M-illet Bahçeleri…

“Millet Bahçeleri” projesi 2018’de gündeme geldi.

İstanbul başta olmak üzere, büyük kentlerde yeşil alanlar, özellikle orman alanları, ağaçlarla donanmış askeri alanlar “ imara açılıyorken,

Bu projenin ortaya çıkması nasıl oldu?

Hatırlayın; “ATATÜRK” adını taşıyan stadyumlar bir bir yıkılıyor, bu kentlerde yeni yapılan statlar kimi müteahhitlere tatlı para kazandırıyor, “ATATÜRK” adları silinen stadyumlar “ARENA” adlarını alıyordu!

Erdoğan, 23. Mayıs 2018’de TRT Televizyonu’nda yaptığı özel söyleşide; “Bazı illerde, eski statların yerine Millet Bahçeleri kuracaklarını” belirterek; “vatandaş çocuklarıyla yesin, içsin, yatıp yuvarlansın” diyordu!

Millet Bahçelerinde vatandaşa “bedava kek” vaat ediliyordu!

5 Haziran 2020’de yeni yapılan 10 Millet Bahçesi’nin toplu açılış töreninde 81 ilde Millet Bahçesi hedefleniyordu!

“ATATÜRK” adını taşıyan statların yok oluşu bir yana, Millet Bahçeleri için başka neler yok ediliyordu?

Birkaç örnekle anımsayalım;

· “Gaziantep’te 172 milyon TL’ye ülkenin üçüncü Millet Bahçesi yapılırken, aynı şehirde 80 okul inşaatı “parasızlık” nedeniyle durduruluyordu! ( 9.Şubat.2020)

· Yatıp yuvarlanmanın bedeli; TOKİ’nin ihale ettiği 46 Millet Bahçesi’nin toplam maliyeti 1 Milyar 688 milyon TL. (17.Eylül.2020)

· İstanbul Ataşehir’de 286 metrekarelik arazi için özelleştirme kararı alındı. Erdoğan’ın 2019 yılında “Tamamı Millet Bahçesi olacak” dediği alan kendi imzası ile yapılaşmaya açıldı! (3.Ekim.2021)

· Samsun Belediyesi, Samsunspor’un spor tesisini yıkıp Millet Bahçesi yapacak! (17.Ocak.2022)

· İşsizler kenti Bingöl’e 64 milyon 423 milyon liraya Millet Bahçesi yapılacak! Bingöl’de nüfus 280 bin, işsiz sayısı 32 bin 890. 60 bin kişi sosyal yardımla geçiniyor! ( 4.Şubat.2022)

· İstanbul’un en önemli yeşil alanlarından biri olan AYDOST Ormanları’nda Millet Bahçesi için ağaç kesimine başlandı! ( 25.Nisan 2022)

· Ankara’da “Atatürk Kültür Merkezi’nin” bulunduğu alanda inşa edilen Millet Bahçesi’nin ikinci etabı için gizli ihale yapıldığı ortaya çıktı! ( 18 Nisan 2022)

Arşivimde daha pek çok örnek var. Ama, “arif” olana bu kadarı yeter!

İnsafla bir düşünelim;

· Ülkemizde milyonlarca vatandaş işsiz.

· Vatandaş, yüksek ve sürekli enflasyon altında eziliyor.

· Yoksulluk, ucuz ekmek kuyruklarında ömür tüketiyor.

· Bu ülkenin büyük çoğunluğu “Sağlıklı ve dengeli beslenemiyor!”

· Milyonlarca insan kredi kartları ve banka kredilerini ödeyemiyor.

· Fabrika ve diğer iş sahaları açılamıyor, milyonlarca vatandaş Sosyal Yardım kuruluşlarından medet umuyor!

· İCRA dairelerinde 23 milyona yaklaşan dosya bekliyor!

· Gazetelere bakın; sayfalar dolusu İCRA ilanları göreceksiniz.

· İstanbul’da büyük bir DEPREM bekleniyor! ACİL ÖNLEM alınması gerekiyor!

· Merkez Bankası tam takır. Yüksek faizle borç aranıyor! Kamu arazileri ard arda satılıyor! Döviz gelsin diye “VATANDAŞLIK” rüşveti ile yabancılara konutlar satılıyor!

Bunca sorun varken, “Millet Bahçeleri” ya da saraylar için bu ülkenin serveti harcanıyor!

Ve; “Millet Bahçeleri” müteahhitlerine çok güzel paralar kazandırıyor!

Biri; “En büyük sorunumuz şükürsüzlük” demiş!

Şükredelim;

henüz “Duyun-u Umumiye” kapımıza dayanmadı!