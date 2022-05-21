Hanımelinin budaması ve bakımı

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle hanımelinin budaması ve bakımıyla ilgili bilgileri paylaşacağım.

Hanımeli- Bahçe (LoniceraCaprifolium), kuvvetli bir varyetedir. Nisan ve haziran aylarında beyazımtırak ve kokulu çiçek açar. Çardak ve pergolaların sardırılmasında kullanılır. Çok soğuk bölgeler dışında her yerde yetişir. Park ve bahçe düzenlemelerinde tek ve gruplar halinde dikilebilir. Hanımeli, çelik, kök sürgünlerinden ayırma ve daldırma yapılarak üretilebilir. Üretimleri, şubat-mart aylarında yapılır.

Bütün bitkilerde olduğu gibi hanımeli bitkisi de iyi bir şekilde budama ve bakım yapıldığı zaman koyu yeşil yaprakları mis gibi kokulu, iri çiçekleri ve kuvvetli bir şekilde gelişen sürgünleriyle kısa bir zamanda ve hızlı bir şekilde büyüdüğü görülür. Aksi halde yaprakları ufak, cansız, sararmış ve filizleri kısa, zayıf ve bazı dallarının kuruduğu görülür. Hanımelinin bu duruma gelmemesi için öncelikle budamasına önem vermeliyiz. Budama yaparken öncelikle bitki üzerinde -varsa - bütün kuru dalları temizlemeliyiz. Daha sonra hanımeli üzerinde bulunan kurumuş ve sararmış yaprakları temizlemeliyiz. Bunları da yaptıktan sonra hanımeli üzerinde çoksık bitkiye hava aldırmayacak ve çiçek açmayacak dallar varsa bu dallarda temizlenerek bitkinin iyi bir şekilde temizlenmesi, hava alması ve güneş görmesi sağlanır.

Genellikle hanımeli bitkisinin bazı kuvvetli ve uzun dallarının uç kısımlarında kurumalar veya zayıflıklar görülebilir. Bu durumdaki kuru ve zayıf kısımlarda uygun yerlerinden kesilerek hanımelininsağlıklı ve göze hoş görünen bir duruma gelmesi sağlanır. En son olarak yapacağımız iş ise kalan bütün sağlıklı ve büyümüş dalları dengeli bir şekilde kamelya ve pergolalara sardırılarak son şekli verilir. Hanımelinin bahçelerimize ilk olarak dikeceğimiz yerin güneş gören bir yerde olmasına dikkat etmeliyiz. Dikim sırasında toprağına yanmış çiftlik gübresi karıştırılarak dikilmelidir. Yazın bolca su vermeli, toprağı kuru bırakılmamalıdır. Ara sıra dibindeki toprak çapalanmalı ve kabartılmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe