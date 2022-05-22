Futbol, bu kentin futbolseverlerini üzmeye devam ediyor

* Kocaelispor, 70 milyona küme düştü

*70 milyon lira daha güme gitti

*Bizi rezil ettiniz

*Defolun gidin

Kocaelispor’un küme düşmesi kesinleştiğinde, kentimizde yayınlanan gazetelerin başlıkları böyleydi.

Aslında şaşılacak bir şey yoktu.

Bu sistemle ve bu kafalarla yol almak, başarı elde etmek mümkün değildi.

Diyelim ki, küme düşmedi…

Diyelim ki, gelecek sezon şampiyon oldu Süper Lig’e çıktı…

Hatta ileride Süper Lig şampiyonu bile oldu…

Sonuç?

Bu sistemde bütün kulüplerin dönüp dolaşıp varacakları yer, bataklıktır.

İşte Bursaspor’un hali!

Bursaspor bir zamanlar Süper Lig’in en gözde takımlarından biri miydi?

Evet, öyleydi…

Trabzonspor hariç, hiçbir Anadolu takımının yapamadığını yapıp Süper Lig şampiyonu oldu mu?

Oldu…

Ya bugün nerede?

Bizimle birlikte küme düştü, 1 milyar lira borçla ortada ve sahipsiz.

Yönetici bulunamıyor.

Futbolun adı, sadece Kocaeli’de değil, tüm Türkiye’de dipsiz kuyu!

Ver ver ver, sonuç yok.

Olması da mümkün değil.

Hangi konu olursa olsun, sürekli başarının tek şartı vardır, çalışmak!

Nasıl ekonomide çalışıp üretmeden başarı elde edemezsen, futbolda da çalışıp futbolcu yetiştirmeden başarıya ulaşamazsın.

Futbolcu ithal ederek, başarıyı yakalayamazsın.

Paran yok, yurt dışından döviz dileniyorsun, bulabildiğin dövizin bir kısmıyla da futbolcu transfer ediyorsun…

Böyle bir sistem, böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi?

Dernek statüsüyle, milyon ve milyarların döndüğü futbol kulüpleri yönetilebilir mi?

Kulüp yönetimiyle ilgili yeni yasa çıktı, inşallah eğmeden bükmeden uygulanır da, futbol kulüplerimiz kendine çeki düzen verir.

Yoksa“dipsiz kuyuya sürekli su dökmekle”, “taşıma su ile değirmen taşını döndürmeye çalışmakla” bu işler olmaz.

Hatırladınız mı, bizim “Kocaeli Birlikspor” adlı bir dipsiz kuyumuz daha vardı

Bu yazıyı yazmak için bilgisayarın başına geçtiğimde, bizim eski dipsiz kuyumuz Kocaeli Birlikspor’u hatırladım.

Kocaelispor yerlerde sürünüyordu, Kocaelispor’a alternatif olarak kurulmuştu.

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla…

Ligleri pat pat geçecek, 33 bin kişilik stadımız hizmete girdiğinde, bizim de Süper Lig’de takımımız olacaktı.

Bu hayallerle kurulmuştu.

O günlerde (29 Nisan 2015) “Futbolda yeni bir dipsiz kuyu, Kocaeli Birlikspor” başlıklı bir yazı yazmıştım.

İbretlik bir yazıydı.

Bugün o yazının bazı bölümlerini de köşeme alıyorum.

Okuyun bakalım, o günden bugüne Kocaeli’deki futbol kafalarında ve Türk futbolunun yönetim sisteminde bir değişiklik var mı?

İşte 7 yıl önce yazdığım o yazının bazı bölümleri

*AKP’li yöneticiler ve Kocaelispor…

Kocaelispor’un kötü yıllarının bir bölümü AKP’nin iktidar dönemine rastlar.

Aslında iyi yıllarını da yaşadılar.

