Evliliklerde sosyal medya kullanımına dikkat edilmeli!

Sosyal medya aldı başını gitti…

Herkesin elinde cep telefonu…

Sosyal medyadan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor…

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Psikolog ve Aile Danışmanı Rojin Nazik konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Birlikte okuyalım;

Teknoloji çağına ayak uydurduğumuz bugünlerde hayatımızın her alanında yer alan telefonlarımız, bilgisayar ve tabletlerimiz sayesinde bütün dünyaya artık bir tık kadar yakınız. Hal böyle olunca günümüzün ciddi bir oranını da bu teknolojik aletlerle geçiriyoruz. Yapılan araştırmalara göre Türk insanı günde ortalama 5 saatini sosyal medyada geçiriyor. Bu beş saati iş yerlerimizde geçiremeyeceğimize göre evli çiftler bu boş kalan zamanlarında evliliklerine harcayacakları süreyi sanal alemde harcamayı tercih ediyor.

İLGİ GİDEREK AZALIYOR

Sosyal medyanın evliliğe ve hayatımıza etkileri günden güne yok sayılamayacak boyutlara geliyor. Evlilikte eşlerin birbirine göstereceği ilgi ve alaka giderek azalıyor. Sağlıklı olmayan bu durumlarda da çiftler yaşadıkları boşluğu sanal alem ve sanal çiftlerle doldurmaya çalışıyor. Bu mecranın yanlış kullanımı yüzünden ruhsal ve bedensel aldatmalar meydana geliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar sosyal medya yüzünden boşanmaların da arttığını gözler önüne serdi.

KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMEK

Peki evlilikleri sıradanlaşan, monoton bir hal alan çiftlerin ne yapması lazım? Herşeydenönce yaşanılan sıkıntılardan kurtulmak, yeni duygular aramak için sosyal medyayı bir alternatif olarak görmemeleri lazım. Çiftlerin monotonlaştıkları yönünde düşünceye sahip olmaya başladıklarında yeni ve romantizm içeren değişikliklere açık olmaları gerekir.Birbirlerinin rol oynayacakları, aile birliğine katkı sağlayacak aktiviteler bulunmalıdır. Çocuklu çiftler, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeye özen göstermeli ve onlara biz mutlu bir aileyiz duygusunu davranışlarıyla hissettirmelidirler.

TELEFONLA İLETİŞİM KURMAK

İlişkiler sosyal medya sebebiyle pek çok problem yaşayabiliyor. En yakınlarınız, sizi tanıyan tanımayan birçok insan hadsiz yorum ve eleştirilerde bulunabiliyor.Kendi belirlediğiniz sınırlar, bu gibi durumlarda aşılabiliyor. Eşler artık yan yanayken bile telefondan iletişim kurabiliyor. Eskiden aynı evin içindeyken yapılan ortak paylaşımlar yerini gönderi paylaştım neden beğenmedin gibi sitemlere bırakıyor. Pek çoğumuz günümüzde içinde bulunduğumuz ortamı başkalarına göstermeyeceksek özen de göstermeye gerek yok duygusuyla hareket ediyoruz.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI

Eşinize özenle hazırladığınız sofranın sosyal medyada beğenilmesi, eşinizin beğenmesinden önce geliyorsa burada kendimizi sorgulamamız sağlıklı olabilir. Sergilenen bu davranışlar samimi duygularımızı yitirerek insanlara kendimizi ispat etme çabası haline dönüşüyor. Sosyal medya bağımlılığı yersiz kıskançlıktan beslenen kaygı durumunu da arttırıyor. Beraberinde eşlerin birbirlerine olan saygılarının azalmasına kadar varıyor.Sağlıklı bir ilişkide eşlerin önceliğinin sosyal mecralar değil öncelikle aile kurumu olması gerekiyor.

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Psikolog ve Aile Danışmanı RojinNazik’in görüşlerini yukarıda sizinle paylaştım…

Bu uyarıları dikkate almakta fayda var…

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Diyetle ilgili bilinmeyen 15 YANLIŞ

Diyetisyen Salih Gürel, diyetle ilgili bilgiler verdi.Birçok kişi fazla kilolarından kurtulmaya çalışırken diyet sırasında yaptıkları yanlışlar nedeniyle bunu başaramıyorlar.Bu yanlışlardan bazıları şunlardır;

1.Diyet ürünleri istediğim kadar yiyebilirim.

2.Sadece su içersem zayıflarım.

3.Az uyursam daha hızlı kilo veririm.

4. Spor sonrası herhangi bir şey yemezsem daha iyi kilo kaybederim.

5. Bol bol soda içersem zayıflarım.

6. Karbonhidratları diyetten tamamen çıkartmalıyım.

7. Kısa sürede çok kilo vermem sağlıklıdır.

8. Meyveyi istediğim kadar yiyebilirim.

9. Ana öğünlerden birini atlarsam kolay zayıflarım.

10. Yumurta kilo yapıyormuş, bir daha yumurta yemem.

11. Ekmeği hayatımdan çıkardım, hemen kilo verdim.

12. Su bile bana kilo yapıyor.

13. Su içmediğimde kendimi daha dinç hissediyorum.

14. Açken fiziksel aktivite yaparsam daha çok yağ yakarım.

15. Zayıflama ilaçları ile hızlı kilo veririm

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ROMATİZMAL kalp hastalığının belirtileri

*Nefes darlığı

*Morarma

*Ellerde ve ayaklarda üşüme

*Kuru öksürük

*Sürekli yorgunluk hissi

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Değersizlik duygusu ile nasıl baş edilir?

