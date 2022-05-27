Enflasyonla mücadelede Dünya ne yapıyor, Türkiye ne yapıyor?

Faizin indirilmesinden sonra enflasyon canavarı her ay azıyor…

Yüzde 70’lere dayandı…

Haziran ayının ilk günlerinde enflasyon rakamları açıklanacak…

Uzmanlara göre yüzde 80’lere dayanacak.

Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan, Türkiye ile Dünyadaki enflasyonla mücadeleyi karşılaştırdı…

“Dünya enflasyona karşı vatandaşını destekliyor Türkiye sopa sallıyor” başlıklı yazının bir bölümü şöyleydi;

Tüm dünyada enflasyon artıyor, ancak pek çok ülke halkına nakit yardımlar içeren milyar dolarlık paketler açıklarken Türkiye vatandaşları enflasyon canavarı ile tek başına savaşıyor. Hükümet ise enflasyon timlerine güveniyor.

ABD 4 koldan savaşıyor

Enflasyona karşı faiz artırmanın yanı sıra reel sektöre dokunan adımları hızla hayata geçiren ABD, et üreticilerini desteklemek için 1 milyar dolarlık paket açıkladı. Ülkede tahıl ve gübre için acil durum süreci başlatıldı. Eğitim kredilerinin askıya alınmasından sağlık sigortası ödeme kolaylığına kadar halkı rahatlatacak pek çok önlem hayata geçiriliyor.

TÜRKİYE NE YAPIYOR?

1 – Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan yaklaşık 3 bin kişilik “enflasyon timi” saha denetimi ve teftiş yapıyor.

2 – Şirketlere uygun faizle kredi dağıtılıyor, borç artıyor, kredi büyümesinde rekor yaşanıyor.

3 – Kira artışlarına sınırlama getirilmesi önerisi, “serbest piyasaya müdahale” gerekçesiyle kabul görmeyecek gibi görünüyor.

4 – Hükümet elindeki medya ile market zincirlerini ve elektrik şirketlerini uyararak, fiyat artışı yaparlarsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı düzenlenen bir komplonun parçası olarak algılanacakları alt mesajını veriyor.

DÜNYA NE YAPIYOR?

1 – Almanya ulaşım maliyetini azaltmak için 9 Euro'luk aylık toplu ulaşım bileti çıkardı ve her bir çocuk için 100 Euro dağıttı.

2 –İngiltere’de çoğu haneye 150 sterlinlik belediye vergisi indirimi ve enerji faturalarında 200 sterlinlik bir indirim masada.

3 – Brezilya'da hükümet orta sınıf ailelerin gelirini artırmak için 32.4 milyar dolarlık bir sosyal harcama paketi tasarladı.

4 – Japonya nisanda açıkladığı 48 milyar dolarlık paketle akaryakıta sübvansiyon, küçük şirketlere destek ve düşük gelirli haneler için çocuk başına 50.000 yen nakit yardım verecek.

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Karşılaştırmayı yukarıda okudunuz…

İkisini arasındaki farkı gördünüz…

Durum, “Dünya enflasyona karşı vatandaşını destekliyor Türkiye sopa sallıyor” başlığıyla uyuşuyor.

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ENAG’dan yüzde 200 uyarısı!

Halkın yaşadığı gerçek enflasyonu hesaplamaya yönelik çalışmalar yapan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyonu durdurmak için somut önlem alınmaması halinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonunun yüzde 100'leri, ENAG enflasyonunun ise yüzde 200'leri bulabileceğini bildirdi. Yani üç haneli enflasyonu yakında göreceğiz…

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Çeyrek depo dönemi!

Son zamla litre fiyatı 23 TL'nin üzerine çıkarak 23.52 TL seviyesine ulaşan motorinde tüketim, sokağa çıkma yasakları seviyesine indi. Bundan 4 yıl önce günlük ortalama 50 milyon litreler seviyesinde tüketim rakamlarına ulaşılmışken, mayıs ayının ilk haftasında motorin tüketimi 40.9 milyon litre seviyesine kadar geriledi. Artık çeyrek depo dönemine girdik. Sürücülerin çoğu, aracına çeyrek depo alıyor.

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Avrupa’nın çöplüğü!

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği'nden (AB) gönderilen çöplerin en büyük varış noktası Türkiye oldu. Türkiye, 2021’de yaklaşık 14,7 milyon tonluk çöp ithal ederek 2004’teki ithalatını üçe katladı. Böylece Türkiye AB’nin en çok çöplerini yolladığı ülkeler arasında açık ara farkla lider oldu. 2021'de AB'den ihraç edilen atıkların neredeyse yarısı Türkiye'ye geldi. Plastik ve toksik kimyasallar toprağı ciddi miktarda zehirliyor.