2007-2008 sezonu…

Kocaelispor İzmir’de Altay’ı 1-0 yendi ve süper lige çıktı.

Kentte yer yerinde oynuyor, heyecan dorukta.

Takım üstü açık otobüsle şehirde tur atıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Genel Sekreter Münir Karaloğlu da otobüsün üstünde futbolcularla…

Büyük mutluluk içindeler…

Ağızları kulaklarında…

Kocaelispor’un o başarısını kimselere bırakmak istemediler.

Sonra…

Sonra Kocaelispor, süper lige çıktığı sezon tekrar küme düştü.

Beş sezonda dört lig değiştirdi.

Patır patır aşağıya amatör kümeye kadar indi.

AKP, Kocaelispor’un “başarı”sını paylaşırken, “başarısızlığı” na sırt çevirdi.

Bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaelispor dipsiz bir kuyu, ben artık Kocaelispor’a destek vermem” dedi.

Kocaelispor’un ne yönetimiyle ne de ekonomisiyle ilgilendi.

Kocaelispor’u derleyelim toplayalım, kötü yönetiliyorsa iyi yönetelim, kaynak yaratalım, diye düşünmedi.

Sonra ne oldu?

*Bir “dipsiz kuyu”dan, diğer bir “dipsiz kuyu”ya…

Aradan birkaç yıl geçti.

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun gözünde Kocaelispor’un “dipsiz kuyu”luğu devam ediyordu.

Bir gün (yerel seçimlerden bir hafta önce) dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan şehrimize miting için geldi.

Fikri Işık,“Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak yanında…

İbrahim Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanı” olarak yanında…

Başbakan, çıktı kürsüye “33 bin kişilik yeni stadyum yapacağız, bu şehre bu stada bir süper lig takımı yakışır” dedi.

Alkış alkış!

Konuşmasını bitirince yanında duran Fikri Işık’a “Halka söz verdim, stat iki yılda bitecek, ne yapıp ne edip iki yılda süper lige takım hazırlayın” talimatını verdi.

Emir büyük yerden, derhal yerine getirilmeliydi.

Böylece yeni bir “dipsiz kuyu”nun hazırlıkları acilen başlatıldı.

*Yeni “dipsiz kuyu”nun adı, Kocaeli Birlikspor…

Bu noktada hiç kimse dönüp Kocaelispor’un yüzüne bakmadı bile.

Ne de olsa o “dipsiz kuyu” idi.

Borcu çoktu, bu borçların temizlenmesi mümkün değildi.

Üstelik Başbakan Erdoğan, iki yılın sonunda süper ligde takım istiyordu.

Gözler 2.Lig’de top koşturan Körfez Futbol Kulübü’ne çevrildi.

Tamam da, kulübün adında mutlaka “Kocaeli” adı olmalıydı.

Kocaeli Birlik Spor Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu.

Bu şirketin ilk kurucu ve yöneticileri arasında Bakan Fikri Işık, Vali Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ, Körfez Ticaret Odası Başkanı Mustafa Efe, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Beden Terbiyesi İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın bulunuyordu.

Şirket kuruldu, bu şirket ilk iş olarak Körfez Futbol Kulübü’nün “futbol şubesi” ni üstüne aldı.

Önce Murat Aydın, sonra Fahrettin Kandemir kulüp başkanlığına getirildi.

Her şey tamam da para nereden bulunacaktı?

İşin en kolay tarafı buydu.

İşin içinde bakan var, belediye başkanları var, oda başkanları var…

Üstelik Başbakan Recep Tayyip Erdoğan talimat vermiş, süper ligde Kocaeli’den bir takım istiyor.

“Pamuk eller cebe” denince, mümkün mü “Ben vermem” diyen çıksın!

Sanayici ve işadamlarına haber salındı, “Başbakanın talimatı var, süper lige takım hazırlıyoruz, kulübe her ay şu kadar para vereceksiniz…”

Yeni bir “dipsiz kuyu” inşa edilmiş, sanayici ve işadamları kuyuya “cebren ve kerhen” para atmaya başlamışlardı.

