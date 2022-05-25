İşte en çok şikayetin odağı olan 5 sektör!

Şikayetvar internet platformu, zaman zaman verilerini paylaşıyor. Ben de bunları köşemde değerlendiriyorum. Şikayetvar, önceki gün yaptığı değerlendirmede kurulduğu günden bu yana 2 milyon şikayetin çözüme kavuştuğunu bildirdi. Şikayetvar’ın değerlendirmesini birlikte okuyalım;

144 BİN KAYITLI MARKA

Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yapma amacıyla kurulan Şikayetvar’da 2001 yılından bugüne dek 2 milyon şikayet çözüme kavuşturuldu. Müşterisine doğrudan ulaşmak ve sorunlarını dinlemek isteyen markaların çözüm ortağı olan Şikayetvar ayrıca markalara sesini duyurmakta zorlanan milyonlarca tüketicinin sesi oldu. Toplam 8 milyon farklı şikayetçinin sorununa 144 bin kayıtlı marka ve firmayla birlikte Şikayetvar üzerinden çözüm arandı.

MÜŞTERİ DENEYİMİ

Şikayetvar çeşitli disiplinlerde, birçok farklı sektörün müşteri ilişkilerinin eskisine göre çok daha güçlü bir seviyeye gelmesine yardımcı oldu. Platform, marka şikayetlerini dile getirmeyi kolaylaştırma amacıyla çıktığı bu yolda, Türkiye ve dünyadaki ilk müşteri memnuniyeti veri tabanını da oluşturdu.

KARGO VE KURYE ŞİRKETLERİ

Peki, 8 milyondan fazla şikayetçinin yazdığı on milyonlarca şikayetin odağında kimler oldu? Tam liste binlerce sektörü kapsasa da kısa bir özetle platformda şu ana kadar en çok şikayetin odağı olan ilk 5 sektör, şikayet sayılarıyla birlikte şu şekilde:

-Kargo ve kurye şirketleri: 350 bin+

-E-ticaret ve pazaryeri siteleri: 300 bin+

-İnternet sağlayıcı şirketler: 195 bin+

-GSM operatör ve servis sağlayıcılar: 130 bin+

-Özel bankalar: 120 bin+

TÜKETİCİ ALIŞKANLIĞI DEĞİŞTİ

Tüm bunların yanında Şikayetvar’da geçen yıl yayına alınan marka karşılaştırma aracı, tüketicilerin satın alacakları ürüne karar verdikten sonra iki rakip markayı karşılaştırarak daha etkili ve doğru karar vermesine yardımcı oldu. Bugüne dek en çok marka karşılaştırması yapılan sektör, kripto para borsaları olurken ikinci sırada GSM operatörleri yer aldı. Bunun dışında günlük kullanımdaki hizmetlerin bile tamamen tüketici bakış açıları ve deneyimiyle karşılaştırılması tüm sektöre yeni bir soluk getirdi.”

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Şikayetvar internet platformunun değerlendirmesini yukarıda sizinle paylaştım.

Başarılı bir platform.

Vatandaşlar şikayetlerini bu siteye bildiriyor.

Yapılan açıklamada birçok sorunun da çözüme kavuştuğu ifade ediliyor.

Sizin de aldığınız bir üründen şikayetiniz varsa, bu siteye görüş belirtebilirsiniz.

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Huzur içinde uyuyun

Snykya (@Snykya_1907) bir tweet attı… İlginç saptamalarda bulundu. Birlikte okuyalım;

“-25 Sene önce "Bu cemaat yapılanması darbeyle sonuçlanacak" diyen Aziz Nesin. -12 Sene önce "Ağabey dedikleri bir zehirli yılan bunları sokacak" diyen #TürkanSaylan -7 Sene önce "Bu Fetullah'a efendimiz demeyin, sizi ısıracak" diyen Kamer Genç. Huzur içinde uyuyun.”

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Siyasi partilerin üye sayıları!

Bee Haber’in attığı tweete göre, en çok üyesi olan parti, AKP… İşte siyasi partilerin üye tablosu;

- 11.040.139 AKP

- 1.339.150 CHP

- 568.918 İYİP

-️ 480.584 MHP

-️ 397.273 DP

- 273.617 SP

- 215.001 YRP

- 153.596 DEVA

-️ 98.175 BBP

- 57.304 GP

- 43.218 HDP

-️ 33.323 GENÇ

- 30.256 DSP

- 22.965 MP

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UYANDIRMA SERVİSİ!

Avrupa'da, 5 asgari ücret ile 1 araba alıyorsunuz. Türkiye'de, 5 asgari ücretle aynı aracı 1 ay kiralayabiliyorsunuz.

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AKIL DOZU!

Konuşma adabı;

1-Konuştuğunda ancak doğruyu söyle.

2-Sağırlara seslenir gibi konuşma.

3-Dilsizlere hitap eder gibi sesini kısma.

4-Makbul söz söyle, güzel konuşmaya çalış.

5-Seni dinleyenin olduğu takdirde konuş.

6-İlgi duyulmayan yerde konuşma.

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HAKLARINI ÖĞREN!

“Sizin ananızı s**eceğim” sözü zaman kipi ve bütünü gözetildiğinde hakaret suçunun unsurları oluşturmaz. (Ankara BAM 6. Ceza Dairesi 2017/3479 E. 2017/3452 K)

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OGM’den uyarı!

Geçtiğimiz günlerde Manisa Turgutlu’da ikiz kardeşlerin yangın söndürme havuzuna girerek hayatlarını kaybettiği üzücü olay üzerine Orman Genel Müdürlüğü, bu havuzlara girilmesinin tehlikeli ve yasak olduğu konusunda uyarılarını bir kez daha yineledi. Yapılan açıklamada “Bugün ülke genelinde 4 bin 580 adet yangın havuzu ve göleti bulunuyor. İnşa edilen tüm yapıların etrafı dikenli tel örgü ile çevrilerek, kapıları kilitleniyor. Yapı etrafına uyarıcı tabelalar asan OGM yetkilileri, insanların buradan uzak durmalarını sağlamak için havuzların ve göletlerin bulunduğu çevre köylerde uyarıcı anonslar da yapıyor” denildi. Yangın havuzları ve göletler ormanlarımız için hayati önem taşıyor. Vatandaşlar bu havuz ve göletler konusunda daha hassas olmalı.