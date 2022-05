Yaşar Can ile koyu bir Kocaelispor sohbeti yaptık, ortak noktada birleştik

Kocaelispor’un yaşayan en tecrübeli yönetici isimlerinden Yaşar Can, “Engin Koyun giderse kim gelecek ? Maceraya gerek yok, yola devam etsin, ama mutlaka bir Kocaelispor Danışma Kurulu kurulsun, ortak akıl üretilsin, yoksa herkes aynı enkazın altında kalır

KOCAELİSPOR KAPALI KAPILAR ARDINDAN YÖNETİLEMEZ

Kentimizin en önemli aktivistlerinden, sivil toplum kuruluşlarının birçoğunda kurucu olarak görevler alan ama çok ön plana çıkmayan, arka planda hep hizmet masasında görev yapan iş insanı Yaşar Can, İzmit pişmaniyesinin Çin’de bile tanıtımında ön ayak oldu. KOTO’da bir çok önemli görevler de üstlenen ve GKD’nin kurucularından Can, Kocaelispor’un bir çok döneminde başkan vekilliği dahil bir çok görevler aldı. Önemli maddi katkılar sağlayan Can, şimdi akıl üretmenin ve hangi yönetim olursa olsun, yalnız bırakmamanın tam zamanı olduğunu söyledi. Can, kent kamuoyuna seslenerek “Kocaelispor yüz üstü bırakılamaz. Kim başkan olursa olsun, kim yönetici olursa olsun, mutlaka üzerinde bir Kocaelispor Danışma Kurulu oluşturulmalıdır” dedi.

ENGİN KOYUN DA SORUMLULUĞU PAYLAŞIRSA, RAHAT ÇALIŞIR

Can, sahibi olduğu tarihi Özcan Pişmaniye’yi dünyanın en önemli markalarından biri haline getirerek ihracatta da önemli rakamlara ulaşırken, kazandıklarıyla yıllardır Kocaelispor’a en önemli katkılar sağlayan isimlerinden biri oldu. Can açıklamasının devamında “Engin Koyun ya da hangi başkan olursa olsun, danışabileceği bir kurulu olmalı. Orhan Görsenimiz var, Ceyhun Giray’ımız var, Osman çakırımız var, daha birçok örnek var ve bunlar sağ. Kurula alınarak öncülük edebilirler. Bu seneki takım ortada. Böylece sorumluluk da paylaşılmış olur ve Engin Koyun da üzerindeki yükü atar. Ortak akıl üretilir ve ona göre hareket edilir. Başka Kocaelisporumuz yok. Onun üzüntüsü, kenti de bir anda yas havasına sürüklüyor. Benim naçizane görüşüm budur. Biz zamanında da böyle çalışıyorduk ve başarı geliyordu. En azından sorumluluk tek kişide kalmıyordu. Tahir başkanımız ve kent hemen bunu yapmalı” dedi.

Gençlik ve spora yönelik araştırma sonucu ortaya çıkan buz gibi gerçek: Türkiye’de spor hobi olarak görüyor

Türkiye’nin lider kripto para işlem platformu Paribu, Team Paribu projesiyle desteklediği spor dallarına dair genel çerçeveyi ortaya koyabilmek için bir araştırma gerçekleştirdi. Sonuçlara göre; katılımcıların yüzde 61’i sporu bir hobi olarak kabul ederken, yüzde 28,8’i spor ekipmanlarına bütçe ayırabildiğini söylüyor.

Araştırmada; spora ve lisanslı spor yapmaya yönelik tutumlar, Türkiye’de ön planda olan sporlar, ailelerin çocuklarının kariyerlerine spor tarafında devam etmesi yönündeki düşünceleri, sporda kariyer yapma konusundaki algılar, spor dallarına göre cinsiyet algısı, Türkiye’nin 7 bölgesi arasında spora ve sporculara olan bakış arasındaki farklar gibi konu başlıkları detaylıca analiz edildi.

YARINLAR SADECE TEKNOLOJİYLE KURULMAZ

Yarını oluşturma yaklaşımının sadece teknolojiyi değil; kültür, sanat, spor, eğitim ve çevreyi de sahiplenerek gerçekleşeceğine inanan Paribu CEO’su Yasin Oral, araştırmayla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’nin spor ülkesi olma potansiyeline dair inancımızla birlikte sorumluluk alıyor, sporda cinsiyet eşitliğinin sağlanması, geleceğin sporcularının yetişmesi, bu sporcuların örnek ve rüştünü ispat etmiş sporcularla bir araya gelmesi için zemin oluşturabilmeyi hedefliyoruz. Spor ve sporcuların desteklenmesiyle onların başarılarının daha da artacağına yürekten inanıyoruz. Yaptığımız araştırmada da spora ve sporculara yönelik kamuoyunun nasıl düşündüğünü analiz etmiş olduk. Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz projelerle spor ve sporcu algısını hak ettiği yerlere ulaştıracağımıza inanıyorum.”

