Uyutulmak!..

Ameliyat olacak hastayı önce uyutuyorlar.

Acıyı hissetmesin, tepki göstermesin diye!

Siyaset eşrafı da yapacağı operasyonlar öncesi toplumu uyutup uyuşturuyor!

Karşıtlarına saldırıyor, en ağır hakaretler ve en çirkin iftiralarla saldırıyor!

Toplumu bölüyor, parçalıyor!

KİN VE ÖFKE ile düşman kılıyor!

Öylesine bir düzen ki bu;

Yoksulluk nedeniyle “sağlıklı ve dengeli beslenemiyor” insanlarımız!

Gazete bile okuyamıyor!

Ülkesinde olup bitenin farkında olamıyor çoğu kez.

Siyasi iktidar, yoksulluğu “SOSYAL YARDIM” adı altında sadaka kültürü ile “ölmeyecek kadar” besliyor!

Dini bir siyaset malzemesi olarak kullanıyor!

Yeri geldiğinde “MİLLİYETÇİ” yeri geldiğinde “İSRAİL DÜŞMANI” oluyor!

Dün; “ 15 Temmuz’un finansörü” diye suçladığı BAE-Birleşik Arap Ülkeleri’ni atlı polislerle, şaşaalı törenlerle karşılıyor!

“ULUSAL” kimlikle tüm ulusun ortak değerleri olması gereken Eğitim, Uluslar arası siyaset, ulusal kültür gibi temel ve ortak siyasal değerleri çiğniyor, “DAVA” diye uyutuyor insancıkları!

Ulusal çıkarlara aykırı, yerli ve yabancı ortaklıklarla, DOLAR bazında GARANTİLERLE ülke geleceğini ve ULUSAL VARLIĞI ipotek ediyor, köprüden ya da otoyoldan geçeni de geçmeyeni de borç yükü altına sokuyor ama toplumun bir kesimi bu ulusal soygunun farkına bile varamıyor!

Ülke yüksek faizle borçlanıyor!

Vatandaş da kredi ve kredi kartları borçlarıyla, banka faizleriyle soğan gibi soyuluyor! İcra dosyaları 23 milyonu bulmuş!

Siyasi iktidar fabrika açar gibi İCRA DAİRESİ açıyor!

Ama, bir kısım vatandaş bir türlü uyanamıyor!

Çünkü, kimisi küçük yaşta “BEYİNSEL ZİNA” ya uğranmış, kimileri bulduğu işi kaybetmemenin telaşında, kimileri de “BELEŞ YAŞAMAYA” alışmış!

Kamu kurumları sürekli zarar ederken, “ehliyetsiz yandaş yöneticiler” yüksek maaş ve HUZUR HAKKI denilen yüksek gelirlerle yaşıyor! Ama, benim işsiz, geçim sıkıntısı içindeki –kimi vatandaşımız bir türlü uyanmıyor!

“DELİ DUMRUL” masalını bilen –kimi insanlarımız, geçmediği köprüye, otoyola, yolculuk yapmadığı havaalanına, hiç uğramadığı Şehir Hastanelerine, vergileriyle ödeme yapıldığını bilmiyor!

Yediği sebze ve meyveleri taşıyan kamyon ve TIR’ların, mecburen geçmek zorunda olduğu otoyol ve köprü geçiş bedellerini kendisinin ödediğinin de farkında değil!

KADIN CİNAYETLERİNİN büyük ölçüde geçim sıkıntısı, işsizlik nedeniyle yaşandığını fark edemiyor!

Siyasi iktidarın ikbalini sürdürebilmek adına KAMU MALLARINI, özellikle de FABRİKALARINI satıp savmasının bedelinin, başka ülkelerden ve pahalıya mal almak olduğunu göremiyor!

Uyumak, insanın bedensel ve ruhsal olarak yeni bir güne hazırlanmasıdır aslında.

Ama, “Siyasal oyunlarla uyutulmak” insanın İNSANCA yaşamasına kurulan ahlaksızca bir TUZAKTIR!

Artık, uyanmanın vakti gelmedi mi?