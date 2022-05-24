Kocaeli Valisi Seddar Yavuz hayatında hiç mangal yakmış mıdır?

Orman, belirli yükseklikteki ve büyüklükteki çeşitli ağaçlar, çalılar, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar, böcekler ve hayvanlar bütününü içeren, topraklı alanda genellikle doğal yollardan oluşmuş bir kara ekosistemidir.

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2022 yılı itibariyle Türkiye'nin %26,7'si ormanlarla kaplıdır. Kocaeli’nin de yüzde 40’ı ormanlarla kaplı. Kocaeli’nin nüfusu 2 milyon. Nüfus yoğunluğuna baktığımızda Kocaeli, kişi başına düşen hektarlık orman bakımından en düşük iller arasında…

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Valilik önceki gün orman yangınlarını önlemeyle ilgili yeni karar aldı…

Karara göre 1 Haziran ile 1 Kasım tarihleri arasında ormanlık alanda ateş yakmak, mangal yapmak yasaklandı. Valiliğin gönderdiği haber şöyle;

ORMAN YANGINLARINI ÖNLEMEK İÇİN VALİLİĞİN ALDIĞI KARARLAR

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, alınacak tedbirler, yürütülmesi gereken faaliyetler değerlendirilmek üzere Valimiz Seddar Yavuz’un başkanlığında düzenlenen Orman Yangını Hazırlıkları Değerlendirme Toplantısı’nda alınan ve 01 Haziran 2022 tarihinden başlamak üzere 01 Kasım 2022 tarihine kadar geçerli olacak kararlar;

-Resmi tescilli piknik/mesire alanları harici her türlü ormanlık alanlarda; mangal, semaver vb. ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek vb. yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması, kullanılması yasaklanmıştır.

-Ormanlık alanlarda konaklama yapılması yasaklanmıştır.

-Orman içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanılması yasaklanmıştır.

-Orman İşletme Müdürlükleri tarafından belirlenen güzergahlarla sınırlı olmak kaydıyla Ulusal, Uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımlar için izin alınması zorunludur.

-Kocaeli ili sınırları içindeki ormana bitişik alanlarda ve ormanlık alanlara 4 kilometre mesafede anız ve bağ-bahçe temizliği vb. amacıyla kontrollü dahi olsa ateş yakmak yasaklanmıştır.

-Güvenlik birimleri (Emniyet-Jandarma vb.) ve Orman Muhafaza memurlarından oluşturulacak olan ve gezici gözetleme işleri ile görevlendirilen ekiplerce, tüm Resmi ve tescilli piknik alanları dahil daha önce belirlenen ve özellikle tehlike arz edebilecek alan ve bölgeler kontrol altında tutulacaktır.

-Alınan kararlar ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerince hassasiyetle takip edilecek olup uymayanlar hakkında adli işlem tesis edilecek ve idari para cezası uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızca da konunun hassasiyetle takip edilmesi ve şüpheli durumları 112 ACİL Çağrı Merkezine iletmeleri önemle rica olunur.”

VALİLİĞİN BU KARARINI ABARTILI BULUYORUM

Ormanı, doğayı, çevreyi seven biri olarak alınan bu kararları biraz abartılı buluyorum.

Bu kararla doğaseverler, piknik severler, mesire alanlarına hapsediliyor.

Kocaeli’de yeterince mesire alanları yok…

Ben Derince’de ikamet ediyorum.

Derince’de mesire alanı olarak Yenikent Mahallesi ile Sırrıpaşa Mahallesi’nde kalan yerde bir mesire alanı var, çok yetersiz. Diğeri de Çınarlıdere’de…

Çınarlıdere’ye büyük bir ilgi var…

Geçtiğimiz gün Çınarlıdere’ye gittik…

Mahşeri bir kalabalık vardı.

Mesire alanına varmadan 2,3 kilometre arabalar kuyruk olmuş.

Derince ve İzmit başta olmak üzere bölgenin yükünü Çınarlıdere çekiyor…

Çınarlıdere’de yer bulamayanlar, ormanlık alanda dere kenarına gidiyorlar…

1 Haziran’dan itibaren ormanlık alanda dere kenarında piknik yapmak yasaklandı. Zaten Çınarlıdere piknik alanı yetmiyor, ormanlık alanlardaki dere kenarları da yasaklandı, insanlar piknik yapmak için nereye gidecek?

Bazıları Körfez İlimtepe’nin ilerisinde Belen Köyü’nde dere kenarında piknik yapıyorlar. Orası ormanlık alan değil, Jandarma geliyor, burada piknik yapmak yasak diyor… Tamam da çevrede orman yok, ama yine de yasak deniyor.

Derince baraj mevkiinde yeterli miktarda orman yok, ora da yasak deniyor.

Derince Kadırga bölgesinde, yeterince orman yok, ora da yasak deniyor.

YASAK KOYMADAN DA ÇÖZÜMLER BULUNABİLİR

Benim gibi birçok doğu tutkunu Valiliğin aldığı yasak kararını abartılı buluyor.

Geçmişte Kocaeli’de orman yangınlarına bakın, fazla değil. Alınacak önlemlerle sorunlar giderilebilir. Yasak koymadan da çözümler bulunabilir. Son iki yıla kadar böyle yasaklar yoktu. İnsanlar yaz aylarında dilediğince piknik yapıyordu… Ama geçen yıldan sonra, bu yıl da yasak geldi. İnsanlar yetersiz mesire alanlarına hapsedilmeye çalışılıyor.

YAVUZ, ÇADIRDA KAMP YAPMIŞ MIDIR?

Çok merak ediyorum. Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz, hayatında dere kenarına gidip piknik yapmış mıdır?

Dere kenarında mangal yakmış mıdır?

Dere kenarında ateş yakmış mıdır?

Ormanlık alanda çadırda kamp yapmış mıdır?

Bence yapmamıştır, yapsaydı bu kadar katı yasaklar getirmezdi?

İnsanları bu haktan mahrum etmezdi.

Ekonomik krizin olduğu bir dönemde, işsizliğin arttığı bir dönemde, pandeminin devam ettiği bir dönemde insanlar kendilerine doğaya atıyorlar, doğada stres atıyorlar.

İnsanları bu haktan mahrum etmek doğru değil.

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Antalya’da, Muğla’da, Aydın’da bu yasaklar uygulanabilir.

Zira oralarda havalar çok sıcak, sıcaklaryangına neden olabiliyor.

Kocaeli’de bu derece sıcaklık yok.

Geçen yıla kadar hiçbir vali, ormanlık alanları yasaklamadı.

Geçen yıldan sonra bu yıl da yasaklar geldi…

Hem de 1 Haziran’dan, taaaaaaaa 1 Kasım’a kadar…

Tam 5 ay…

5 ay yasak mı olur?

YAZ AYINI İPLE ÇEKİYORLAR

Eğer bir yasak konacaksa en azından 15 Haziran- 15 Ağustos arasında olabilir…

İnsanları 5 ay boyunca doğadan mahrum bırakıp, mesire alanlarına tıkamanın doğru bir karar olmadığını düşünüyorum…

İnsanlar doğayla baş başa kalabilmek için yaz ayını iple çekiyor…

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da hevesleri kursaklarında kalacak…

Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz’un bu kararını gözden geçirmesi, doğaseverleri mutlu edecektir.