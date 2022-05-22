Devlet, Kürtçe televizyon kanalı açıyor, AKP’li başkanlar Kürtçe konser ve tiyatroyu yasaklıyor!

Eski yıllarda devlet dairelerinde Kürtçe konuşmak yasaktı…

Kürtçe kaset dinlemek yasaktı…

Kürtçe türkü söylemek yasaktı…

AHMET KAYA’NIN ÇIKIŞI

Yazıma geçmeden önce Ahmet Kaya’dan bahsetmek istiyorum…

https://onedio.com’dan alıntı yaptığım haber şöyle;

Sene 1999. Bir yıl önce Ahmet Kaya "Dosta Düşmana Karşı" albümünü çıkarmış ve müzik listelerinin en üst sıralardında yer almayı başarmıştı. Albümde "Giderim", "Nerden Bileceksiniz" gibi hit olmuş şarkılar bulunuyordu.

Her sene düzenlenen ve sanatçılara ödüllerinin takdim edildiği Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreninin tarihi 11 Şubat 1999 olarak açıklanmıştı. Ahmet Kaya ve eşi Gülten Kaya da davetliler listesindeydi çünkü Ahmet Kaya da o gece bir ödül alacaktı.

Ödülünü almak için sahneye çıkan Ahmet Kaya, kısa bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın salonda infial yaratacağından henüz haberdar değildi.

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Konuşmasındaki sözler aynen şöyleydi: 'Ben bu ödül için İnsan Hakları Derneği’ne, Cumartesi Anneleri’ne, tüm basın emekçileri ve tüm Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Bir de bir açıklamam var: Şu anda hazırladığım ve önümüzdeki günlerde yayımlayacağım albümde bir Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve bu şarkıya bir klip çekeceğim. Aramızda bu klibi yayınlayacak yürekli televizyoncular olduğunu biliyorum, yayınlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını bilmiyorum.'

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Şarkısı bittikten sonra Ahmet Kaya şu cümleleri söyleyerek yerine oturdu: 'Yuhlayan arkadaşlara da teşekkürler. Biz yaşamımız boyunca Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunduk ama Kürt halkının realitesini kabul etmeyen insanların da kafasından inmeyeceğiz, bu böyle biline.'

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Konuşmasını bitirip şarkısını söylemeye geçmeden salonda uğultular başlamıştı. Kimisi "Atın bu adamı" diyor, kimisi de Gülten Kaya'nın ifadesiyle "Sünnetsiz pezevenk" diye bağırıyordu.

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Ahmet Kaya yerine geçtiğinde ortalık çoktan karışmış, insanlar ayaklanmışlardı. Kaya'yı ve ailesini korumak isteyen Mehmet Aslantuğ ve Savaş Ay aynı masadaydı. Garsonlar da etten duvar örmüştü.

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Basın mensupları yeniden Ahmet Kaya'ya mikrofon uzattıklarında, sahnede söylediği cümlelerin aynısını yineledi Ahmet Kaya.

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Ahmet Kaya, sonrasında Fransa’ya gitti ve orada hayatını kaybetti…

TRT KÜRDİ YAYIN YAPIYOR

Gün oldu, devran döndü…

Kürtçe için yasaklar kalktı…

Devlet, Kürtler için ayrı bir kanal bir açtı…

Önce TRT Şeş, yani TRT 6, sonrasında kanalın ismini TRT Kürdi olarak değiştirdi…

TRT Kürdi, hala yayında…

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Devletin bile Kürtçe yayın yaptığı bir ortamda AKP’li Derince Belediyesi Aynur Doğan’ın konserine izin vermiyor, AKP’li Çayırova Belediyesi Kürtçe tiyatro oyununa izin vermiyor…

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Her iki belediye de büyük tepki gösterildi…

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, önceki gün TBMM’de basın açıklaması yaptı…

Gergerlioğlu, “Kocaeli’de Aynur Doğan Konseri ve bir Kürtçe oyun sergilenmesi iptal edildi! Ak Parti belediyelerinin Kürtçe’ye yönelik bu alerjisi neden?” diye sordu…

Gergerlioğlu’nun açıklamasını birlikte okuyalım;

AFİŞLER ASILDI, AMA…

Kocaeli’de geçtiğimiz hafta AK Partili iki belediyenin yaptığı fiil çok konuşuldu! Derince Belediyesi ve Çayırova Belediyesi. Derince Belediyesi görmüş olduğunuz afişlerde 20 Mayıs’ta sanatçı Aynur Doğan konseri olduğunu belirten afişlerin asılmasına izin verdi, altında da Derince Belediyesi’nin katkılarıyla diye yazıyor! Derince Belediyesi bunu biliyor, konser 20 Mayıs’ta yapılacak ve tüm işlemler yapılıyor.

25 Mayıs’ta da Edis konseri var, aynı firma iki konser düzenlemiş Derince Belediyesi alanında. Sonrasında aniden 13 Mayıs’ta Aynur Doğan konseri iptal ediliyor neden? Gereken izinler alınmadı diye Derince Belediyesi bir açıklama yapıyor. Fakat 25 Mayıs’taki Türkçe konser verecek olan Edis’in konseri iptal edilmiyor.

“ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYOR”

Kürtçe şarkı söyleyecek Aynur Doğan’ın konseri iptal edilirken Türkçe şarkı söyleyecek 25 Mayıs’taki Edis konseri iptal edilmiyor. Kamuoyu bunu büyük bir şaşkınlıkla karşılıyor. Kürtçe’ye yönelik bu alerji neden? Bir Kürtçe konser neden yasaklanır? Derince Belediyesi kem küm etti.

