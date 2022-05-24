Türkiye’nin emperyalizme adım atışı ve İnönü’nün “emperyalizm” itirafı

Bu yazı, emperyalizme adım atmakta olan Finlandiya ve İsveç’in “kulağına küpe” olur mu, bilmiyorum.

Ama bugün size Türkiye’nin emperyalizmin kapısından girişini ve İsmet İnönü’nün yıllar sonra “emperyalizm” itirafını anlatmak istiyorum.

ABD’ye elimizi verdik, kolumuzu kurtaramıyoruz.

Sadece biz mi, pek çok ülke aynı durumda.

İşte bu nedenle, dünyanın en gelişmiş ülkeleri Finlandiya ve İsveç’in “emperyalizmin kıskacına girmeye heveslenmesini” anlayabilmiş değilim.

Daha önce de yazdım, NATO, IMF ve Dünya Bankası, ABD emperyalizminin en etkili “ülkeleri kıskaca alma” silahları.

ABD, güya uluslararası görünen bu kuruluşları kurmadan önce, egemenliği altına almak istediği ülkelerle doğrudan kendisi antlaşmalar yapıyordu.

Türkiye’nin, ABD emperyalizmine adım atışı

Çok uzun bir konu.

Satırbaşlarıyla özet geçeyim.

1945-1950 arasında ABD ile Türkiye arasında 5 önemli antlaşma imzalandı.

*23 Şubat 1945 (İlk yardım antlaşması)

*27 Şubat 1946 (10 milyon dolarlık kredi antlaşması)

*12 Temmuz 1947 (Truman Doktrini antlaşması)

*4 Temmuz 1948 (Marshall Yardımı antlaşması)

*27 Aralık 1949 ( Eğitim Komisyonu Kurulması antlaşması)

Bu antlaşmaların hepsi bir şekilde yürürlükte ve Türkiye’nin boğazını sıkmaya devam ediyor.

Özellikle “Eğitim Komisyonu Kurulması Antlaşması”, Türkiye’yi perişan etmeyi sürdürüyor.

Biraz üzerinde duralım.

Eğitim, bir ülkenin geleceği için çok önemlidir.

Çocukları nasıl eğitirseniz, onlarda nasıl bir kafa yapısı oluşturursanız, onlar öyle vatandaşlar ve öyle yöneticiler olacaktır.

Bu nedenle eğitim, Atatürk’ün en önem verdiği konuların başında geliyordu.

Daha Kurtuluş Savaşı devam ederken, 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara’da 1.Maarif Kongresi’ni toplamış ve kurulacak devletin “eğitim politikalarını” belirlemişti.

Atatürk; Cumhuriyet’e ve devrim ilkelerine gönülden bağlı, ulusçu, onurlu, bilinçli, özverili, çalışan ve üreten bir nesil yetiştirilmesini hedefliyordu.

Bu hedefine ulaşmak için de köy halkının eğitimi için Köy Enstitülerini, kent halkının eğitimi için de Halkevlerini kurdurmuştu.

Toplumun aydınlanması, böyle sağlanacaktı.

Ancak 2. Dünya Savaşı henüz bitmeden, 23 Şubat 1945’te ABD ile yapılan ilk yardım antlaşması, ABD’nin ülkemiz üzerindeki “emperyalist iştahını” iyice artırmıştı.

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü gelen baskılara dayanamamış, Atatürkçü eğitim sisteminin temel taşı Köy Enstitülerinin içini boşaltmış ve 1946’da işlevsiz haline getirmişti.

ABD; 27 Şubat 1946 (10 milyon dolarlık kredi), 12 Temmuz 1947 (Truman Doktrini) ve 4 Temmuz 1948 (Marshall Planı) antlaşmalarından sonra Türkiye’ye iyice yerleşti, Amerika’nın çıkarlarını kendi çıkarı imiş gibi özümseyecek insanları yetiştirmek için Türk eğitim sistemine de el attı.

