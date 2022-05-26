Kocaeli Eğitim Vakfı ve gençlere öneriler

Önceki gün kısa adı KEV olan Kocaeli Eğitim Vakfı’nın olağan genel kurul toplantısı vardı.

Vakıfta, Tanzer Ünal olarak şahsen, Kocaeli Gazetecilik ve Yayın A.Ş. olarak da iki üye ile temsil ediliyoruz.

Vakfı 1989’da, yani tam 33 yıl önce, kentimizin bir grup önde gelen ismiyle birlikte kurmuştuk.

Kurucuların bir kısmı yaşama veda etti, bir kısmı da aktif yaşamdan çekildi, şimdi onları eşi veya çocukları temsil ediyor.

İlk kuruculardan pek az kişi kaldık, vakıf gençleşti, seçimi de haliyle genç bir grup kazandı.

Rahmetli Burhan Kasım’ın oğlu Serhan Kasım başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunu kutluyorum.

Vakıfla ilgili düşüncelerim

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Aslında bu düşüncelerimi genel kurulda söyleyecektim.

Ama baktım, ortalık gergin ve gruplar aralarındaki köprüyü atmış, konuşmamın yarar sağlamayacağını düşündüm.

Sonra, bu vakıf, bu kentin ismini taşıyan bir vakıf.

Bu kent için çok önemli.

Bu vakfın 33 yıllık serüvenini ve 33 yıl sonra geldiği noktayı, bu kent halkının bilmesi gerekir.

Öyle isimler üzerinde durmayacağım.

Şu oldu, bu olmadı, şöyle olmalıydı, böyle yapılmalıydı, bunları geldiğimiz noktada artık uzun uzadıya konuşmak yersiz.

Vakıf; hangi amaçla yola çıkmıştı, şu an nerede?

Bu sorunun cevabı, KEV’in içinde bulunduğu durumu net olarak ortaya koyar.

Kocaeli Eğitim Vakfı’nı, adı üzerinde “eğitime destek” amacıyla kurmuştuk.

Kolej ve üniversite kurmak hayallerimiz vardı.

İlk günün heyecanını sürdürebilseydik, başaracaktık da…

Olmadı, araya “ Kocaelispor önceliği” girdi.

Eğitim konusunda sadece “sınırlı sayıda öğrenciye burs vermekle” yetinildi.

Siyasi kaygılarla “Kocaelispor’un başarısı” hep ön planda tutuldu.

49 bin metrekare büyüklüğünde arsa alındı, üzerine tesis yapıldı, Kocaelispor’a verildi.

Vakıf tüzüğünün hiçbir yerinde “Kocaelispor” sözcüğü geçmemesine rağmen, “Kocaeli Eğitim Vakfı” artık adeta “Kocaelispor’un vakfı” olmuştu.

Uzun süre “tek kişi ve yakın arkadaşlarının” vesayetinde kaldı.

Sonra, siyasi dönem değişti, o kişinin kentteki egemenliği sona erdi, bu kez vakıf “Kocaelispor’u kurtarma hevesinde olanların” eline geçti.

KEV tesisleri satılıp, Kocaelispor’un borçları ödenmeliydi.

Elde kalan parayla da vakfa “öğrenci yurdu” yapılacaktı.

Tesisler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait KENTKONUT’a satıldı, Kocaelispor’un borçları ödendi, ama söz verildiği halde KEV’e öğrenci yurdu yapılmadı.

KEV, 33 yıl sonra nerede?

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Vakıflar, varlıklarıyla değerlidir.

Ne kadar fazla varlığı varsa, o kadar fazla hizmet üretir.

Varlığı olmayan, kaynak üretemeyen bir vakfa “vakıf” denmez.

“Tabela vakfı”dır…

Birileri gelir, birileri gider, vakıf yerinde sayar.

Ne yazık ki, KEV, kuruluşundan buyana 33 yıl geçmesine rağmen rüştünü ispat edememiş (belirli bir seviyeye gelememiş) durumda.

Varlığı yok.

Tesislerin satışından kasasına giren para da enflasyon ortamında eriyip gidiyor.

Elle tutulur “bağış” ve dişe dokunur “çelenk hizmeti girdisi” de yok.

Elde edilen faizlerle “öğrenci bursu” dağıtılıyor, vakfın bütün etkinliği bu.

KEV, bu kafayla yoluna devam edebilir mi?

Edemez…

Gençlere önerim

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Yazımın başında belirttim.

KEV’de genç bir yönetim işbaşında.

Yönetime talip olurken mutlaka kendilerine program yapmışlar, hedef belirlemişlerdir.

Benim de kendilerine “ağabey önerisi” var.

Hedeflerini mutlaka büyük tutsunlar.

Sadece sınırlı sayıda burs vermek, 33 yıllık KEV’in hedefi olamaz.

Mutlaka “sürekli kaynak” yaratmalılar.

Kasadaki parayı da yatırımla “sürekli gelir kaynağına” dönüştürmeliler.

Bu yönetim dönemi, bence, KEV için bir “milat” olmalı.

KEV’in tarihinde iz bırakmak istiyorlarsa, mutlaka bugüne kadar yapılanlardan “farklı şeyler” yapmalılar.

Kendilerine bir kez daha başarılar diliyorum.