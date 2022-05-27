600 yıl önceden günümüze uyarılar

İnsanlık tarihinde önce yetiştikleri topluma sonra da tüm insanlığa yol gösteren insanlar vardır.

Bunların en büyük özelliği, “çağlar üstü” olmalarıdır.

Dün geçerli olan fikirleri bugün de geçerlidir, yarın da geçerli olacaktır.

Bunlardan biri de 1332-1406 yılları arasında yaşayan büyük İslam bilgini İbn-i Haldun’dur.

İbn-i Haldun’un en büyük eseri olan Mukaddime; bugün dahi tarih, iktisat, sosyoloji ve siyasetin temelini oluşturan fikirleri barındırır.

İbn-i Haldun’un çok çarpıcı görüşleri vardır.

Der ki: “Devletlerin kuruluşunda vergiler düşük, gelirler yüksek olur. Yıkılışlarında ise vergiler fazla gelirler az olur.”

Devleti bu şekilde tanımlayan İbn-i Haldun, Mukaddime’sinde devletlerin çöküşü üzerine şöyle bir tez ortaya atar: ''Devletler de tıpkı insanlar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. İslam coğrafyasında kurulan devletler ortalama 100 ila 120 yıl yaşarlar. Bir devlet kurulduğunda, şehirleşmiş medeni unsurlar yönetir, onun dışındaki bedeviler devlete karşıdır. Şehirleşenler zamanla mücadele etmeyi bırakır ve bedevilere yenilirler. Devlet yönetimine gelen bedeviler zamanla medenileşir, onların dışında yeni bedevi gruplar oluşur. Sonra yönetime yeniler gelir. Bu döngü her 20-25 yılda bir tekrarlanır. En çok 4 ya da 5 kez sürer, devamında devlet çöker.''

İbn-i Haldun, bu sözleri 600 yıl önce söylemiş.

Haldun, bir toplumun diğer çökme belirtilerini Mukaddime’de sadeleştirilmiş şekliyle şöyle yazar:

*İktidarın yaşlanıp yıpranması.

*Ülkede üretimin zayıflaması.

*Toplumda dayanışmanın yok olması.

*Sevgi ve kardeşliğin azalması.

*Liyakatin kaybolması.

*Fiyat ve vergilerin artması.

*Adaletsizliğin ve kayırmacılığın artması.

*Umutların kırılması, ortalığı karamsarlığın kaplaması.

*Başka ülkelere göçün hızlanması.

Ülkemizi yönetenler, İbn-i Haldun’un Mukaddeme’sini okudular mı, okudularsa ders çıkardılar mı, çok merak ediyorum.

Dinini seven herkes onu canlı ve çağdaş tutmak zorunda

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Geçenlerde yazdığım, “Kitap fuarları aydınlanmak içindir, toplumu Ortaçağ karanlığına gömmek için değil” başlıklı yazım üzerine pek çok mesaj aldım.

Bunlardan biri de “İsmail” rumuzuyla mesaj gönderen okurumundu.

Ülkemizin inanç dünyasını çok güzel ifadelerle dile getirmiş.

Şöyle:

“Müslüman toplumlar, İslam’ın çok katı olarak yaşandığı günlerden bugünlere geldi. Daha katı olmak çözüm olsaydı, sorun o gün çözülürdü. Önümüzde tek bir çözüm olduğunu söyler otoriteler; İslam’ı, yumuşak ve sıcak bir dokunuş olarak konumlandırmamız gerekiyor. İnsanın özelliği, ‘’biliyor’’ değil ‘’öğrenebiliyor’’ olmasıdır. Felsefe, önyargıları ve önkabulleri aşma sanatı değil mi? Eğer, birlikte müspet bir değişim başlatabilirsek bu İslam’a büyük bir itibar kazandırır. Dinini korumak, onun hamiyetini muhafaza etmek istiyorsan TUTUCU olma şansın yoktur. Sonsuz varlık olmaya atacağın ilk adım, sınırsız düşünmektir. Pencerendeki manzaranın güzelliği, senin hayata ne kadar geniş bakabildiğinle bağlantılıdır. Ne kadar çok düşünürsen, elinde Allah’ı sevmek için o kadar fazla sebebin olacaktır. Tanrı, bu yüzden eleştiriye açıktır. Ne kadar çok sorarsan, Tanrı’dan o kadar çok yanıt alırsın. Ne kadar bildiğin, sorularına ne kadar yanıt aldığındır. Dinini seven herkesin, onu canlı ve çağdaş tutmak için elinden geleni yapmak zorunda olduğu önemli günler yaşıyoruz. Sence 21. Yüzyıl’ın Müslümanları, üzerlerine düşen sorumluluğun farkındalar mı? Asla! Ama tamamı kendilerini cennetmekân zannetmekteler. Cennet bir labirenttir. İyimserlik, kişisel cennettir. Onun içinden sadece aklını kullananlar çıkabilir.

*Tepede her gün farklı bir şekle, her gün farklı bir renge bürünen bir gökyüzü var. Aşağıdaysa hiç değişmemekle ÖVÜNEN insanlar. (alıntı)”