Amacı, ileride Türkiye’de önemli görevlere gelme olasılığı yüksek gençlere “ABD ideolojisini” benimsetmekti.

Bu amaçla 27 Aralık 1949’da “Türkiye ve ABD Hükümetleri Arasında Eğitim Komisyonu Kurulması Hakkında Antlaşma” imzalandı.

Bu antlaşma, “Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu” olarak da bilinir. Bu, “ABD’nin Türk eğitim sisteminde belirleyici olmasını sağlayacak” bir antlaşmaydı.

Anlaşmaya göre, aslında Türkiye’de bir “Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu” kuruluyordu.

Çünkü bütün ipler ABD’nin elindeydi.

“Eğitim Komisyonu”, dördü Türk, dördü Amerikalı sekiz kişiden oluşacaktı.

Başkanı, ABD Büyükelçisi idi.

Oyların eşitliği durumunda, “büyükelçinin oyu” ile karar alınacaktı.

Komisyon, doğrudan doğruya ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlıydı ve onun denetimindeydi.

Komisyonun bir muhasebecisi olacaktı, bu muhasebeci de ABD Dışişleri Bakanı’nın onayıyla atanabilecekti.

Komisyon; “Türk Milli Eğitimi”nin ders programlarını düzenleyecekti, ABD’li uzmanların Türk eğitim sistemi içinde nerede nasıl görev yapacaklarına karar verecekti ve burslu olarak ABD’ye eğitime gönderilecek öğrencilerin seçimini yapacaktı.

Antlaşma gereğince, komisyonun giderleri “Türkiye’nin ABD’ye olan borcundan” karşılanacaktı.

ABD vatandaşlarınca yapılacak “eğitim ve araştırma giderlerini” de biz ödeyecektik.

Aynı ödeme sistemi, ABD’ye okumaya gidecek Türk öğrencileri de kapsayacaktı.

Komisyon, 1949’dan beri çalışmasını sürdürüyor.

Bu nedenle Türk Milli Eğitimi’ni ABD’nin yönetmesi, o günden günümüze kadar devam eden bir olgu.

Bilinen, fakat pek konuşulmayan bir gerçek…

Köy Enstitüleri ve Halkevlerinin kapatılması, yatılı bölge okullarının kaldırılması, vakıf üniversitelerinin kurulması, anaokulundan başlayan yabancı dilde eğitim, öğrenci andının yasaklanması, Atatürk’ün eğitimde birlik ilkesinin işlevsizleştirilmesi, “Ilımlı İslam Projesi” kapsamında imam hatip okullarının açılması ve sayısının arttırılması, din derslerinin zorunlu hale getirilmesi gibi pek çok stratejik kararda, hep bu ABD-Türkiye Eğitim Komisyonu’nun etkisi ve yetkisi var.

İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığı döneminde, 27 Aralık 1949’da imzalanan ve 13 Mart 1950’de TBMM’den geçirilerek yasal hale getirilen bu antlaşma, hâlâ Türkiye’nin sırtında “kambur” olarak duruyor.

Türk eğitim sistemini, 1949’dan beri ABD emperyalizmi yönlendiriyor.

Eğer Türkler, öz kimliklerinden koparılıp Araplaştırıldıysa, toplum din taassubu altında tarikatlara ve işbirlikçilerine teslim edildiyse, hâlâ daha ülkemizde “bilimsel eğitim” değil de “dinsel eğitim” uygulanıyorsa, bunun nedeni ortada.

Truman Doktrini ve Marshall Planı’ndan sonra, Fulbright Antlaşması, Türkiye’nin ABD’ye teslimiyetinde “üçüncü halkayı” oluşturuyordu.

Türkiye artık hem savunma, hem ekonomi, hem de eğitimde ABD emperyalizmine teslim olmuştu.

