

Silah satıyor…

Her yardımında, imza attırıyor, Ukrayna’yı yüzde yüz kendine bağımlı hale getiriyor…

ABD, Türkiye’ye nasıl girmişti?

******

Uzun bir konu…

Bir iki cümleyle giriş yapayım, bugün size esas Türkiye’de ABD rezaleti ve yalakalığının nasıl başladığını anlatmak istiyorum.

2.Dünya Savaşı’ndan sonra bölge ABD ve Sovyetler Birliği arasında paylaşıldı, Türkiye ABD tarafında kaldı.

İkili antlaşmalar imzalandı ve Türkiye’de “ABD rezaleti” ve “ABD yalakalığı” başladı.

Oysa 1923’te yola çıkarken hedeflerimiz vardı.

Bağımsız olacaktık…

Ülkemizi azgelişmişlikten kurtarıp kalkınacaktık…

Dahası, ulus olma bilinciyle kimlikli, kişilikli, başı dik ve onurlu yaşayacaktık…

Atatürk’ün ölümüne kadar epey de yol almıştık.

1945’ten sonra bir “Amerika sevdasına” tutulduk, hepsini unuttuk.

Onur sahibi olanların da onurları kırıldı, başları öne eğildi.

Ya “CHP’nin 6 oku”na ne dersiniz? Cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, milliyetçilik, devletçilik, devrimcilik…

40’lı yılların ortalarına gelindiğinde, yani “ABD yörüngesine” girildiğinde, “cumhuriyetçilik” dışındaki okların hepsi kırılmış, bir tarafa atılmıştı.

“6 ok”un, yani altı ilkenin sadece adı kalmış, özü kaybolmuştu.

Hele milliyetçilik…

Milliyetçi olmak; “Amerikancı” olmakla eş tutuluyordu.

Amerika’nın karşı çıktığı her şeye karşı çıkıyorsan veya tuttuğu her şeyi tutuyorsan, milliyetçisin…

Milliyetçilik bu hale getirilmişti.

Türklerin ABD aşkı, Missouri Zırhlısı’nın İstanbul ziyaretinde doruğa ulaştı, inanılmaz “rezalet ve yalakalıklar” yaşandı.

Tarih, 5 Nisan 1946…

ABD donanmasının en gözde zırhlısı Missouri, vefat eden Washington Büyükelçisi Münir Ertegün’ün cenazesini getirmek bahanesiyle İstanbul’daydı.

Bu ziyaretin iki amacı vardı; Sovyetler Birliği’ne mesaj vermek ve “Türkiye’nin bundan böyle hangi sularda seyredeceğini” dünyaya duyurmak.

Emperyalist ABD, bu ziyaretle Türkiye’nin göğsüne adeta “damgasını” vuruyordu.

Zırhlıda, ABD Başkanı Harry S. Truman’ın özel temsilcisi Alexander Weddel de vardı.

Bu ziyaret “ABD’nin Türkiye’ye ayak basması” olarak kabul ediliyor ve çok önem veriliyordu.

Hükümet seferber oldu, konukları ağırlamak için İstanbul’da hummalı bir çalışma başlatıldı.

Amerikalıları memnun etmek için neler yapıldı neler…

*PTT, “Missouri” adlı “hatıra pulu” bastı.

*TEKEL, piyasaya “Missouri” adlı sigara çıkardı.

*Taksim alanında ampullerden kocaman bir Missouri maketi yapıldı.

*Camilerin minarelerine İngilizce “Well Come Missouri” yazan mahyalar asıldı.

*Gazeteler, bütün sayfalarını Missouri’ye ayırdı.

*Gemi Dolmabahçe’ye yanaşacağı için Karaköy’den Beşiktaş’a kadar bütün binalar tek renge boyandı.

*Armağan olarak gümüş bir levha hazırlandı.

*Hereke’de, hediye edilmek üzere, üzerinde İstanbul haritası bulunan özel bir halı dokundu.

*Ulaşım araçları, caddeler, sokaklar temizlendi.

*Dahası, İstanbul genelevi ABD’li konuklara hazırlandı.

*Türkiye’deki bütün genelevler taranarak en güzel kadınlar İstanbul’a getirildi.

*Genelev kadınlarının temiz ve güzel elbiseler giyinmesi sağlandı.

*Türk erkeklerinin, zırhlı gidene kadar geneleve alınmaması emri verildi.

*Para vermek istemeyen Amerikan askerlerinin zorlanmaması istendi.

*İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Amerikan askerlerine yardımcı olmaları için polis ve bekçileri eğitti.

*Kötü davranmayacaklar, kesinlikle kolaylık sağlayacaklardı.

Missouri Zırhlısı, 5 Nisan sabahı Dolmabahçe önünde binlerce İstanbullu tarafından coşkuyla karşılandı.

Cenaze kimsenin umurunda değildi, onlar “yeni ve ebedi dostumuz Amerika’yı” bağırlarına basmak için oradaydı.

Ortalık “bayram yeri” gibiydi.

Komutanlar, onurlarına Dolmabahçe Sarayı’nda verilecek yemeğe geçtiler, askerler ise İstanbul sokaklarına döküldüler.

Kısa zamanda hepsi körkütük sarhoş olmuş, genç kız ve kadınlara “sarkıntılık” olayları başlamıştı.

Ancak karakola alınanlar Amerikan askerleri değil, sarkıntılığa uğrayan, mağdur olan genç kız ve kadınlarımızdı.

Ne yaparlarsa yapsınlar, Amerikan askerileri karakola götürülmeyecek, haklarında yasal işlem yapılmayacaktı.

Talimat böyleydi.

İstanbul’da tam bir “utanç tablosu” yaşanıyordu.

Elin askerine kendi eliyle “kadın hizmeti” veren devlet olur mu?

Her türlü ahlaksızlığı, edepsizliği yapan yabancı askeri karakola götürüp işlem yapmayan, mahkemesinde yargılamayan devlete devlet denir mi?

ABD hayranlığı, devleti yönetenlerin gözünü kör etmişti.

Atatürk dönemi, o onurlu dönem, adeta hiç yaşanmamıştı, ülkeyi yönetenler “Osmanlı kalıntısı” görüntüsü sergiliyorlardı.

Tabii bu arada belirtelim, gazetelerin köşe yazarları da “Amerika’ya yalakalık etmekte” birbirleriyle yarışıyorlardı.

Dün ve bugün…

*******

Türkiye’de ABD hayranlığının ilk görüntüleri böyleydi.

Bu hayranlık, Demokrat Parti ve daha sonraki iktidarlar döneminde de farklı boyutlarda devam etti.

Türkiye, hep “ABD güdümünde” yönetildi, yönetilmeye devam ediliyor.

Halimizden belli değil mi?

Neymiş?

NATO üyesiymişiz…

Neymiş?

Hür dünya ülkesiymişiz…

Neymiş?

Ülkemizde demokrasi varmış…

Türkiye, NATO üyesi de kendini güvende hissedebiliyor mu?

Türkiye’de gerçek demokrasi, gerçek özgürlükler var mı?

Türkiye, gerçekten bağımsız mı?

Avrupa ülkeleri, Avrupa’da “ABD hayranlığı” yükselirken, ABD hayranlığının ve ABD’ye bağımlılığın Türkiye’yi ne hale getirdiğini görmüyorlar mı?