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, değersizlik duygusu ile ilgili önemli bilgiler verdi. Değersizlik duygusu ve kendini değerli hissetmek birçok insan için önem taşır.Kendini değersiz hisseden kişi toplum içerisinde ya da içsel olarak kendini önemsiz görür ve varlığının bir değer taşımadığına inanır.Ancak aslında “Hiç kimse sizin izniniz olmadan, size kendinizi değersiz hissettiremez.” Bu söz öyle doğru bir söz ki, size kim ne söylerse söylesin, size her kim ne yaparsa yapsın eğer sizde “Ben değersizim” inancı yoksa kimse sizi değersiz hissettiremez.

YOLDAYKEN KARŞILAŞTIK

“Mesajıma cevap vermedi acaba bana kırıldı mı?”…“Yoldayken karşılaştık bana baktı ama selam vermedi acaba görmemezlikten mi geldi?”“Bana tip tip bakıyor acaba neyimi beğenmiyor?”“Çaya davet ettim kabul etmedi acaba benden hoşlanmadı mı?”“Acaba” diye devam eden o iç sesleriniz aslında zihninizde barındırdığınız olumsuz düşüncelerinizdir. Olumsuz düşünceleriniz size kendinizi olumsuz hissettirir.Olumsuzdüşünceleriniz ve duygularınız davranışlarınızı hatta hayata bakışınızı olumsuz etkiler.

“SEVİLEBİLİR BİRİ DEĞİLİM”

Aslında bunların tüm sorumlusu kendinizin nasıl olduğunuza inandığınız ile ilgilidir. Yani kendi benlik şemanızın “değersiz biriyim, sevilebilir biri değilim” olduğu inancıyla ilgilidir.O halde tedaviye bu inancı değiştirmekle başlayın. Bunun yolu da; olumsuz düşünceleriniz zihninize geldiğinde onları geri göndermekten geçer. Yani yolda karşılaşmış olduğunuz dostunuzun size baktığı halde selam vermemesini, görmemiş olabilir diyerek olumlu düşünmenizle bu tedavi mümkündür.

O HALDE NE YAPMALIYIZ?

Bardağın boş tarafına değil dolu tarafına bakarak ‘bana neden eksik su koydu’ demeyip ‘beni de düşündü’ diyerek olumlu düşünmeli ve olayları kendimize bağlamamalıyız.Unutmayın insanı olaylar üzmez, olaylara bakış açısıüzer...

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Instagramda en çok onları takip ediyoruz

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Instagram’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu. Böylelikle ilk sıraya uygulamanın kendi hesabı Instagram’ın 504 milyon kişiyle açık ara farkla takip edildiği ortaya çıktı. Kişisel hesap olarak kontroller sağlandığında ise en çok takipçisi olan kişi dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olurken, 440 milyon takipçiyle ikinci sıraya yerleşti. Ronaldo’dan sonra gelen yüksek takipçili kişiler ise şu şekilde sıralandı KylieJenner (336 milyon), LeoMessi (326 milyon) ,SelenaGomez ( 318 milyon) therock olarak hesabını kullanan Amerikalı oyuncu Dwayne Johnson (315 milyon), ArianaGrande ve Kim Kardashian (309 milyon) Beyonce ise (255 milyon) ile listeye girdi. Böylelikle listedeki takipçi sayılarının bu yılın başına göre bile değişiklik gösterdiği kaydedildi.

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ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER

-Duygu ile boyanmış her portre bakıcının değil, sanatçının portresidir. (Oscar Wilde)

-Geleceğimin tam olarak nasıl olacağını hala bilmiyorum ama, bildiğim bir şey var ki içinde sen yoksun. (Post Grad)

-İnsanın kinden kurtulması en yüksek umuda götüren köprü ve uzun süren kötü havalardan sonra görülen gökkuşağıdır. (Friedrich Nietzsche)

-Yılların, bana öğrettiği şeylerden biri de bu oldu; Mutluluğu yakalamışsan, sorgulama. (Bukowski)

-Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın yolu herkesi memnun etmeye çalışmaktan geçer. (Bill Cosby)

-Yap gitsin! İnsan en çok hatalarından ders çıkartır. (Al Pacino)

-Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım. (Necip Fazıl Kısakürek)

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Mutfakta hayatınızı kurtaracak bilgiler

Lezzetli patates için...

Patates pişirirken, pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalır hem de lezzeti daha da ön plana çıkar.

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Patates

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Lezzetli salatalar için...

Salatanızın lezzetli olmasını isterseniz, evvela sirkeyi veya limonu tuzla karıştırıp dökmeli sonra zeytinyağı eklemelisiniz.

Tuzun ayarı kaçtıysa...

Yemeğinizin tuzunu fazla kaçırınca tencereye birkaç parça çiğ patates atın. Fazla tuzu kesecektir. Kızartma ununa bir tatlı kaşığı kadar karbonat ekleyiniz.

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Pilavı tekrar ısıtırken...

Pilavınızı tekrar ısıtırken, bir kabın içinde ateşe su koyup kaynayınca tencerenizi içine oturtursanız pilavınız taneli kalır ve tazeliğini korur.