İsmet İnönü’nün “emperyalizm” ile ilgili pişmanlık sözleri

Aradan yıllar geçti…

Demokrat Parti geldi gitti, 27 Mayıs 1960 darbesi yaşandı, 10 yıllık muhalefet döneminden sonra İsmet İnönü 1961’de tekrar başbakanlık koltuğuna oturduğunda, ülkede gördüğü “çürümüşlük” karşısında şaşkındı.

Olup biteni Demokrat Parti’nin üstüne atıyordu, ama kim bilir belki de bunu yaparken “günah çıkarıyor” ve pişmanlığını dile getiriyordu.

Çünkü ülkemizi ABD emperyalizmine ilk teslim eden kendisiydi.

İsmet İnönü’nün “pişmanlık” sözleri şöyle:

“Daha bağımsız ve haysiyetli bir dış politika izlenmesini istiyorsunuz. Herkes aynı şeyden bahsediyor. Nasıl yapacağım ben bunu? Karar vereceğim ve işi teknisyenlerime havale edeceğim. Onlar etraflı çalışmalarını yapacaklar, teklifler hazırlayacaklar. Yapabilirler mi bunu? Hepsinin etrafında uzman denen yabancılar dolu. İğfal etmeye (kandırmaya) çalışıyorlar. Muvaffak olamazlarsa işi sürüncemede bıraktırmaya çalışıyorlar. O da olmazsa karşı tedbir alıyorlar. Bir görev veriyorum, neticesi bana gelmeden Washington’ın haberi oluyor. Sonucu memurumdan önce ABD sefirinden öğreniyorum.

İstiklal Harbi’nden sonra sulh anlaşmasında esas mücadele bu uzmanlar konusunda oldu. Yoksa hudutlar meselesi fiilî bir durum idi. Tazminat işini iki devlet aramızda hallederdik. Bütün mücadele idaremize tasallut yüzünden çıktı. Bir tek uzman vermek için büyük tavizlerde bulunmaya hazırdılar. Dayattık. Biz onların neden ısrar ettiğini biliyorduk. Onlar bizim niçin inatla reddettiğimizi biliyorlardı. Böyledir bu işler, Peygamber edası ile size dünyaları vadederler, imzayı attınız mı ertesi gün gelmişlerdir. Personeli gelmiştir, teçhizatı gelmiştir, üsleri gelmiştir. Ondan sonra sökebilirsen sök. Gitmezler. Ancak bu meselenin üstüne vakit geçirmeden eğilmek lâzım. Yoksa ne bağımsız dış politika, ne bağımsız iç politika güdemezsiniz. Havanda su döversiniz. Fakat zannetmeyiniz ki kolay bir iştir. Savuşturulan iki üç badire bunun yanında çok kolay kalır. Teşebbüs ettiğimizde başımıza neler geleceğini kestiremem.”

İsmet İnönü’nün bu sözleri, 1945 sonrası bizzat kendisinin Türkiye’yi içine düşürdüğü durumu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyordu.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra her türlü baskıya rağmen bir tek uzmanı bile reddettiklerini anlatıyordu, ama Türkiye’yi ABD emperyalizmine ilk teslim eden kendisiydi.

İnönü’nün sözleri, aslında “ABD emperyalizminin ülkemizdeki varlığının” birinci ağızdan itirafıydı.

Özetle…

ABD emperyalizmine kapıyı İnönü açtı, diğerleri de bu emperyalist sistemden yararlanarak ABD’nin kıskacında iktidarlarını sürdürdüler ve sürdürüyorlar.

Bunları neden yazdım?

Dünyada son günlerde gelişen olaylar, “Ders alınmazsa, tarih tekerrür eder” sözünün doğruluğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Baksanıza, Türkiye ve pek çok ülke onlarca yıldır emperyalizmin kıskacınca inlerken, Finlandiya ve İsveç gibi güya aklı başında ülkeler de “emperyalizmin kıskacına girmeye” can atıyorlar.

İsveç ve Finlandiya tarihi hata içindeler, ama farkında değiller.