Bu enkazın sorumlusu kim 70 milyon lira nereye gitti ?

Ortalık toz duman... Tıpkı Baç'ta yıkılmaya başlanan tarihi binamız gibi... Kulüpte yöneticiler karnından konuşuyor, kulislerde isyan ediyor, ama açık ortamda kimse bir açıklama yapmaya niyetli veya cesaretli gözükmüyor... Sustukça sıra hep Kocaelispor’a geliyor, Tahir Büyükakın’ın ‘ Engin Koyun ile devam’ dediği iddiaları, tepki topluyor

BORÇLARI KİM ÖDEYECEK ?..

Sokağın nabzını dinliyoruz. Taraftar hesap soruyor, “Bu takımı kim nasıl kurdu, neden küme düşüldü, bu rezaletin sorumlusu kim ?.. Sorduğumuz zaman ‘Kulüp zarar görmesin’ diyorlar, susuyorlar. Yahu daha ne kadar zarar göreceksiniz ?.. 70 milyon nakit harcandı, 2.Lig'e düştük... Demek ki 35 milyon harcasak, direkt BAL'a dönecektik... Yönetimdeki küskünler bile konuşmamak için direniyor... Hesap istiyoruz” diyorlar… Taraftarlar haksız mı ?..

KARAOSMANOĞLU GİBİ, ŞİMDİ DE BAŞKAN BÜYÜKAKIN SORUMLU TUTULUYOR…

Yapılan yanlışların ve ortadaki enkazın en baştaki hedefi olarak Tahir Büyükakın'ın gösterilmesi, dikkat çekiyor. Hem para veren, hem de hedefteki adam haline getirilen Büyükakın’ın, 5 gol yenen Denizli iç saha maçında, 90 dakika dolmadan sinirli şekilde stadı terk ettiği anı gazetemiz sorumlu gazetecilik refleksiyle, hemen ertesi gün okurlarına yansıtmıştı. Daha o maçta, şansımız devam ederken kamuoyunda, takımın küme düştüğünü iddia edenlerin sayısı az değildi. Şimdi ise zamanın büyükşehir belediye başkanı Sefa Sirmen gibi, İbrahim Karaosmanoğlu gibi, Büyükakın’ın da küseceği tahminleri, taraftarı endişeye sevk ediyor...

KARANLIKLAR NASIL AYDINLIĞA ÇIKACAK ?..

Tahir Büyükakın, 70 milyon liranın zerre kadar karşılığını alamamanın haklı üzüntüsü ve kızgınlığını yaşıyor... Pekala, aydınlanması gerekenler niye, yine sumen altı ediliyor?.. Hesap sorulmazsa, karanlık gelecek nasıl aydınlanacak ?.. Yapılanlar nasıl ifşa edilecek ?.. Takım 1.Lig’e yükselip, yabancı hakkını elde ettiği anda, tüm uyarılarımıza rağmen, 12 yıl önceden ders almayanlar (ya da ders almak işine gelmeyenler), kulübün çevresinde kümelenen ‘Çakma menajerlerin’ kaç lira aldığını, bu döküntü adamları kulübe nasıl yutturduğunun hesabını kim verecek ?.. Birilerinin yanması gerekirken, hep bu taraftarın mı yüreği yanacak, hep büyükşehir belediye başkanları kamuoyunun önüne mi atılacak ?..

HERKES O 30 BİN TARAFTARA ACIYOR…

4 maç üst üste kazanmasına rağmen 10 bin kişiyle oynayan ve nüfusu bizden iki kat fazla olan Bursaspor’a karşılık, Kocaelispor taraftarının 30 bin kişiye oynayıp, rezil rüsva olması, ulusal basın ve TV kanallarında da sıkça gündeme getirildi. Şimdi tüm Türkiye, o insanların nasıl kahredildiğini, sevinçlerinin, umutlarının nasıl söndürüldüğünü konuşuyor. Ailece maça gelen tertemiz yürekli Kocaelililere böylesi bir son nasıl yakıştırıldı, bunun hesabının verilmesi isteniyor. Aslında yanıtı belli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi para kaynağı sağlıyor, ama bunun nasıl harcandığını takip etmiyor. Bakalım bu kez ders alınacak mı ?.. Bakalım bu kez, Kocaelispor’u kazıklayanlar ifşa edilecek mi ?..

BU YAZIYI YAZDIĞIMIZDA KOCAELİSPOR İLE PLAY-OFF ARASINDA RAMAK VARDI, BAŞKAN KOYUN VE YÖNETİMİNİN AYAĞI YERE BASMIYORDU, BİZE FELAKET TELLALI DİYORLARDI…

Görevimizi yaptık, 22 Aralık’ta uyardık dinlemediniz, sonuç ortada !..

Sezonun ilk yarısının son maçında deplasmanda Adana’ya 2-0 yenilerek tatile girerken, bu sonun başlangıcıydı. O zaman Başkan Engin Koyun “Play-Off oynayacağız” diye bas bas bağırdığında, yükselme hattıyla aramızda sadece 4 puan varken bile gazete olarak uyarıda bulunduk ve sergilenen futbol nedeniyle “Bırak Play-Off oynatmayı, küme düşürme de” diye yazan bu gazete, 'tu kaka' ilan edilmiş ve tepki görmüştü. O zaman bizi felaket tellallığıyla suçlayanlar şimdi haklı buluyor, ama iş işten geçti…