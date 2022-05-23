Kitap fuarları aydınlanmak içindir, toplumu Ortaçağ karanlığına gömmek için değil

Sevgili okurlarım, bu yazıyı dün gün ışırken yazdım.

Yani Kitap Fuarı’nda yaşanan “skandal” konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı açıklamayı beklemeden…

Açıklama yapar mı, Atatürk ve laiklik düşmanı Müdafaa-i İslam Hareketi Başkanı Erdem Özveren’in Kocaeli Kitap Fuarı’nda yaptığı söyleşi konusunda halktan özür diler mi, yoksa “Ne var bunda, herkes görüşünü açıklamakta serbesttir” mi der, bilmiyorum.

Ben bu skandal konusunda görüşümü yazayım, eğer açıklama yapılırsa Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin söylediklerini de diğer sütunlarda okursunuz.

Yazıya başlamadan, bu konuda gece geç de olsa açıklama yapılmış olabilir, düşüncesiyle internet sitelerini taradım.

Büyükşehir Belediyesi’nin açıklaması, “skandalla” değil, “ziyaretçi sayısı” ile ilgiliydi.

Efendim, Kocaeli Kitap Fuarı, ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından Türkiye’nin en büyük fuarıymış.

315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 sivil toplum kuruluşu katılmış, 745 etkinlik düzenlenmiş.

9 günde fuarı 905 bin 946 kişi ziyaret etmiş.

Tamam, bunlar elbette gururlanacak veriler.

Ama bu sayılar, 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde, “Atatürk ve laiklik düşmanı bir kişinin fuarda söyleşi yapması skandalını” örtmeye yetmez.

19 Mayıs’ta fuarda ne yaşandı?

*******

Erdem Özveren ismini mutlaka duymuşsunuzdur.

Her fırsatta her şeye “maydanoz” olmaya çalışan, akıl verirken “gericilik” kusan, Atatürk ve laiklik düşmanı bir tip.

İsmailağa Cemaati’nden…

Müdafaa-i İslam Hareketi genel başkanı…

Yani kendi halinde ve samimi “inanmış bir Müslüman” değil, İslam’ı siyasallaştıran, laik rejimi değiştirmek isteyen, her fırsatta devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e dil uzatan, topluma Ortaçağ yaşamını uygun gören biri.

Ve böyle biri, Türk milleti için çok önemli bir günde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Kitap Fuarı’nda söyleşi yaptı.

Efendim, bu söyleşiye Kitap Fuarı İnternet Sitesi’nde yer verilmemiş.

Efendim, bu söyleşi Kitap Fuarı Programı’nda yokmuş.

Eee, “korsan” bir söyleşi miydi bu?

O Atatürk düşmanı, o fuarda konuşurken, fuar yöneticileri armut mu topluyordu?

Yoksa, kendisine “Biz sizi programa almayalım, isminiz fuar kitapçığında da geçmesin tepki alırız, ama siz 19 Mayıs’ta şu saatte şu salona gelin söyleşinizi yapın” mı dendi?

Yoksa, evet yoksa, kitap fuarı cemaatlerle ortak düzenlendi de, cemaat mensupları zaman zaman kendi kafalarına göre mi hareket etti?

Kocaeli halkı, hatta Türkiye kamuoyu, bu soruların cevaplarını bekliyor.

“Nutuk okuyup Kemalist ve ateist olacağına…”

*******

Kocaeli Kitap Fuarı’nda 19 Mayıs günü söyleşi yapan Erdem Özveren, 2017’de devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e böyle dil uzatmıştı:

“Nutuk okuyup Kemalist, komünist ve ateist olacağına; akaid, siyer, tefsir, fıkıh, ilmihal, hadis oku!”

Özveren, Kocaeli'de 7. kattaki daireden şüpheli bir şekilde düşerek yaşam mücadelesi veren Sedef Nur Çağlar olayına yönelik ise "2 Üniversiteli Kız-2 Polis 1 Evde. Alkol Var, Fuhuş Var, Şiddet Var, Ölüm Var" ifadelerini kullanmıştı.

Erdem Özveren, "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkının sözleri üzerinden Sezen Aksu'yu da linç etmişti.

Özveren'in provokasyonu sonrasında, Sezen Aksu aleyhine binlerce tweet atılmıştı.

"Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete" sözleri ile başlayan "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" diye devam eden şarkı nedeniyle Erdem Özveren, "Müslüman savcı ve avukatları Allah rızası için göreve davet ediyorum" diye mesaj paylaşmıştı.

Gericilik timsali Erdem Özveren’in son “vakası”, Türkiye’nin ilk başörtülü kadın valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile ilgili.

Özveren, sosyal medya paylaşımında, “Türkiye’nin ilk kadın valisini niçin tebrik etmedin diye soran kardeşlerimiz var. Bir şey gerçekten çok yanlış anlaşılıyor. İslam’da başörtüsü değil tesettür farz. Namahrem ile olan irtibatlar da tesettüre dahil. Erkekler ile tokalaşan bir valinin neyini tebrik edeyim” ifadelerini kullandı.

Kitap fuarları, aydınlanmak içindir

*******

Erdem Özveren’in görüşlerinin bazılarını yukarıda verdim.

Kadınların erkeklerle tokalaşmasını dahi günah sayan biri, günümüz dünyasına ait olabilir mi?

Biz Erdem Özveren gibilerin söz sahibi olacağı bir Türkiye mi hedefliyoruz da, kendisine Kitap Fuarı’nda söyleşi yapmasına fırsat veriyoruz.

Türk toplumunun önüne konan hedef bu mu?

Hedefimiz, devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü aşağılayanları fuar etkinliklerinde “baş tacı” etmek mi?

Kitap fuarları aydınlanmak, toplumu daha ileri götürmek için açılır, toplumu Ortaçağ karanlığına gömmek için değil.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerini, Kocaeli halkından ve Türkiye kamuoyundan özür dilemeye davet ediyorum.