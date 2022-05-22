Yaşam geleceğe akarak,

kendini durmadan yeniliyor.

Eskilerden vazgeçmeli,

arınmalısın Güvercin.

İçimdeki huysuzlukla uyanmıştı. Ne oluyordu. Yorgun olabilirdi ama bu huysuzluk nereden çıkıyordu. Bir gariplik vardı. Kendini gergin hissediyordu. Başındaki korkunç ağırlık gittikçe artıyordu. Bu hal, pek doğal değildi. Başka bir şey, olmalıydı. Doğadan, evrenden gelen başka bir şey. Ancak böyle bir dışsal etki, böyle sersem sepelek yapabilirdi güvercini.

Aklına yakınlardaki ay tutulması geldi. Doğa, tüm içindeki canlı ve cansızlarla bir bütündü. Herşey birbirine bağlıydı. Gün içindeki ayın dönüşü, gece gündüz farkı bile suların çekilmesine veya geri gelerek yükselmesine etki ederken, ay tutulmasının enerjisi, tüm canlılara nasıl etki etmezdi ki? Etkileri ilk bakışta anlaşılmasa ve kolay görünen etkiler yaratmıyor gibi görünse de, dipte enerji boyutunda herşey, herşeyi etkiliyordu. Güvercin, ay tutulması da, Lodos gibi, diye düşündü. Rüzgar bazılarına, çok daha fazla etki eder, serseme döndürürdü. Ya güvercinler, dedi. Sonra da güldü. Ya Rüzgarla uçan güvercinler, diye mırıldandı.

Bir an önce silkinmeli, canlanmalı ve kendini arındırmalıydı bu küflü düşüncelerden. O zaman, kendine gelirdi belki. Zaten bugünlerde, her şey aksilleniyordu yaşamında. Hep bir şeyleri, unutuyor, geri dönüp alıyor ya da uğraşıp düzeltmeye çalışıyordu. Bir şeyleri kırıyordu. Bazen de bir şeyler aniden şaşırtıcı bir şekilde, hiç beklemediği bir anda sona eriyordu. Garip bir şeyler vardı. En iyisi Lal’le konuşmalıydı. O bilebilirdi. Bunlarla, bu garipliklerle ilgili bir şeyler söyleyebilirdi.

‘Retro bu’, dedi Lal. ‘Merkür Retrosu’. ‘Retro mu, o da ne’ diye sordu Güvercin. ‘ Ay tutulması, daha doğrusu bu sefer ki kanlı ay tutulması’. ‘Ay tutulması mı?’ ‘Ay tutulması, ayın dünyanın gölgesine girmesidir. Her ay tutulması, bir dolunaydır. Ay tutulması, önemli gökyüzü olaylarından biridir. Yaşanan tutulmalar, deprem ve sel gibi doğal afetleri de etkiler. Yaşadığımız ise, kanlı ay tutulmasıdır’. ‘Kanlı ay tutulması mı?

‘Dünya'nın gölgesine giren ay, ilk etapta karanlık görünümdeyken, tam olarak gölgeye girdiğinde kırmızı ve turuncu arasında bir renge bürünür. Bu yüzden, bu şekildeki ay tutulmasına, Kanlı Ay Tutulması denir. Bu günlerdeki ay tutulması da böyle olacak. Gerçekleşecek olan Ay Tutulması'nın geçişinin oldukça sert olacağını ve etkilerinin, altı ay boyunca süreceğini söylüyorlar güvercin. Nasıl yani, diye şaşkınlıkla sordu güvercin. Kanlı ay tutulması tümdoğa olayları gibi bir doğal oluşum. Ama çok etkili ve uzun süren bir doğa olayı. Her şeyi, yeni baştan, eskiye döndürüyor. Kırılmalar, yaralanmalar ortaya çıkıyor. İçimizdeki duyguları, silkeleye silkeleye arındırıyor, öylece temizliyor. Aslında tutulma tünelinden geçiyoruz güvercin. Süper bir dolunay ve tam ay tutulmasıyla birlikte güç, defalarca katlanarak, büyüyor. ‘Ne anlatmaya başladın şimdi’, diye itiraz etti Güvercin. Lal, bunu hiç duymamız gibi anlatmaya devam etti. Demek ki anlatmak istediği birşeyler var diye, düşündü güvercin, sustu ve dinlemeye başladı.

