CHP Kocaeli’den ‘Milletin Sesi’ mitingine DAVET!

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararı onadı…

Kaftancıoğlu, 4 yıl 11 ay 20 gün ceza aldı…

10 gün daha ceza verilseydi, cezaevine girecekti…

Kendisine siyasi yasak kondu…

Kaftancıoğlu’na verilen ceza CHP’de tepkilere neden oldu..

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da miting yapılacağını duyurdu…

Milletin Sesi mitingi bugün saat 18.00’de Maltepe’de yapılacak…

Maltepe, Kocaeli’ye yakın.

Bunun bilincinde olan CHP Kocaeli İl Başkanlığı, mitinge Kocaeli damgası vurmayı hedefliyor…

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CHP Kocaeli, Milletin Sesi mitingine gelen yoğun talep üzerine 12 ilçeden vatandaşlar için ulaşım desteği verecek.

CHP Kocaeli’nin toplamda 80-100 otobüs ile çıkarma yapacak.

Otobüsler partinin ilçe örgütü binaları önünden kaldırılacak.

Araçların kalkış saatleri ilçe örgütleri tarafından sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

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CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, yöneticiler Naim Keskin ve Nazım Gençtürk ile birlikte önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Yıldızlı, oldukça coşkuluydu, oldukça heyecanlıydı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na haksızlık yapıldığını söyledi…

7-8 yıl önce attığı twetler yüzünden ceza almasının kabul edilemez olduğunu ifade etti…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da siyasi yasak olduğunu, siyasi yasağını CHP’nin kaldırdığını hatırlattı.

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Yıldızlı özetle şunları söyledi;

“CHP olarak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük ceza da çok manidar. Bütün halkımızı cumartesi günü (bugün) İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Milletin Sesi Mitingi’ne davet ediyorum. Miting saat 18.00’de… Miting için 12 ilçeden araçlarımız ve otobüslerimiz kalkacak. Adalet, hak, hukuk isteyen, adaletsizliğe uğramış tüm yurttaşlarımızı, ifade özgürlüğünden her alanda EYT’lileri, 3600 ek göstergelileri, ifade özgürlüğünden mağdur olmuş tüm öğrencilerimizi Milletin Sesi Mitingine davet ediyoruz. Siyasi görüşleri ne olursa olsun bütün yurttaşlarımızı yarınki mitinge bekliyoruz. Cumartesi (bugün) Türkiye’ye çok güçlü bir mesaj vereceğiz. İstanbul Maltepe’deki miting bize yakın, bu yüzden Kocaeli’yi mitingde en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bütün Kocaeli halkını mitinge davet ediyoruz” dedi.

Yıldızlı, mitinge 2.5, 3 milyon kişinin de beklendiğini söyledi.

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Yıldızlı ile Kocaeli’nin bazı sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Ama Yıldızlı, gazetemize mitinge davet için geldiğini, söyleyeceği şeylerin, mitingin önüne geçmemesini istedi. Özetle, Kocaeli’yi yönetenlerin, Kocaeli’nin 20 yılını çaldığını söyledi…

Yıldızlı gittikten sonra arkadaşlarla Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı cezayı konuştuk. Kaftancıoğlu attığı tweetler nedeniyle ceza almıştı. Merak ettik, Kaftancıoğlu hangi tweetleri atmıştı, ceza aldığı tweetler neydi? İnternet sitelerini dolaştım. https://onedio.com/haber/canan-kaftancioglu-hangi-tweet-leri-atmisti-1067415 adlı internet sitesi, detaylı bir haber vermişti. Bu sitedeki haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu tweetleri okuyun, kendinizce karar verin. İşte o haber ve atılan tweetler.;

CANAN KAFTANCIOĞLU HANGİ TWEET'LERİ ATMIŞTI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek konuşmasında 'halkın sesi' olarak nitelendirdiği Canan Kaftancıoğlu'nun mahkûm olmasına neden olan tweet'lerde neler yazıyordu?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2012-2017 yılları arasındaki Twitter paylaşımları nedeniyle 2019 yılında beş ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay bugün üç ayrı suçtan verilen 4 yıl 11 ay 20 günü onarken iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

HANGİ CEZALAR ONANDI?

Yargıtay’ın onadığı cezalar şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'kamu görevlisine alenen hakaret etmek' ve bu suçu birden fazla işlemek nedeniyle 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası.

'Cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek' suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası. (Ceza “zincirleme suç işlenmediği” gerekçesiyle indirim yapılarak onandı. Sonuç ceza 1 yıl 9 ay olarak belirlendi.)

'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası.

HANGİ KARARLAR BOZULDU?

Yargıtay'ın bozma kararı verdiği iki karar:

-PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticisi konumunda olan ve kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız lehine yaptığı paylaşım nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası.

-Kaftancıoğlu’na, bazı paylaşımlarının darbe girişiminin yaşandığı zaman dilimin hemen akabinde olduğu gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan verilen 2 yıl hapis cezası. (Bozma gerekçesinde Kaftancıoğlu'nun 'muhalif kimliği ile bilindiği'ne vurgu yapıldı.)

CEZAEVİNDE KALMAYACAK

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre 2020 yılında çıkarılan infaz indirimi düzenlemesinden yararlanacak olan Kaftancıoğlu, aldığı bu cezalar nedeniyle cezaevinde kalmayacak. Canan Kaftancıoğlu'nun, kapalı cezaevine girdikten sonra doğrudan denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edilmesi gerekiyor.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN CEZA

ALMASINA NEDEN OLAN PAYLAŞIMLAR

26 ARALIK 2013 (10.01)

RTE “asıl hedef binim” diyor, hedef değil asıl hırsız sensin!

23 MART 2014 (20.38)

Şıştt sessiz olun RTE kapattığını sanıyor. Salak!

2 AĞUSTOS 2014

Kılıçdaroğlu: Alevi

Demirtaş: Zaza

Erdoğan: Hırsız

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'Nİ ALENEN AŞAĞILAMAK" SUÇUNA KONU OLAN TWEET'LER

25 AĞUSTOS 2013 (11.08)

Sahi devlet katil olmak yerine kahraman olmayı seçseydi ne güzel olurdu!

12 MAYIS 2014 (13.45)

@cigdemkater Hrant’da da dinlememiş miydik? Boşuna demiyoruz devlet katil değil seri katil diye. Öfkeliyim çok!

"CUMHURBAŞKANINA ALENEN HAKARET" SUÇLAMASINA KONU TWEET'LER ?

12 Mart 2014 (17.30)

“Tayyip Erdoğan neredesin, Allah belanı versin” şimdiki sloganımız bu!

19 Ağustos 2015 (17.44)

400 vekil alamayınca 400 cenazeyle intikam alacak anlaşılan.. İnandığın Allah 400 kere belanı versin

23 MAYIS 2014 (1.11)

RTE Allah belanı versin senin. Aç tazminat davasını alırsan boğazından helal lokma geçmiş olur sayemde! Zıvanadan çıkarttın iyice.

KAFTANCIOĞLU'NUN YARGILAMAYA KONU OLMAYAN ÇEŞİTLİ TWEET'LERİ DE SIK SIK GÜNDEME GELİYORDU. ONLARDAN BAZILARI

24 NİSAN 2012 (14.22)

Tarihte Bugün: Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz, 19.15’te Taksim’de

28 KASIM 2015

% 49 hadi alın size bir hafta sonu sevinci daha. 1 Kürt öldürüldü. İnandığınız Allah topunuzun belasını versin.

21 AĞUSTOS 2016 (8.34)

Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun. Aptalca politikalar yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin artık.