SPORDA CİNSİYETİN BİR ÖNEMİ YOK

Araştırmanın merak edilen konularından biri olan cinsiyet konusu bölgelere göre yer yer farklılık gösterse de genel olarak benzer bir çizgide seyrediyor. Katılımcıların yüzde 92’si bir sporla ilgilenmek için cinsiyetin önemli olmadığını, yüzde 8’i ise önemli olduğunu belirtiyor. Cinsiyetin önemli olduğunu belirten katılımcıların verdiği cevaplar ise dikkat çekici. Bazı spor dallarının erkekler için daha uygun olduğunu düşünen katılımcılar bu spor dallarını boks, güreş ve futbol olarak belirtmiş durumda. Bazı spor dallarının kadınlar için daha uygun olduğunu düşünen katılımcılar ise bu spor dallarını voleybol, jimnastik, basketbol ve yüzme olarak ifade ediyor.

ÇOCUKLARIN HANGİ SPOR DALINA YATKIN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Katılımcıların yüzde 64,5’i çocuğunun hangi spor dalına yatkın olduğunu bilmiyor. Ancak yine de pek çok ebeveyn çocukları yerine karar verebileceğini ve onu yeterince tanıyabileceğine inanıyor. Bu sebepten olsa gerek katılımcıların yüzde 75’i çocuğunun sporu meslek olarak seçmesini istiyor. Bölgeler bazında bakıldığında; Ege Bölgesi yüzde 94,3, Marmara Bölgesiyüzde 80,5 ile bu görüşü en çok destekleyen bölgeler. Doğu Anadolu Bölgesi ise yüzde 70,8 ile çocuklarının sporu meslek olarak icra etmesini istemeyenlerin en yüksek olduğu bölge.

Çocuklarının hangi sporla ilgilenmesini istedikleri sorusuna yanıt veren ebeveyn katılımcıların 19,3’ü futbol, yüzde 17,1’i voleybol, yüzde 14,6’sı dövüş sporları cevabını verdi. Bunun sebepleri arasında da çocuklarının sağlıklı olması vekendilerini koruyabilmesini istemeleri öne çıktı.

SPOR VE SPOR DALLARI HAKKINDA ALGI ARAŞTIRMASI HAKKINDA

XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık şirketi tarafından gerçekleştirilen Paribu Spor ve Spor Dalları Hakkında Algı Araştırması, 21 Şubat - 2 Mart 2022 tarihleri arasında 385 katılımcı ile yapıldı. Team Paribu’nun desteklediği spor dallarına dair genel çerçeveyi ortaya koyabilmek amacıyla gerçekleştirilen araştırma; spora yönelik tutumlardan ebeveynlerin yaklaşımına, cinsiyet algısından sporda kariyer yapmaya yönelik algıya kadar pek çok konuya yönelik önemli çıktılar sundu.

TEAM PARİBU HAKKINDA

Sporda cinsiyet eşitliğinin sağlanması, geleceğin sporcularının yetişmesi, bu sporcuların örnek ve rüştünü ispat etmiş sporcularla bir araya gelmesi için zemin oluşturabilmeyi hedefleyen Team Paribu, 2021 yılında Türkiye kadın millî voleybol takımı kaptanı Eda Erdem kaptanlığında, millî jimnastikçi Ahmet Önder, millî rüzgar sörfçüsü Dilara Uralp, millî modern pentatlet İlke Özyüksel, millî basketbolcu Sertaç Şanlı, millî yüzücü Nida Eliz Üstündağ ve millî atlet Berfe Sancak’tan oluşan 7 kişilik bir ekip olarak kurulmuştu. Bu yıl millî karateci Dilara Bozan, millî eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ ve millî serbest dalışçı Fatma Uruk’un da katılımıyla 10 kişilik bir ekibe dönüştü. Ekibin büyümesinin yanı sıra, Team ParibuMentor, Team Paribu Atölye ve Team Paribu Seninle projeleri de bu yılki Team Paribu projeleri arasındaki yerini aldı.