Siyaset, ticaret, aşk!

Denilebilir ki, ne alaka?

Üçünün ortak noktası ne olabilir?

Hele bir bakalım var mıymış?

Siyaset kavramı ne anlama gelir?

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Siyaset veya politika denince ben şunu anlarım. Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayışlarla; halkın, ülkenin varlığını ve devamlılığını, halkın huzur ve yaşam seviyesini en iyi koşullarda gerçekleştirmek yolundaki çabaların bütünüdür.

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Ticaret denildiği zaman: Kısaca, kazanç elde etmek amacıyla yürütülen her türlü alım satım etkinliği diye tarif edilebilir. Ya da, alışveriş yoluyla, sonuçta maddi olarak yararlanmak için elde edilir. Alım satım arasındaki fiyat farkından doğan da kâr olarak da ifade edilebilir.

Aşkı tarif etmek çok zordur.

Herkese göre değişkenlik gösterebilir. Kısaca, bir kimseye, bir varlığa ya da her hangi bir şeye karşı, kaynağı aşırı sevgi ve bağlılık duygusu olarak tanımlanabilir.

Özelinde ise; aşk denilince ilk akla gelen, iki karşı cinsin birbirine karşı duydukları bedensel ve ruhsal güçlü duygu, sevgi ve bağlılık ilişkisi olarak da karşımıza çıkar.

İşte bu üç kavramın olmazsa olmaz seviyesinde müşterek bir gereksinimi vardır ki, o da dürüstlüktür!

Doğruluk, gerçeği söylemek, yani söylenen sözlerin gerçeğe uymasıdır.

Dürüstlük ise gerçeğin söylenen sözlere uymasıdır.

Dürüstlük, Türk Dil Kurumu sözlüğünde; “doğruluk” olarak tarif edilir.

Farklı sözlüklerde ise;

“özü sözü bir olma”,

“olanı olduğu gibi yansıtma",

“gerçeği saklamama”,

“bildiğinden, inandığından ve olduğundan başka türlü görünmeye veya göstermeye çalışmama” olarak tanımlandığını görürüz.

Bütün bu tanımlamaların eski Türkçedeki karşılığı samimiyet olarak ifade edilir…

Dürüstlüğü dilimizin döndüğünce, aklımızın erdiğince kısaca anlatmaya çalıştık.

Şimdi ise sıra dürüstlüğün, siyaset, ticaret ve aşkla olan ortak ilişkisini açıklamaya geldi…

Hiç fark etmez. Öyle bir zamana geldik, öyle bir kültür erozyonuna uğradık ve öyle bir ahlaki yozlaşma yaşıyoruz ki; Her üçünde de olması gereken dürüstlük değerini kaybetti!

Dürüst olanların, dürüst davrananların, inandığını ve düşündüğünü dürüstçe doğru söyleyenlerin, olanı olduğu gibi gösterenlerin, yani eski deyimle samimi olanların;

Siyaset, ticaret ve aşk hayatında kazanması mümkün değil.

Neden? Çünkü yalana ve maddiyata tapar olduk da ondan…