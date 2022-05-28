Başarıya ulaşmak için 21 güne ihtiyacınız var!

Herkes başarılı olmak, rutinden çıkmak, disiplinli olmak ister… Ama, bunun için mekan da önemli. Uzm. Psi. Tuğba Masalcı, ev ve işyerimizde mekan düzenliği hakkında bilgi verdi.

Günlük rutinler, bizim alışkanlıklarımızdan oluşur, bu alışkanlıklardan pozitif enerji elde etmek, zamanı değerli kazandıracak rutinler belirlemek tamamıyla sizin elinizde. Rutinleri oluşturmaya ve zamanınızı planlamaya başladığımızda, aslında farkında olmadan zor dediğimiz şeyler her gün biraz daha kolay hale geliyor.

İYİ ALIŞKANLIKLAR

Alışkanlıklar güçlüdür, ancak oluşturulması kolay değildir, özellikle iyi alışkanlıklar. Günlük görevleriniz ve etkinlikleriniz için yapabileceğiniz bir program oluşturmak, iyi alışkanlıklar oluşturmanıza ve daha üretken, daha mutlu bir yaşam için kötü alışkanlıkları kırmanıza yardımcı olacaktır. Sabah ve akşam rutinleri sizi başarıya hazırlar, daha net düşünmenize ve gerçekten önemli olan işleri yapmanıza yardımcı olurlar. Gün boyunca tökezlemenizi engeller ve en önemli şeyleri yaptığınızdan emin olmanızı sağlar.

EN ZOR KISMI BAŞLAMAK

Günlük rutinlerinizi oluşturmanın en zor kısmı başlamaktır. İkinci en zor kısım, sinirli ve bunalmış olduğunuzda veya planlanmamış bir şeyle karşılaştığınızda yapmak istediğiniz rutinden hemen vazgeçiyor olmanızdır. Aslında tek yapmanız gereken, sizi başarıya hazırlayacak rutinlerle birlikte biraz disiplin. Rutini tam olarak oluşturmak için disiplinli bir şekilde sadece 21 güne ihtiyacınız var. Çünkü alışkanlıkların oturması insan zihninde 21 günde oluşuyor.

PEKİ NASIL RUTİN OLUŞTURURUZ?

Her gün; yaşadığımız/çalıştığımız alanda, belirlediğimiz her etkinlik için ayrı bir alan organize etmek; etkinliği hep o alanda ve hep günün aynı saatinde yapmak hem rutin oluşturmamıza hem de o rutini yaşam alışkanlığı haline getirmemize çok yardımcı olur.

Belli bir etkinliği her gün aynı saatte ve evimizin aynı köşesinde yaptığımız zaman; oluşturduğumuz o alan ve günün o saat dilimi belirli bir enerjiye sahip olmaya başlar.

Aynı etkinliği, aynı alanda, aynı saatte uzunca bir süre (ki bu sürenin 21 gün olduğu uzmanlarca belirlenmiştir.) tekrar tekrar gerçekleştirdiğimizde günün o saati geldiğinde o eylemi yapmaya içsel bir ihtiyaç duymaya başlar, yapmadığınızda bir eksiklik hissederiz çünkü zihnimiz ve bedenimiz yaptığımız her aktiviteyi ve enerjiyi biz farkında olmadan kaydeder.

ÇOK BASİT BİR ÖRNEK

Zamanın hafızası sayesinde yaptığımız işleri her gün tekrar etmek zamanla bize daha kolay gelir. Çok basit bir örnek vermek gerekirse mutfak; bize sadece yemek yapmayı, bulaşık yıkamayı ve konuklarımız veya kendimiz için bir şeyler hazırlamayı anımsatır ve o mekâna girdiğimizde bazen de otomatik olarak kendimizi bu etkinliklerden birini yaparken buluruz ve aslında farkında olmadan bu etkinlikleri gerçekleştirmeyi alışkanlık haline getiririz. “Zamanın hafızası, mekânın enerjisi vardır.” sözüyle kastedilen işte bu, zamanın yaptıklarınızı; mekânın da orada nasıl hissettiğinizi kaydetmesi durumudur.

YAPILAN İŞİN VERİMİ DÜŞER

Mekânın enerjisi insan bedenini; yaşam ve etkinlik kalitemizi de çok etkiler. Yemek yediğimiz odada çalışarak, çalıştığımız ofiste uyuyarak veya yatağımızda kahvaltı ederek aynı yerde birden fazla etkinlik gerçekleştirdiğimizde, farkında olmaksızın o mekânda karmaşık bir enerji oluşmasına sebep oluruz. Bu enerji karmaşasından dolayı biz farkında olmasak da daha az odaklanır, daha az üretken hale geliriz. Yaptığımız işin verimi ve kalitesi düşer.

Yemeğimizi o eylemi için tasarlanan yemek masası yerine televizyon karşısında yemek o anda yemek masasının bize katacağı enerjiyi tam anlamıyla değiştirir. Belki doyduğumuzun farkına varmayıp daha fazla yeriz, belki odağımız yemekte olmadığından az besleniriz ve hatta belki yediğiniz yemekten tat alamaz hale bile gelebiliriz.

SÜREKLİ TELEFONA BAKMAK

Telefonlarımız bizim eğlence araçlarımız olmuş durumda ve her mekânda onlarsız bir şey yapamaz durumdayız. Bu da aslında kendi kendinize yetme enerjimizi düşürüyor. Uyumadan önce yatakta dakikalarca telefona baķıyor, sabah kalktığımızda hemen telefona sarılıyoruz. Sonra da gün içerisinde uykumuzu alamadığımızı fark ediyoruz. Aslında bunun sebebi sabah kalktığınız odadaki enerjiyi telefonla birlikte değiştiriyorsunuz o odayı huzurla uyumak veya uyanmak için değil başka aktiviteler içinde kullanıyorsunuz.

