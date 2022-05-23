Fırsat buldukça doğaya çıkın orada PARA harcamazsınız!

Tarih boyunca insan ve doğa hep iç içe yaşamış ve hala da yaşamaktadır. İnsanlar her ne kadar doğayı acımasızca kullanmaya çalışsa da, doğa kendinin olanı her zaman geri alır. Doğayı sevmeli, doğaya zarar vermemeliyiz. Gelelim asıl konumuza.

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Doğa ve kültür adamı Serdar Kılıç, 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nın son gününde söyleşiye katıldı.

Kılıç’ı televizyonlardan takip ediyorum.

Onun sayesinde birçok şeyi öğrendik.

Şu sıralar TRT Belgesel’de, ‘Ulak’ adlı programda yer alıyor.

Bizi, dünyanın farklı yerlerine götürüyor, farklı kültürleri tanımamıza vesile oluyor.

Kılıç, kitap fuarında duyuları yok olmuş bir çocuğun doğayı koruyamayacağını belirterek, çocukların doğayı tanıması gerektiğini vurguladı. Kılıç’ın söylemlerini birlikte okuyalım;

“TABİATA ÇOCUK DİKİN”

Tabiata fidan dikeceğinize çocuk dikin. Duyuları yok olmuş bir çocuk doğayı zaten koruyamaz. Çocukların dışarıda olması lazım. Doğayı tanıması lazım. Farklı nitelikte iki kitabımın hazırlıkları sürüyor. Yakın zamanda doğaseverlerle buluşturmayı düşünüyorum.

YAMUK YUMUK YERLER

El becerilerini geliştirmek için uğraşlar yoksa vücut arızalar çıkartır. Şehirde düz yerlerde değil de daha yamuk yumuk yerlerde yürümemiz lazım. Kas koordinasyonunu sağlamamız lazım. Sağlıklı çalışan bir beden sağlıklı bir zihin oluşturur.

DOĞA VE DUYGULAR

İnsan doğadayken duyuları daha iyi çalışır. Halden anlamak vardır bizde. Birisinin halinden anlamayı ancak sakin olduğunuz zaman anlarız. Kırsalda yaşayan bir insana denk geldiğinizde sizin açlığınızı bile anlar.

DOĞA KORKUSU

Korku fıtratta olan bir duygudur. Ama bizde doğa korkusu ekranlarda anlatıldı hep. Aslında böyle değil. Doğa korkusunun sebebi medyanın karşımıza çıkarması. Yeni sistemde kimse size doğaya gidin demez. Çünkü orada para harcamazsınız. Ekonomik sistemin dönmesi için böyle bir sistem kurulu. Romanlarda, hikâyelerde de hep kurt, doğa kötü anlatılmış.

DAĞDA YAŞAMAK

Dağda yaşamanın bir kuralı yok. Kendi başına bir ateş yakabilmelisin. İnsana özgüven verir. Isıtır, ışık verir. Bir de bıçağınızın olması iyi olur. Çantamda gideceğim yerde neye ihtiyacım varsa o olur. Ama doğayı tanıdıkça daha az malzeme ile işlerimi halletmeye çalışıyorum.”

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Serdar Kılıç’ın doğayla ilgili söylemlerini yukarıda sizinle paylaştım.

Doğayı seven biri olarak Serdar Kılıç’ın televizyondaki programlarını ilgiyle izliyorum.

Kılıç, yukarıda çok önemli konulara değindi.

Herkes doğaya çıkmalı, hayatı doğada öğrenmeli.

Doğada kendi başına ateş yakabilmeli…

Tabii, yaktığı ateşi iyice söndürmeli…

Doğayı sevin, doğayla baş başa kalın, ‘doğayı, hayvanları seven insandan zarar gelmez’ derler…

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Serdar Kılıç’ı seven, onu sürekli takip eden biri olarak, bir gün onunla dağda birlikte gezmek, kamp yapmayı çok isterim…

Bu arada çocukluğum dağ köyünde geçti, ben de dağ ortamını az çok bilirim.

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Fakirleştiren büyüme!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Ekonomist Sani Ak, İstanbul’da düzenlenen Mevzu Ekonomi: Çözüm Milli Ekonomi Modeli programında konuştu. Önemli söylemlerde bulundu. Ak, “Fakirleştiren büyüme Hint asıllı bir ekonomistin ortaya koyduğu kavramdır. Rakamlara bakıyorsunuz büyüyorsunuz, ama refah seviyesine bakıyorsunuz sefaletimiz artıyor. Bu iktisatçıların yaptığı bir araştırmanın neticesidir. 1970'den başlayarak bir seriyi alıyorlar ve 2018 yılını da kapsayacak bir şekilde Türkiye ekonomisini bir analize tabi tutuyorlar.

