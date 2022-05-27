Azerbaycan'da Cumhuriyetin ilanı

Dünyanın birçok yerinde ‘cumhuriyet’ kelimesi telaffuz dahi edilmezken kardeş Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918’de Cumhuriyet ilan edildi.

Azerbaycan halkı Cumhuriyetle tanışıyor.

Bu o dönemde büyük bir başarıdır. Bu başarı çevresinde kıskançlık ve korku yaratıyor. Çünkü Cumhuriyetin getirdiği özgürlük ve yenilikler birçok ülkeyi ve egemen güçleri korkuttu.

Bu yüzden ışık ve umut saçan Cumhuriyeti Azerbaycan halkı uzun süre tadamıyor.

Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade'dir. Tarih sayfalarında yerini alan bugün dahi dillerden düşmeyen "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez" veciz sözünü söyleyen Mehmet Emin Resülzade'dir.

Anlamını ve önemini çok iyi bilen Azerbaycan halkı aradan uzun zaman geçmesine rağmen içlerindeki Cumhuriyet ateşi sönmemiş 1991 yılında yeniden bağımsızlığına kavuşunca yoluna yine Cumhuriyet ile devam ettiler.

Kafkasya iğneli bir coğrafya özelliğini hep muhafaza etmektedir. Burada dimdik ayakta durmak zordur. Bütün bu zorluklara rağmen Azerbaycan ilerlemekte ve Kafkasya'nın yıldızı olma yolundadır.

2020 yılında 44 gün süren savaşta işgal edilmiş topraklarının büyük bir kısmını geri aldı.

Türkiye bir bütün olarak Azerbaycan'nın haklı davasında sonuna kadar yanında olacağını net bir şekilde dünyaya duyurdu. Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evimize milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ziyaret ederek bu haklı tarihi savaşta maddi ve manevi güçleri ile Azerbaycan’ın yanında olduklarını yazılı ve sözlü olarak bildirdiler. Bu duygu yüklü destekleri için her birine minnet duygusu ile çok teşekkür ediyorum.

Kafkasya’da Azerbaycan'a rağmen barış olmaz. Barışın yolu Azerbaycan'dan geçer.

Kardeş Azerbaycan'nın Cumhuriyetini tebrik ediyor, kurucularını rahmet ve minnetle anıp, başarılarla devamını diliyorum.

Xxxxxxxxxxx

Azerbaycan'da

teknofest heyecanı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, yurtdışında ilk kez düzenlediği Azerbaycan'da yoğun ilgi ile karşılandı.

Havacılık gösterilerini görmek için Azerbaycan'a akın eden insanların sayıları beklenenin üzerinde bir sayıya ulaştığı bildiriliyor.

Türkiye'den de hayli sayıda ziyaretçi gittiği bildirilmektedir. İlimiz Kocaeli'den de gidenler var.

Başkent Bakü adeta bir şölen havası içinde bulunduğu bildiriliyor.

Birçok dalda yapılan havacılık gösterileri oldukça ilgi ile izlendiği görüldü. Gösterim uçaklarının havada akrobasi gösterileri ilgi ile izleniyor.

Bu Teknofest onlarca katılımcı firmaların iştiraki ve desteği ile Bakü'de 26-29 Mayıs tarihlerinde Uzay Ajansı gibi kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar açılarak faaliyet alanı genişletilip çeşitlendirildiği bildiriliyor.

Organizasyonun başında bulunan Selçuk Bayraktar televizyonlardan ve sosyal medyadan çalışmaları hakkında geniş bilgiler veriyor.

" Bu festivalin düzenlenmesinde her aşamada yoğun ilgi ve desteklerini gördüğümüz Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e çok teşekkür ediyoruz" diyerek memnuniyetini kamuoyuna açıklama yaptılar.

Azerbaycan basını yoğun ilgi göstererek Hazar kıyıları böylesine şenlik görmedi gibi başlıklarla geniş haberleri vermeye devam ediyorlar.

Teknofest Festivalinin ülkemize ve Azerbaycan'a başarılar getirmesi dileğimizle hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.