TÜM ENERJİYİ HİSSEDİN

Özetle; mekanlarımızın görevlerini basitleştirmek yerine zorlaştırıyoruz. Nasıl bir eviniz olursa olsun küçük bir bölümünü sadece meditasyon için ayırın orada tüm enerjiyi hissedin ve sadece içinizdeki enerjiye odaklanın, yemek masasında sadece yemek yiyin,uyku odasında sadece uyuyun, hayatınızda ki her şeye teşekkür etmeyi asla ihmal etmeyin.Kural basit mekânın görevini basitleştirin.

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Kardeşler arası rekabete dikkat!

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psk. Dan. Hava Arıtan, “kardeşler arası rekabeti önlemek için çocuklarınızı birbiriyle kıyaslamayın” dedi. Arıtan, ebeveynlere düşen görevleri ise şöyle sıralıyor:

-Çocuklar birbirleriyle kıyaslanmamalıdır. Örneğin; “Kardeşin ne kadar güzel yapıyor. Sen neden yapamıyorsun?” gibi cümleler kurulmamalıdır. Her çocuğun kendine özgü yeteneklerini ve başarıları vardır. Bu gibi durumlarda mutlaka övgü gösterilmelidir.

-Her çocuğun kendine ait bir alana ve yeteri kadar zamana sahip olduğundan emin olunmalıdır. Oyuncaklarını ve özel eşyalarını paylaşmadan önce mutlaka sorulmalıdır.

-Kardeşlerin birbirine nasıl yaklaşması gerektiği gösterilmelidir.

-Her çocuğun kendi kimliği vardır. Onları etiketlemeyin.

-İşbirliğine teşvik edin.

-Adil olmak önemlidir. Her birine özel oldukları hissettirilmelidir.

-Çocukların birlikte keyifli vakit geçirmeleri sağlanmalıdır. Çatışma yaşadıklarında bu vakitler koruyucu işlev görür. Birlikte güzel anıları paylaşmak, çözüm üretmeyi daha kolay hale getirir.

-Ebeveynlerin düzenli olarak her çocukla birebir zaman geçirmesi önemlidir.

-Aile yaşantınız hakkındaki duygu ve düşünceleri dinlenmelidir.

-Tehlikeli kavgalar oluyorsa aile mutlaka araya girmelidir. Sakinleştiklerinde ne olduğu hakkında konuşulmalıdır.

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ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER

-Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalarlar. (Johann –Wolfgang von Goethe)

-Yanında aptal bir kadın olan bir sürü zeki adam görürsünüz ama yanında aptal bir adam olan zeki kadın kolay kolay göremezsiniz. (E. Jong)

-Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar. (Seneca)

-Aşk Hatırlamalarla Yaşar, Umutlarla Son Bulur. (Refik Halit Karay)

-Bilgide, inanmak isteyenler için yeterli ışık, kör olmak isteyenler için yeterli gölge vardır. (Blaise Pascal)

-Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim. (TomRobbins)

-En iyi yol dosdoğru gidendir. (Robert Frost)

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Mutfakta hayatınızı kurtaracak bilgiler

Domatesi kolay soyabilmek için...

Domatesin kabuğunu kolay soyabilmek için kaynar suya daldırıp, bıçağın tersini domatesin yüzeyinde gezdirin.

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Çatlamış yumurtayı haşlamak istiyorsanız...

Çatlamış yumurtayı haşlamak için, çatlamış yerine bir dilim limonu sürünüz. Ardından yumurtayı bir kaşığın içine koyarak sıcak suya (kaynar değil) batırınız. Su kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra yumurtanız hazır hale gelecektir.

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Mükemmel yumurta pişirme yöntemi...

Yumurtayı tavaya kırın fakat yağ yerine az miktarda su koyun. Bu sayede yumurtanız daha yumuşak ve lezzetli olacaktır.

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Ev temizliğinde hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler

Fayanslar

Banyonuzdaki fayans ve seramikleri temizlemek için temizliğe başlamadan önce duş çeşmesini sıcak olarak çalıştırın ve fayansların buharla kaplanmasını sağlayın. Böylelikle yumuşayan kirleri kolayca temizleyebilirsiniz.

Ahşap yüzeyler

Ahşap yüzeyler üzerindeki küçük lekeler de ne kadar temizlerseniz temizleyin bu yüzeylerin kirli görünmesine neden olur. Bunu önlemek için silme suyunuzun içerisine 1-2 damla sirke damlatarak lekelerin güzelce temizlenmesini ve yüzeyin parlamasını sağlayabilirsiniz.

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5 maddede sıcaktan KORUNMA yolları!

Sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, sıcaktan korunma yöntemlerini açıkladı.Dermatoloji Uzmanı Dr. Zerrin Baysal, 'sıcaktan korunmak için ne yapmalıyız?' sorusuna şu yanıtları verdi:

* Koruyucu ürünleri güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce sürün.

* Ter ve suya girmeyle birlikte deriden atılan bu ürünleri belirli aralıklarla yenileyin.

* Güneşin dik açıyla geldiği 11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmayın.

* Şapka ve gözlük takıp uygun kıyafetler giyin.

* Gölgede ya da şemsiye altında durmaya özen gösterin. Ancak yansıyan ışınların dahi cilde zarar verebildiğini unutmayın.

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