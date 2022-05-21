Bu çocuklarla ligde kalamazdık ama onurumuzla küme düşerdik

Bir tarafta ununu eleyip eleğini asmış, elini kolu sallaya sallaya 1.Lig’de kalmış Adana…

Diğer yanda varını yoğunu ortaya koyup, ligde kalıcı olmak için çabalamış…

Liglerin en çok transfer yapan takımı olmuş…

70 milyon lira ile rezilliği çıkmış Kocaelispor…

Sahaya çıkan bebeler…

3 gol atmışlar…

Ve beklediğim en basit yorumlar geliyor:

“Keşke bu çocuklar oynasaydı…

Ligden düşmezdik…”

Değil beyler…

Öyle değil…

“Düşerdik ama onurumuzla düşerdik…”

Diyeceksiniz…

“Bir hafta önceki onursuzlukla düşmezdik hiç olmazsa” diyeceksiniz…

Doğru cümleler bunlar…

Bu takımla da 2.Lig’de şampiyonluğa falan oynayamazsınız...

Artık hayal görmeyi bırakın…

Duygusallığı kenara atın…

Benim 30 yıl önce ilk kez kullandığım cümle:

Başka Kocaelispor yok…

Bunu iyi belleyin…