*Bir yılın bilançosu bakın nasıl!

Düğmeye basılır basılmaz Kocaeli Birlikspor’un şampiyon olması gerekiyor ya, bu başarının mevcut futbolcularla yakalanamayacağına karar verildi.

Mevcut takım, geçen sezonu 9’uncu olarak bitirmişti.

Halbuki bunların kuracakları takım bu yıl şampiyon olup PTT 1.Ligi’ne çıkmalı, bir yıl sonra da süper lige yükselmeliydi.

Aksi takdirde “Erdoğan’ın talimatı” yerine getirilmemiş olurdu.

Teknik direktörlüğe Kemal Kılıç getirildi, yeniden takım kuruldu.

Futbolcuların ve teknik direktörün bir dediği iki edilmiyordu.

Ancak baktılar ki işler iyi gitmiyor, Kemal Kılıç’ı gönderip yerine İsmail Ertekin’i teknik direktörlüğe getirdiler.

Birlikspor’un başarısızlığa tahammülü yoktu, mutlaka şampiyonluk ipini göğüslemeliydi.

Sonuçta ne oldu biliyor musunuz?

Sezonun son maçları bu hafta oynanacak ve Kocaeli Birlikspor şu an puan cetveline 8’inci sırada.

Geçen sezonu 9’uncu bitirmişlerdi, bu sezon şampiyon olmak için yola çıktılar 8’inci sıradalar.

Bu kadar “güçlü kişiler” in elinde takım ancak 1 basamak yükselebilmişti.

*Sanayici ve işadamları para vermekten bıktı, usandı

“Körfez Futbol Kulübü” döneminin son sezonunda 9’uncu olmuşlardı ya, o 9’uncu oldukları sezonda takımın bütçesi 3 milyon lira civarındaydı.

Kocaeli Birlikspor döneminde 10 milyon civarında para harcandı, takım ancak 8’inci olabildi.

Bu para, Kocaeli’deki sanayici ve işadamlarından toplanıyor.

Gönder para gönder para, gönderiyorlar…

Ama nereye kadar?

Bu sezon şampiyonluk için yola çıkıldı, ancak 8’incilik yakalanabildi.

Şimdi olacakları ben size söyleyeyim…

Sanayici ve işadamlarına dönüp diyecekler ki, “Şampiyonluk bu kadar paralarla yakalanamıyor, daha fazla para vereceksiniz…”

İyi de, gördüğün kadarıyla sanayici ve işadamları “dipsiz kuyu”ya para atmaktan yoruldular.

Bıktılar, usandılar…

“Kocaelispor dipsiz kuyusu” bitti, “Kocaeli Birlikspor dipsiz kuyusu” başladı.

Üstelik bu kulübün toplumda karşılığı da yok.

Yapay bir kulüp!

Salt Recep Tayyip Erdoğan istedi diye ortaya çıkarılan bir kulüp!

O günden bugüne değişen bir şey var mı?

Yıl, 2015…

Yıl, 2022…

Aradan 7 yıl geçti.

33 bin kişilik stat tamamlandı hizmete açıldı.

“Süper Lig’de takımımız olsun” diye Erdoğan’ın talimatıyla kurulan Kocaeli Birlikspor artık yok, onun yerine Kocaelispor derlendi toparlandı amatör kümeden kurtulup yeniden kentin gündemine oturdu.

Ama “Değişen bir şey var mı?” diye soracak olursanız, değişen bir şey yok.

Bu kez 70 milyon lira harcandı, Süper Lig’e çıkmak hedeflendi, ama takım tepetaklak 2.Lig’e düştü.

Futbol, yine “dipsiz kuyu”…

Futbol, yine bu kentin futbolseverlerini üzmeye devam ediyor.