Bugün söz okurların

kurlarımız Adanaspor karşısında gençlerin 4-1’lik galibiyeti, Dino konusu ve İbrahim Üzülmez konusunda görüşlerini açık açık yazdı… İzninizle bugün sütunumu onlara ayırıyorum…

MURAT AFŞİN (Müjdat Afşin ağabeyimin kaleci kardeşi): Futbolcu fabrikası Kocaeli’ye modern alt yapı Tesisleri ve A takım için tesisleri o sokağa atılan paralarla fazlası yapılırdı, defalarca yazdık paylaştık geçmişteki günlerden örneklerle izah ettik olmadı şimdiden sonra bu konuları gündeme getirmeyen köşe yazarlarını takibe alıyorum.

AYDIN ESİRCİ: Bir şeyler eksik üstat, ya helalden ya haramdan bir eksik bir fazla…

CENK SAYIN (İbrahim Üzülmez ve Eyüp maçı için): Daha önce göreve çağırdıklarında delikanlı sorumluluktan kaçtı ve görevi kabul etmedi. Maç sürecinde aşırı ölçülerde agresifti. Sevinçleri de aşırılıklar içeriyordu. Maalesef kadromuz bu kadar ve her maça 1-0 galip başlamamızı sağlayan Dino da 5 milyon TL için feda edildi. Şimdi bu paranın kat be katını harcayın bakalım, 1.Lig için size yetecek mi ?.. Bu arada Play-Off'ta ayağa topu en iyi oynayan iki takım İstanbulspor ve Bandırma’dan muhtemelen biri süper lige çıkacak. Kocaelispor maçı sonrası cennetten haber gelmiş haline bürünen Arslanbeylinin de Eyüp meydanına heykelini dikerler umarım. Play Off serisinde tüm İzmitlilerin duası Arslanbeyli'ye olacak. Gün ola devran döne, biz Kocaelisporluyuz, 40 kere düştük, 41 kere ayağa kalktık. Yine süper ligde olacağız…

HÜSEYİN GÖÇER: Yazık oldu 1 galibiyet daha alsak kalıyorduk !..

ERHAN CEMİLE AKATAY: Bu çocuklar ile 2.Lig’de iki sene dur. Sonra çık 1.Lig’e ve oradan da direkt şampiyon olarak yürürsün Süper Lig’e... Artık bu çocuklara tekrar güvenme vakti geldi...

KADİR ÇETİN: Sezon içinde en çok gol atan futbolcuyu satarsan böyle olur…

EFE HAKAN ULUTAŞ: Hakan Yağcıoğlu abim, bizler deli derken, delikanlı istiyoruz. Kaan Dobra, Osman Çakır, Engin Öztonga, Nuri Çolak, Yalçın Kıldıran daha da sayabileceğim değerlerimizdir. Rahmetli Can Ulusoy’la para pazarlığını İzmit biliyor. Bu adam İngiltere'de Kocaelispor taraftarlarını yanından kovmuş. 45 yaşındayım. 50’ye 60’a kadar bu adamları, adam gibi adamları Körfezimin başında görürsem onur duyarım. Kalsa da son nefes, ille de Körfez…