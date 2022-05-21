Kartepe’nin “kent kimliği” sorunu neden daha fazla?

Geçenlerde, “ Kartepe Belediyesi’nin o afişi ve kent kimliği arayışı” başlıklı yazıyı yazarken, doğrusu hiç aklıma gelmemişti.

Ben sorunu “makro” düzeyde ele almıştım, aslında Kartepe’nin bir de “mikro” düzeyde kent kimliği sorunu var.

Nasıl mı?

Bir defa “Kartepe”, yapay bir isim.

Asıl adı “Keltepe” idi, dönemin valisi rahmetli Hüseyin Öğütçen, burada kış sporları merkezi kurmayı hedeflediğinden, 1984 yılında adını resmen “Kartepe” olarak değiştirdi.

İyi de yaptı, toplumda “Keltepe” algısı başka, “Kartepe” algısı başka.

Sonra…

Kartepe, artık sadece bir dağın değil, eteğindeki ilçenin ve belediyenin de adı.

Kartepe İlçesi ve Belediyesi, 22 Mart 2008’de çıkarılan kanunla, 10 beldenin birleşmesiyle kuruldu.

O tarihe kadar Uzunçiftlik, Uzuntarla, Eşme, Acısu, Maşukiye, Büyükderbent, Arslanbey, Sarımeşe, Suadiye ve Köseköy’ün her birinde ayrı belediye teşkilatı vardı, çıkarılan kanunla bütün belediyeler “Kartepe” adı altında birleştirildi.

Şimdi sıkıntı burada.

İlçenin adı da Kartepe, belediyenin adı da Kartepe, ama hiç kimse “Ben Kartepeliyim” demiyor.

Nerelisin?

Uzuntarlalı…

Nerelisin?

Eşmeli…

Nerelisin?

Suadiyeli…

Nerelisin?

Köseköylü…

Herkes, sürekli kendi beldesinin ismini ön planda tutarak “mikro milliyetçilik” yapıyor.

Sanırım, Kartepe Belediye Meclisi’nde de bu “mikro milliyetçiliğin” sıkıntıları yaşanıyordur.

Meclis üyeleri, hangi beldeden ise o beldenin sorunlarını ön plana çıkarıyordur.

Daha önce yazdım, bir kez daha belirteyim.

Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’ın, Kartepe’de yaşayanları “Kartepelileştirme” çalışması son derece yerinde.

“Kartepeliyim. Kartepelisin. Kartepeliyiz” afişleri, daha uzun süre reklam panolarında kalmalı.

Bu slogan, “çıkartma” olarak çoğaltılıp evlere ve işyerlerine de dağıtılabilir.

Esas çocukların ve gençlerin “Kartepelilik ruhuyla” yetişmesi önemli.

Milli Eğitim’le işbirliği yapılarak, okullarda “Kartepelilik bilinci” geliştirilebilir.

Aynı sorun Başiskele İlçesi ve Belediyesi’nde de var.

Başiskele Belediyesi de 2008’de Bahçecik, Yeniköy, Karşıyaka, Yuvacık ve Kullar belediyelerinin birleştirilmesiyle kurulmuştu.

Başiskele Belediyesi de benzer bir çalışma başlatmalı.

Kent kimliği, çok önemli.

Israrla üzerinde durulmalı, “Ben Kartepeliyim, ben Başiskeleliyim” diyenlerin sayısı sistematik olarak artırılmalı.

Tabii, hepsinden öte, bu kentte yaşayanlar hangi bölgeden ve kentten gelirlerse gelsinler, “Ben Kocaeliliyim” diyebilmeli.

Hüseyin Acurman ve kentlilik bilinci

Hüseyin Acurman, uzun yıllardır CHP’de siyaset yapan, kent ve ülke sorunlarına duyarlı bir avukat arkadaşımız.

Geçenlerde “kent kimliği” konusunda bir yazı yazmıştım, aynı gün kendisinden bir mesaj aldım, sizlerle paylaşıyorum.

Hüseyin Acurman, “kentlilik bilinci” konusunda bakın neler söylüyor:

“Tanzer abi merhaba, bugünkü yazınızda Kocaeli’de “kent kimliği” yoksunluğundan söz edip hemşeri derneklerinin kapatılması çözüm önerisinde bulunmuşsunuz.

“Kent kimliği”, “kentlilik bilinci” ile iç içe kavramlar. Kentlilik bilinci içinde dünden bugüne okuduğumuz okul, hatta sınıf ve sıra, çocuklukta top koşturulan alanlar, sinemalar ve benzer şeylere sahip çıkmak gerekir. Kocaeli’de bu değerlerin her biri yok edilirken şu veya bu nedenle örneğin İsmet Paşa Stadyumu yıkılıp oradaki tarih yok edilerek, İzmit ile iç içe geçmiş Sanayi Fuarı unutularak, fuar alanındaki yerler kapatılıp oradaki spor alanları kaldırılarak ne kent kimliği ne de kentlilik bilinci oluşur. İnsan doğup büyüdüğü yere gittiğinde dününden bir iz bulamıyor ise de asla oluşmaz; kendini kendi memleketinde yabancı hisseder… Bizi yönetenler veya temsil edenler bayramlarda kendilerini ait olduğunu hissettikleri memleketlerine gider, mezar yerlerini de oradan seçer.”