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Ulaştıkları sonuç şu; Türkiye ekonomisi yüzde 2 büyümüşse işsizlik yüzde 3,5 artmış, Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyümüşse işsizlik yüzde 7,5 artmış. Bu fakirleştiren büyüme kavramı Türkiye ekonomisine bire bir uyuyor” dedi.. Doğru bir tespit… Asgari ücret 2820 lira iken, şimdiki 4253 liraya göre alım gücü daha fazlaydı…

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İYİ Parti'nin Karamürsel

Belediye Başkan adayı belli gibi!

Yerel seçimler öncesinde aday belirleme sürecine devam eden İYİ Parti, Karamürsel Belediye Başkan adayı belli oldu gibi!

Aslında belli oldu gibi diyorum, çünkü şu sıralar adının açıklanması istenmiyor.

Sizin de anlayacağınız daha erken dediğinizi duyar gibiyim.

Şimdi diyeceksiniz kim bu isim?

Aslında Karamürsel çok iyi tanır kendisini, Karamürsel’de her kesim tarafından sevilen, sayılan, saygın kişiliğe sahip Karamürsel’de esnaflık yapmış.

Karamürsel için birçok iş ve konularda ‘baş’nı koymuş verildiği zaman görevden kaçmamış bir isim, sakin olun şu anda isim vermeyeceğim, ama şuna inanın önümüzdeki aylarda İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı, Kocaeli İl Başkanlığı ve Genel Başkan Meral Akşener tarafından kamuoyuna tanıtılmasını bekleyin.

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Karamürsel’de

arsa topluyorlar!

Türkiye'nin yeni gözde ilçeleri arasında yer alan Karamürsel, İstanbullu iş adamların popüler adresi oldu...

Türkiye’de tarım alanlarında ekim giderek daralırken, İstanbullu işadamları Karamürsel ilçesinden arsa toplamaları dikkatlerden kaçmıyor

Türkiye’nin tarım politikası tartışıldığı şu günlerde İstanbullu işadamları özellikle Karamürsel’de yapılması planlanan yeni otoban yolu sınırları etrafında İstanbullu iş adamlarının arsa toplamaları gözlerden kaçmıyor.

Kimine göre iş adamları şimdi alıyor yarın otoban geçtiği zaman aldığı fiyatın iki hatta 3 katına satacak, bir kısmının da İstanbul’un trafiğinden ve kalabalığından kaçmak için hafta sonları dinlenmek amaçlı aldıkları söylense de, Karamürsel şu sıralar iş adamlarının hatta siyasilerin aranan ilçesi oldu.

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Basın özgürlüğü!

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün her yıl açıkladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde bu yıl 180 ülke içerisinde 149'uncu sırada yer aldı. 2021 yılında 153'üncü olan Türkiye, medyaya dönük baskılara karşı sivil toplum hareketinin gösterdiği mücadele sayesinde endekste dört sıra ilerlemiş oldu. Bu sonuç bile rezalet… Bu sonuca bakıldığında Türkiye’de basın özgürlüğünden söz edilemez…

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Tarım kredisi kullanan çiftçi

sayısı 1 milyon 300 bini geçti

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu ve özel bankalardan tarım kredisi kullanın çiftçilerle ilgili sayısal verilerin açıklanması istemiyle Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi. Bakan Nurettin Nebati’nin verdiği yanıta göre, tarım kredisi kullanan çiftçi sayısı 1 milyon 300 binden fazla… Yani neredeyse çiftçilerin tamamın kredi borcu var… Böyle bir durumda tarımda üretimden söz edebilir miyiz?

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AKP’nin üye

sayısı azalıyor

Raporlar adlı twetter kullanıcısı, siyasi partilerin son 35 günde üye sayısı artışı açıkladı. 11.693 ile en fazla üye DEVA Partisi’ne yapılırken, AKP’den de 44.085 üye azaldı.

DEVA 11.693

İYİ Parti 10.975

DEĞİŞİM 10.810

CHP 8.539

Zafer Partisi 6.210

GELECEK 1.690

MHP 699

MEMLEKET 625

SAADET 595

HDP 199

AKP -44.085