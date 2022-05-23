Tahir başkan, yönetimi de, takımı da siz kurun !..

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yakın çevresine “Yönetimi ben mi kurdum?” Demişti… Şimdi ben kendisine sesleniyorum…

KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE BELLİ DEĞİL…

Kimin elinin kimin cebinde olduğu, kimin ne yaptığının tam bir bilmece haline geldiği arap-saçına dönen Kocaelispor Kulübü’nde, yönetim kurulundan, verilen paralara karşılık akıllı işler ve başarı bekleniyorsa, kulübün tek maddi ve manevi destekçisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, yönetimi de, teknik heyeti de, takımı da bizzat kurması gerekiyor. Bu bilgi ve birikim kendisinde var. Mevcut yönetimden çok daha iyi şeyler yapacağı da ortada. Bu yönetimle devam edilecekse, işi bilen bir sportif direktör mutlaka olmalı ve Tahir Büyükakın da kulüple yakından ilgilenerek, gerekli yerlerde müdahalesini yapmalıdır.

VATANDAŞ KOYUN’U DEĞİL, SİZİ TANIR…

Baştan beri yazdığım gibi, vatandaş kulüp başkanını tanımaz, sizi tanır. Onun için Kocaelispor’un başkanı her zaman mevcut büyükşehir belediye başkanıdır. Resmi olmasa da bu böyledir. Zaten başkanların kulüp başkanı olamayacağı yasası çıkmadan önce Sefa Sirmen ile Kocaelispor ismi özdeşleşmiştir. Tahir başkan da bu görevden kaçamaz. Ha, Tahir Büyükakın’dan da üstte bir güç varsa bu da açıklanmalıdır ve kulübü bu hale getirenler ifşa edilmelidir. Zira Büyükakın başkan “Bu yönetimi ben mi kurdum?” diyerek zaten işin gerçeğini cesaretle ortaya koymuştur. Masaj açıktır: Büyükakın’a da kulüp konusunda yukarıdan büyük baskı gelmektedir. Bu baskıda Engin Koyun’u kimse kale almıyor demektir.

GÖZ GÖRE GÖRE 100 MİLYON LİRA GİTTİ… SERKAN KARADUMAN VE MUSATFA AÇIKGÖZ’Ü TANIYOR MUSUNUZ?..

Kocaelispor’da son iki yılda harcanan para 100 milyon lirayı buldu. Şampiyon olduğumuzda omuzlardan inmeyen Engin Koyun (ki kendisini uyarmıştım), bu sene ‘tu kaka’ ilan edildi. Bu da normal bir şey değil. Bayram mesajlarında bile ağır hakaretlere maruz kaldı. Taraftarla didişti. Koyun’u, yönetimi parmağında oynatan Dino ve Mustafa Reşit Akçay yaktı. Şimdi soruyorum: Tahir Başkan, Zonguldaklı Mustafa Açıkgöz denen ‘açıkgöz’ kimdir ?.. Hangi futbolcuları perde arkasından kulübe satmıştır?.. Serkan Karaduman bu işin neresindedir ?.. Siz bu kişilerin menajerlik yaptığını biliyor musunuz?..