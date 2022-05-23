İktidar, yabancı göçmen sorununda da sınıfta kaldı

Memlekette çok ciddi bir geçim sıkıntısı var. Fiyatlar almış başını gidiyor. Asgari ücret zammı tamamen erimiş durumda.

İnsanlarımız geçinemiyorlar.

İnanırlığını yitirmiş olsa da TÜİK verilerine göre ülkemizde işsizlik oranı halen % 11.3 ve 3.749.000 kişi işsiz.

Suç oranlarında, boşanmalarda ve intihar oranlarında ciddi artışlar yaşanıyor.

Toplum sosyal patlamaya doğru gidiyor.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de ülkemizi mülteci alanı haline getirmiş durumdayız. İktidarın verilerine göre ülkemizde geçici koruma altına alınan kişi miktarı 3,2 milyonu aşıyor. Kayıtlı olmayan göçmenlerin sayısını devletin kendisi bile bilmiyor, tahminen 5 milyonun üzerindeler.

Eskiden sınırlarımızda, özellikle Suriye sınırında bulunan mayınlar nedeniyle insanlar ülkemize kaçak giremiyorlardı. Bu mayınlar temizlendiği içindir ki ,insanlar akın akın ve kontrolsüz biçimde yürüyerek ülkemize girebildiler.Sanki bu insanlar gelsin diye bu mayınlar temizlenmiş .

1950 yılında, 2 Dünya savaşı nedeniyle evlerini kaybeden,terk eden Avrupalılara yardım amacıyla kurulan(UNHCR ) birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği kurulmuştu.1956 yılındaki Macar devrimi sırasında ,1960 yıllarda Afrika’nın bağımsızlık mücadelesinde,21 yüzyılın başlarında Afrika,Ortadoğu ve Asya’da yaşanan büyük mülteci krizlerinde görev yaptığı için hala on yedi bine yakın personelle çalışıyor. 2016 yılından bu yana ülkemizde de çalışıyor.

Bu amaçla ülkemizde 2014 yılında bir geçici koruma yönetmeliği yayınlanmış olup Türkiye dışında bile olsa zalimce eylemlerde bulunduğundan şüphelenilenler, ülkesinde silahlı çatışmaya katılmış olanlar,terör eylemlerine iştirak etmiş olanlar,milli güvenlik ve kamu güvenliği açısından tehdit teşkil edenler,ülkemizde suç kabul edilen eylemlerde bulunanlar gibi özetlenecek davranışlarda bulunanların bu yönetmeliğe göre mülteci olarak kabulü mümkün değildir. Ama bunun için ciddi bir kontrol gerekiyor.

Ama iktidar mayınları temizlediğinden, kontrolsuz olarak sınırlardan gelen yasa dışı göçmenlerin kaydını tutmadığı, onları durduramadığı için bu yönetmeliği uygulamadı.Yani içerde kendi vatandaşına her türlü yönetmeliği uygulayan iktidar,her nedense bu insanlara karşı sessiz kaldı.Bu şekilde yasa dışı ve kontrolsüz göçe kabile devleti gibi izin vermenin mantığını anlamak mümkün değil.

İktidarların ana görevleri önce kendi vatandaşlarını korumak ve onları güvenceye almak değil midir? Yabancıları kabul etmeyen güçlü Avrupa ülkelerinin yanında ,bu şekilde kayıtsız ve kontrolsüz göçü ağır ekonomik kriz ve demografik yapı bozukluğu tehlikesine rağmen kabul eden ülkelerin devlet olarak egemenliği ve otoritesinden bahsetmek mümkün müdür ?

Bir tarafta ağır bir ekonomik kriz ve getirdiği ağır bir işsizlik, diğer tarafta işsiz miktarını da aşar miktarda yasa dışı göçle kabul edilen ve ülkemizde çalışan yabancılar.Bir tarafta kendi vatandaşına her türlü yasa ve yönetmeliği uygulayan, diğer tarafta yabancılara yönetmeliği bile uygulamayan iktidar.Bir tarafta geçim sıkıntısı içinde kıvranan vatandaşlarımıza sessiz kalan,diğer tarafta yabancılara ciddi sosyal yardımlar aktaran iktidar.

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Yasa dışı göç konusunda ülkemiz ne yazık ki egemenlik hakkını kullanmaktan uzaktır. Türkiye’de iktidar diğer konularda olduğu gibi, yasa dışı göçün kontrolü ve mülteci konusunda da sınıfta kalmıştır.

Yasa dışı göç ile ülkemize gelenlerin uzun vadede çok ciddi sosyolojik sorunlar yaratacağı bu günden görülmekte olup,

uluslar arası hukuk ve iç mevzuatımız doğrultusunda yasa dışı göçmenlerin hemen kayıtlarının tutulması, uygunsuz olanların hemen sınır dışı edilmesi,diğerlerinin de de iadesine dair ciddi çalışmaların yapılması gerekir.

İktidarın bu konuda muktedir olması,

egemenlik hakkını kullanmaktan taviz vermemesi gerekir.İktidarların ana görevleri yabancıları korumak değil,kendi vatandaşlarını korumak ve gözetmek olmalıdır.