İtalyancaya tutku

Bilimsel konularda, kalkınmış ülkeler arasında, yayın, seminer ve simpozyumlar yoluyla süregelen yoğun bir bilgi alışverişi oluyor. Bunu hiç şüphesiz, katılımcıların yabancı dilleri bilmeleri sağlıyor.

Son yıllarda, ülkemiz üniversite öğrenimindeki kalitesizlik nedeniyle kişilerin bilgi açığını kapatabilmesi ancak bu ülke dillerinin öğrenilmesi ile mümkün. Bunu başaramayanlar bilimsel alanda ulaşılan yeni aşamalardan habersiz, yetersiz bilgilerinin sınırladığı alanda kalmakta ve bunun zararını ülke çekmektedir.

Olaya bu açıdan bakınca ülkemizde özellikle yüksek öğrenim gören insanlarımızın, kalkınmış ülkelerinden birinin dilini konuşabilmesinin ne kadar önemli olduğu net olarak ortaya çıkmaktadır.

Ben, bu görüşlerimim doğal bir sonucu olarak İtalyancaya da düşkün bir kişiyim. Neden İtalyanca diyeceksiniz. Çünkü bütün tahsil hayatım ve sonrasında öğrenmek için adeta didindiğim Fransızca sayesinde, yapılan mülakatta başarılı olup İtalyan Hükümetinin burs verdiği altı kişiden biri olarak 1979 yılında İtalya’ya gittim. Roma’da mesleğim olan Orman Mühendisliği ile ilgili olarak bir araştırma kurumunda çalıştım. İtalyan arkadaşlar edindim. Dillerini öğrenmem için yardımlarını gördüm. Onların yaşamına öyle uyumlanmıştım ki sabahları uyandığımda rüyalarımdaki konuşmaları neden İtalyanca yaptığıma şaşırır olmuştum.

İtalyanca konuşmak, şarkı söylemek gibidir. Çünkü her kelimesinin belli heceleri uzatılarak seslendirilmesi gerekir ve bu özelliği ona müzikal yapı kazandırır.

İtalyanca bende tuhaf dürtülere de neden oldu: Örneğin dünya futbol kupası maçları var. TV’de İtalya’nın maçı olduğu gün tutmayın beni!.. Maç saatini sabırsızlıkla bekliyor, erkenden TV’nin karşısına kuruluyorum. Taraftarı olduğuma göre İtalya her maçta galip gelmeli! Hiç unutmam, bir gün TV’de Türkiye’nin İtalya ile maçını seyrediyorum. Bir arkadaş telefon edip “sen İtalya’nın galip gelmesini istersin” demez mi!.. ”Yok artık!.. O kadar da değil” diyerek, ona sinirlendiğimi ortaya koyan sözler söylemiştim.

Bu dürtü tercihlerime de aksediyor: En güzel müzik İtalyan müziği, en güzel filmler İtalyan filmleri, en güzel aktrisler İtalyan, en güzel arabalar İtalya’da üretilenler.

Bununla bitmiyor; İtalyanca bilen bir Türk kişi de benim için çok değerli. Çünkü İtalyanca benimle ortak değer yaratıyor.

Kentimizde 14-22 Mayıs günlerinde düzenlenen kitap fuarında da bu dürtü kendini hissettirdi. İlk gün bizim Dokümantasyon biriminden biraz ayrılıp ilerleyince ne göreyim! Bir duvarda İtalyanca öğretiyle ilgili yazılar... Hemen oradaki masada oturan bayanın yanına gittim ve kim olduğunu bilmeksizin İtalyanca bir cümle söyledim. Bana İtalyanca cevap vermez mi!.. O anda fuar alanında benim açımdan en önemli kişi oydu. Çünkü İtalyanca konuşuyor, üstelik çok güzel konuşuyor.

Bayan Elif Akyıl Sevinç, beni masasına buyur etti. İtalyancayı nerede ve nasıl öğrendiğimi sordu. Tabii aynı şeyleri ben de ona sordum. Mersin Üniversitesinde Gıda Mühendisliği tahsil etmiş. Üniversitede ilk yıl İngilizce hazırlık okumuş. Sonrasında 4.sınıfa geçtiği yıl İngilizce yazılı ve sözlü sınavları kazanıp 2011-2012 sezonunda İtalya’nın en güzel köşelerinden biri olan Salerno Üniversitesinde eğitim görmüş. Oraya gitmeden önce Siena’da “Università per Stranieri”de (Yabancılar Üniversitesi) İtalyanca Dil Kurslarına katılmış (Aynı ülkede, Perugia kentinde bunun eşdeğeri Università per Stranieri’de ben de kurslara katılmıştım.)

Ben bu iki üniversitenin İtalyancayı öğretmek için kullandığı sistemle, bir yabancı dilin etkin bir şekilde nasıl öğrenileceğini ve nasıl öğretileceğini de ortaya koyduğuna ve Bayan Elif Akyıl’ın da bunu kesinlikle fark ettiğine inanıyorum.

Kendisi, İtalya’dan dönüşte Mersin Üniversitesinde, İtalya’da aldığı mesleki derslerin dışında kalanlar ile ilgili imtihanları başarıp Gıda Mühendisliği diploması almış.

İtalya’ya gitme olanağı sağlayan İngilizce, orada öğrenilen İtalyanca ve çok benzerliğinden dolayı edinilen İspanyolca. Kendisi şimdi İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Almanca dillerini öğreten bir kurumun kurucusu…Yani iş kadını..

İtalyanca bilen iş kadını… Müthiş ve çok olumlu bir ayrıcalık…