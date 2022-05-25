 ABD’nin “NATO’culuk” oyunu ve Türkiye

Bugünlerde NATO ile yatıp NATO ile kalkıyoruz.

ABD, en büyük emperyalizm aracı olan NATO’yu planlı bir şekilde getirdi dünyanın bir numaralı gündemi yaptı.

4 Nisan 1949’da, yani 73 yıl önce kurulan NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü), tam “artık gereği kalmadı” denilirken, ikinci baharını yaşamaya başladı.

Avrupa’yı Rusya ile korkutup NATO’yu diriltmek için, Ukrayna feda edildi.

Zavallı Ukrayna halkı, “emperyalizmin son kurbanı” oldu.

12 ülkenin katılımı ile kurulan NATO’ya bugün 30 ülke üye.

Uzun yıllardır “yansız” politika izleyen Finlandiya ve İsveç de NATO’ya girmeye karar verdi, NATO’nun patronu ABD de bu iki ülkeyi örgüte almak istiyor.

NATO ve Türkiye’nin tutumu

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Türkiye, 18 Şubat 1952’de NATO’ya katıldı.

NATO’ya katılım belgesini Ankara’da dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar imzaladı.

70 yıldır NATO üyesiyiz.

Güya komünizmin yayılmasını engellemek için kuruldu, komünizm çoktan yok oldu, ama ABD NATO’yu “kendi yayılmacılığını devam ettirmek” ve ülkeleri “emperyalizm kıskacı altında tutabilmek” için “balyoz olarak” kullanmaya devam ediyor.

Artık bütün dünya biliyor ki, NATO, üye ülkelerin ortak bir “savunma örgütü” değil, ABD’nin emrinde bir “gladyo” kuruluşudur.

Dünya jandarması ABD’nin, emperyalist amaçlarla kullandığı bir askeri güçtür.

ABD, bu gücü üye ülkelerin çıkarları için değil, salt kendi çıkarlarını ön planda tutarak kullanmaya devam ediyor.

NATO, resmi internet sitesinde, amacını şöyle tanımlıyor:

“Günlük yaşamlarımızda güvenlik sağlamak huzurumuz için kilit noktasıdır. NATO’nun amacı politik ve askeri vasıtalarla üye ülkelerin özgürlüğünü ve güvenliğini temin etmektir.”

NATO’nun görevi neymiş?

“Üye ülkelerin özgürlüğünü ve güvenliğini temin etmek”miş…

Şimdi gelin, NATO’nun bu amacını ülkemiz yönünden sorgulayalım!

Türkiye, özgür bir ülke mi?

Kâğıt üzerinde öyle yazıyor…

Ama Türkiye, Atatürk dönemi hariç, hiçbir zaman ekonomik ve siyasal yönden bağımsız bir ülke olamadı.

Türkiye’nin bağımlılığı, NATO’ya girişiyle daha da arttı.

NATO’nun “üye ülkelerin güvenliğini temin etme” amacına gelince…

NATO, Türkiye’nin güvenliğini temin edebiliyor mu?

Türkiye’nin başındaki en büyük “güvenlik belası” ne?

Terör…

PKK ve PYD belaları…

Peki, PKK ve PYD’yi kim besliyor, kim koruyup kolluyor?

ABD başta olmak üzere, NATO üyesi bazı Avrupa ülkeleri…

Tamam da, NATO nasıl bir örgüt ki, üyeleri birbirinin gözünü oyuyor?

Sonra, FETÖ konusu…

FETÖ, 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulundu mu, bulundu…

Bu hain hareketin sözde başı olan Fethullah Gülen, nerede?

ABD’de kendisine ayrılan çiftlikte yaşıyor.

Nasıl oluyor da NATO’nun en büyük devleti ABD, Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden terör elebaşısını korumaya devam ediyor?

Daha hangi birini sayayım?

Türkiye, NATO eliyle ufalanıyor, NATO eliyle yok edilmeye çalışılıyor.

NATO’nun, üye ülkelerin güvenliğini sağlaması amacı, tam bir hikâye!

Emperyalizm aldatmacası…

Şimdi geldiğimiz noktada, Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini veto etmeye hazırlanıyor.

Sebebi, bu iki ülke PKK ve PYD terör örgütlerine destek veriyormuş.

Tamam da, PKK ve PYD’ye destek vermeyen, bu yolla Türkiye’nin altını oymaya çalışmayan kaç NATO üyesi devlet var?

Başta ABD…

ABD, bir taraftan PKK ve PYD’ye sürekli askeri yardım gönderirken, diğer taraftan da “Türkiye’ye silah satma konusunda” sorun yaratıyor.

Özetle, Türkiye’nin sorunu, Finlandiya ve İsveç’in üyeliğini veto etmek gibi basit bir noktada değil, Türkiye’nin sorunu derinlerde.

Türkiye, asıl “NATO üyeliğini” sorgulamalı, ama nasıl?

Gırtlağına kadar borç içindeyken, ekonominin çarklarının dönmesi dış borca bağlıyken, bugüne kadar yaptığın antlaşmalarla kendini “tutsak” haline getirmişken, NATO üyeliğini sorgulayabilir misin?

NATO’ya başkaldırabilir misin?

ABD, dünyada “NATO’culuk oynamaya” devam ediyor.

Bizim gibi ülkeler de, “emperyalizme tutsak olmanın verdiği şaşkınlıkla” olup biteni seyretmeyi sürdürüyor.

Ara sıra “başkaldırı sesleri” yükseliyor, ama nereye kadar?

Hangi ekonomik ve siyasal güçle?