‘Yaşadığımız bu ay tutulması, kareli bir tutulma, kapanışları ve bitişleri sembolize ediyor. Aldığı zor açılar ise, bu kapanışların ve bitişlerin çok da kolay olmayacağını gösteriyor. Önümüzdeki günlerde, kanlı ay tutulmasının daha da etkilerini göreceğiz. Bu tutulma, bizlere, insanlara; krizler, paralar ve ilişkilerde krizler yaratarak, çok etki edecek, çok yakından etkileyecek.’

‘Ya bu olay, güvercinleri nasıl etkileyecek,’diye sordu zorlukla yutkunarak. ‘Onlar doğrudan ay tutulmasının etkisi altındalar, hiç bir şekilde kurtulma ya da denetim altına alma şansları yok.’ ‘İyiymiş’, diye garip bir hüzünle güldü Güvercin.

‘Kanlı ay tutulmasında, yaşadıklarımıza dair sorumluluklarımız artarken, yeni bir çok adım atmamız gerekecek. Ne yazık ki bu değişimlerde pek kolay mümkün olamayacak. Gündelik yaşantılarımızda birtakım engeller ve kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Tutulma zamanında, dostluk ve arkadaşlık ilişkileri de sınavlardan geçebilir. Sosyal alanlarda ve konularda, stresler oluşabilir, bazı ilişkiler sona erebilir’. ‘Öyle şeyler söylüyorsun ki Lal. Artık korkmaya başladım’.

Doğadaki bu gerilim ve çatışma, enerji karmaşası, nasılsa bir gün sona erecek. Hepimizi bir arada tutan, birbirimize yaklaştıran ve bizi yaratan bağlar da ancak bir dereceye kadar dayanır, bizleri bir dereceye kadar, bir arada tutabilir, koruyabilir. İpler kopacak ve kayalar yerlerinde oynayacak, kırılacak. Perde yırtılacak, korku ile hayal edilenler, canlanacak’. ‘Şimdi gerçekten ürperdim’, dedi Güvercin. Lal, sanki geleceği anlatır gibi durmadan konuşuyordu artık. ‘Kanlı ay tutulmasında oluşan sert enerjiyle iplerin kopmamasının imkanı yok. Çok sert bir açı bu. Ancak ip koptuğunda, büyük bir rahatlama hissedeceğiz, kişisel olarak, içimizden büyük bir güç ortaya çıkacak. İlk bakışta başımıza, kötü bir şey geldiğini, dünyanın yıkıldığını düşünsek bile, bu kırılma ile birlikte, büyük fırsatlar oluşacak. Önemli olan, gelişime engel olanı koparıp, atmayı veya değiştirmeyi başarabilmek. Bunu yapabilir miyiz? Eskiye dönüp, eski yaşantılarımızla vedalaşıp, onlardan vazgeçmeyi başarıp, yaşama, yeniden gelişerek ve arınarak, devam edebilir miyiz? Bunun için, en çok korktuğumuz ve bazen de inatla kaçtığımız şeylerin, gözünün içine dimdik bakabilir miyiz? Yaşamın içersinde sıkışmış olduğun veya sıkıştırılmış hissettiğin konularda radikal çözümler aramış, çaresizce keskin davranışlarda bulunmuş olabilirsin Güvercin. Tutulma, sen hiç farketmeden, önemli değişimleri ve sürprizleri kapına getirecek. Tutulma sürecinde, daha özgür olmanı sağlayacak bir yaşam tarzına geçiş yapman çok olası.

Belki de ancak o zaman, neye değer verdiğimiz ve bu değerleri nereden bulduğumuzu düşünme olanağına kavuşacağız. Her şeyden daha fazla değer verdiğimiz şeylerin ve kavramların boşluğunu görecek, yeniden düşüncelere dalacağız.’ diye sözlerini bitirdi. Nihayet susmuştu Lal.

Güvercin, silkinmeye çalıştı. Beyni uyuşmuştu sanki…

‘Galiba yeni bir alan açıyorsun kendine’ diye söylendi. ‘Fal bakarak yeni bir mesleğe mi başlıyorsun’? ‘Sana öyle mi Geldi’, diye güldü Lal. ‘Neden akşam güneşini selamlamaya gitmiyorsun? Unutma Güvercin, kanlı ay tutulması, her şeyi tepetaklak edecek…’