ELİTAŞ’IN AÇIKLAMALARI

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bazı açıklamalar yaptı bu açıklamaları eleştireceğim. Gergedan Yapım’ın yetkilisi ile de konuştum, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın doğru söylemediğini tespit ettim çünkü Mustafa Elitaş diyor ki: “Derince Belediyesi kendisi emniyetin izni olmadan izin veremeyeceğini belirtti ve ödemelerde de eksiklik vardı.” dedi yapımcı firmayla konuştuğum zaman. Yapımcı firma: “Biz ödemelerimizi zamanında yaptık, sıkıntı yoktu. Derince Belediyesi işlemleri yapacaktı ki biz o evrakları alıp emniyete götürecektik.” Tamamlanmamış bir evrak ve sözleşmeyi emniyete veremezdik çünkü öyle verdiğimiz zaman emniyet: “Siz belediye ile sözleşmenizi netleştirmemişsiniz.” diyor ve reddediyor. Belediye bunu daha kendi evraklarını tamamlamadan “Emniyetten izin alınmadı.” dedi. Sen daha kendi evraklarını tamamlamamışsın. Bir de konsere izin veriyorsun 25 Mayıs’ta öbür konsere izin vermiyorsun. Bu çifte standart nedir bunu açıkla, bunu da açıklamıyor. Apaçık bir şekilde belediye son anda belli ki yukarıdan gelen, İçişleri Bakanlığı’ndan gelen bir emirle Kürtçe Aynur Doğan konserini iptal etti. Kürtçe şarkı söylenmesini istemedi, Kürt kimliğinin, kültürünün, dilinin telaffuz edilmesini istemedi Derince Belediyesi’nde. Bu çok net, apaçık ortada. Başka bir örneği ile de bunu açıklayacağız!

ÇAYIROVA’DA TİYATRO

Bakın aynı günlerde 28 Mayıs’ta da Çayırova Belediyesi’nde bir başka etkinlik yapılıyordu. O etkinlik ile de ilgili bakın etkinliğin afişi de var. Cervantes’in oyunu Don Kişot’u Kürtçe sergileyeceklerdi Çayırova Belediyesi’nde 28 Mayıs’ta bu oyun da aniden iptal edildi. Tüm sözleşmeler yapılmasına rağmen aniden iptal edildi. Neden? Kürtçe bir oyun sergilenmek istenmiyor Kocaeli’nde. Derince Belediyesi’nde Kürtçe konser, Çayırova Belediyesi’nde Kürtçe tiyatro oyunu sergilenmek istenmiyor. Amed Şehir Tiyatrosu’nun Kürtçe oyunuydu sergilenmek istenmedi.

“TÜM EVRAKLAR TAMAMDI”

Yetkililer ile konuştum, tüm evraklar, sözleşmeler tamamdı, ödemeleri yaptılar, son anda iptal nasıl olur? “Bizi mahcup etti.” dediler. Aynur Doğan konseri iptal edildi. İki firma da çok iptal edildi. Sanatçılar ve tüm burada görev alacak insanlar, yetkililer maddi manevi mağdur edildiler. Olacak bir şey değil! AK Parti Yetkilileri doğru konuşmuyorlar! Biz çok açık, net bir şekilde söylüyoruz! İki etkinliğin de neden yapılmadığına dair ayrıntılı bir açıklamayı ben bir Kocaeli milletvekili olarak tüm yetkililerle konuşmuş olarak yapıyorum.

“DEMEK Kİ BAHANE BÜTÜN HEPSİ”

Etkinliğin asılmasına sen izin veriyorsun her şeye ‘tamam’ diyorsun 3 gün sonra “Emniyetten izin alınmadı.” Sen kendi evraklarını bitir de daha sonra emniyetten izin alsınlar. Sonrasında Derince Belediyesi yetkililerine soruluyor. 4 gün var bu arada izin de alınabilir bunu bahane etmeyin. Derince Belediye Başkanı: “Emniyet izin verse bile artık bu etkinliğin yapılmasına izin vermiyor.” diye karşılık veriyorlar! Demek ki bahane bütün hepsi! Emniyet izin vermemiş hepsi bahane!

“SORU ÖNERGESİ VERDİK”

Mesele; Kürtçe konser ve Kürtçe tiyatro oyununun yapılmaması başka bir şey değil! Bu arada tabi ki Gergedan Yapım da bütün bu usulsüzlükler, sözünde durmamalar nedeniyle iptal edilmeyen 25 Mayıs’taki Türkçe Edis konserini de kendisi iptal etti! “Ey Derince Belediyesi usulsüzce 20 Mayıs’taki konseri iptal edersen ben de izin verdiğin halde 25 Mayıs’taki Edis konserini iptal ediyorum.” dedi. Ülkenin hali bu olacak bir şey değil ve maalesef bunlar bu ülkede yapılıyor. Biz bununla ilgili bir soru önergesi verdik, eleştirdik, kabul etmediğimizi de söyledik.”

HERKES 1’İNCİ SINIF VATANDAŞ

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Derince Belediyesi ve Çayırova Belediyesi ile ilgili açıklamalarını yukarıda sizinle paylaştık.

Devlet, TRT Kürdi kanalıyla Kürtçe yayın yapıyor, ama AKP’li belediyeler Kürtçe konser ve tiyatro oynanmasına izin vermiyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu... 2022 yılındayız… Bizim başka şeyler konuşmamız lazım, ama biz hala Kürtçe yasağıyla meşgulüz. Bırakın kim hangi dilde konser verecekse versin, bırakın kim hangi dilde tiyatro yapacaksa yapsın. Tasası size mi kaldı. Unutmayın T.C. bayrağı altında yaşayan her vatandaş, 1’inci sınıf vatandaştır. Bu böyle biline.