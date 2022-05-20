Tarihi zafere giden yolculuk

Her karanlığın bir sabahı vardır. O günkü tarih de içinde bulunduğu şartlarda incelendiği zaman umudun olmadığı bir ortam yaşanıyordu.

İstanbul'dan Bandırma Vapuru ile yola çıkıp 19 Mayıs 1919’da Samsun'a yanında birkaç arkadaşı ile ayak basan Atatürk'ün içindeki umudun ne olduğunu kimse bilmiyordu.

Anadolu; yoksulluk, parçalanmışlık, umutsuzluk içinde adeta bir kaos ortamı yaşıyordu.

Kendisine ve o derecede de milletine güvenen Atatürk bütün olumsuzluklara rağmen karanlığı parçalamaya çalışıyordu. Samsun'dan Amasya'ya sabahın seherinde yoluna devam eden Atatürk, verilen kısa molada arkadaşlarına şunu yüksek sesle söylüyordu. "Gümüş dere durmaz akar, güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar."

Bu inanç ve kararlılıkla önüne çıkan engelleri milletin desteği ile aklın yolunu öne çıkararak tek tek aştı. Kimsenin düşünemeyeceği, tahmin edemeyeceği bir şekilde dünyada eşi ve benzeri bulunmayan Kurtuluş Savaşı'nın kıvılcımlarını ateşler.

Ülke yoksulluk, hastalık, bilgisizlik, iç ve dış ihanet kıskacındadır. Moral sıfır, buna karşılık tek inançlı güç, halkın gücüdür.

Bu gücü Erzurum ve Sivas Kongresi ve Amasya Tamimi ile ateşleyip inanılması zor olan bir mucizeyi gerçekleştirmek Atatürk ve arkadaşlarına nasip olmuştur.

Çağın en kudretli ve kuvvetli devletleri ve onların komutanlarının gerçek itirafı şudur: "Dünyaya iki yüz, üç yüz yılda ancak bir lider gelir, maalesef bu lider Türklere nasip olmuştur" diyerek gerçeği kabul etmişlerdir.

Yoktan var olan bu toplumda herkes varlığını, dinini, dilini, onurunu, özgürlüğünü Atatürk'e borçludur.

İlelebet kalplerimizde yaşayacaktır. Sevgi ve saygıyla anıyoruz, nur içinde yatsın.

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Garabağ gazilerimizi

ağırladık ve uğurladık

Emin Hesenli Başkanlığında Türkiye'ye davetli gelen 44 gün süren zafer savaşının kahraman gazilerimizi Kültür Evimiz de bağrımıza basarak ağırladık.

Türkiye’de ilk ve tek Soykırım Müzemizi ziyaret ederek şehitlerimizi rahmet ve minnetle andık.

Kütüphanemizi gezerek Anı Defterimize Emin Hesenli ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk takdir ve teşekkür ifadelerini kapsayan cümleleri tarihi bir. hizmeti başarı ile yürüttüğümüzü dile getirdiler.

Emin bey birkaç etkinliklerinizde bulundum.

Bilal Dündar beyin yaptığı hizmetler ile gurur duyuyor ve teşekkür ediyoruz diyerek Kültür Şehri ŞUŞA’nın bir görüntüsünü içeren tabloyu hediye etti.

Bilal Başkanımız Emin beye ve Beyazıt beye teşekkür belgesi vererek bu Kültür Evimizde sizler her zaman ağırlamaktan onur duyacağız diyerek çeşitli yayınlar ile İzmit’in sembolü pişmaniye ve Azerbaycan’ın Sesi Dergimizden her bir misafirlerimize takdim ederek günün anısına fotoğraflar çekilerek konuklar uğurlandı.

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Konuk Gaziler Kocaeli Valimizi, sahilde bulunan müze olarak kullanılan savaş gemisini ve Sekapark’ta Gaziler Derneği ile Gölcük Donanma Komutanlığını da ziyaret ederek bir dizi yapacakları ziyaretler için Ankara'ya gittiler.

Gazilerimize teşekkür ediyor, hayırlı yolculuklar diliyorum.