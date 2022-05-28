Havalar ısındı, “T vitamini” almayı unutmayın!

Doktor değilim.

Doktorluk taslayacak da değilim.

Bugün pazar, bugün size sağlık konusunda okuduğum bir yazıdan söz etmek istiyorum.

Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun haftalık OKSİJEN Gazetesi’nde çıkan yazısından…

Daha önce de yazdım, eğer gazete okuru iseniz, satın aldığınız gazeteler arasına mutlaka OKSİJEN’i de ekleyin.

Dr. Çoruhlu’nun yazısı OKSİJEN’de “Vitamin T’yi atlamayın” başlığıyla çıktı.

Yazının satırbaşları şöyle:

“Vitamin T”nin anlamı, topraklanma

*Vitamin T ile kastettiğim, ‘topraklanma’nın T’si. Evet, toprakla temas tam bir vitamin takviyesi gibi çalışır. Aynı antioksidan(hücre hasarını önleyen) ve antienflamatuar(iltihabi reaksiyonu önleyen) etkileri sağlar. Tek yapmamız gereken, onunla temas kurmak. Nasıl oluyor da toprakla temas kurmak gibi basit bir eylem, vitaminlerle yarışıyor?

*Öncelikle biraz jeofizik konuşmalıyız. Yerküremiz bir batarya gibidir. Üzerinde elektrik yükü vardır. Serbest elektronlar olarak tanımlanan parçacıkları bolca barındırır. Doğa, olaylarıyla bu elektrik yükünü hep yüksek tutar. Her gün dünyanın farklı yerlerinde binlerce şimşek çakar. Rüzgâr hareketleri, yağmur, güneş ışınları hepsi yerkürenin yüzeyini bu serbest elektronlarla devamlı şarj eder. Elektronlar eksi yüklü atom altı parçacıklardır. O yüzden biz onlara negatif yük deriz. Yeryüzü negatif yüklüdür. Dünyanın farklı yerlerinde farklı miktarda negatif yük olabilir. Bazı yerlerin şifalı kabul edilmesinde, o bölgedeki negatif yükün yani serbest elektronların fazlalığı söz konusudur. İyi ama bu serbest elektronların olup olmamasının bize nasıl faydası var?

Vücudumuzdaki elektrik yükü

*Dünya nasıl kocaman bir batarya ise bizler de birer küçük bataryayız. Bizim vücudumuzda da elektrik yükü var. Ve bunu teşhis amaçlı ölçeriz. EKG ile kalptekini, EEG ile beyindekini, EMG ile kaslardakini ölçüyoruz. Tüm beyin, sinir sistemi ve kaslar, elektriksel sinyaller kullanarak çalışır.

*Esasında her bir hücremiz elektriksel iletiye sahiptir. Biz buna biyoelektrik diyelim. Her hücremizin zarında çok sayıda kapı vardır. Voltaj bağımlı kapılar olarak adlandırılırlar. Adı üstünde, bu kapılardaki voltaj değişikliği kapının açılıp kapanmasını sağlar. Böylece hücrelere gereken maddeler girebilir, içindeki atıklar dışarı atılabilir.

*Her hücre zarında zar voltajı mevcuttur. Biz buna aksiyon potansiyeli deriz. Bu voltajın belli aralıklarda tutulması gerekir. İdeal aralığın üstünde de altında da voltaj istenmez. Elektriksel voltajımızı dengede tutmak, vücut için çok önemli bir iş. Günlük olarak enerjinin yüzde 20’si bu dengelenmeye harcanır.

Çıplak ayakla gezince neden rahatlıyoruz?

*Elektriksel canlılar olduğumuzu hatırlayalım. Elektrik, arada iletken bir ortam varsa akabilir. Vücudumuz elektriği iletmeseydi, parmağımızı fişe soktuğumuzda ölüm tehlikesi yaşamaktan korkmazdık. İletken olan vücudumuz ile yerküre temas ettiğinde, bu ikisi arasında bir alışveriş olur. Elektriğin iletilebilmesi, elektronlarla olan bir iştir. İki iletken temas ettiğinde, ikisi arasında bir voltaj dengelenmesi olur. Yeryüzüne temas ile dengesiz elektriksel alanımız varsa dengeleriz. Bu yüzden parkta, kumda çıplak ayakla gezinince bir rahatlama hissederiz. Gerginliğimiz, stresimiz azalır. Oysa bir alışveriş merkezinde vakit geçirince, çıkışta arabanın kapısına dokununca o minik elektriklenmeyi hissederiz. Bu istenmeyen bir elektrik yüküdür. Bizi yorgun ve gergin yapar.

*Toprağa çıplak ayakla basmak ya da denize girmek, vücuttaki elektrik yükünü dengelediği için stresi azaltıyor. Bu, bilinen bir gerçek. Ancak fazlası var. Sporcular üzerinde yapılan denemeler, topraklanmanın spor sonrası kasların daha çabuk toparlanmasını sağladığını gösterdi.

*Sporcular dışında kardiyolojide de topraklanmanın etkisi incelenmiş, kamp yaparak toprak üzerinde uyuyanlarda yüksek tansiyonun hızla dengelendiği görülmüştür.

*Topraklanma ile yerküreden aldığımız serbest elektronlar birer antioksidan gibi çalışır. Antioksidanların, serbest radikallere karşı bizi koruyan maddeler olduğunu biliyoruz. Sebze ve meyvelerde boca olan antioksidanlar, sağlığımız için çok önemli.

Doğayla temas çok önemli

*Günlük yaşamımız doğadan kopuk. Evdeyken terlik ve halıyla, uyurken yerden yüksek yatakta, yolda, işte ayakkabı ile temastayız. Eskiden makosen ayakkabılar vardı. Şimdi plastik, kauçuk gibi iletken olmayan ayakkabılarla toprak üzerinde geziniyoruz. Bazen aylarca toprakla direkt temas kurmuyoruz. Ancak bir tatilde, deniz kenarında veya parkta, ormanda yalınayak dolaşmışsak veya denize girmişsek büyük bir rahatlama hissederek ne kaybettiğimizi anlıyoruz. O gece çok daha iyi uyuyoruz. Sadece doğayla temas bizi fabrika ayarlarımıza, daha doğrusu fabrika voltajımıza döndürüyor.

Topraklanmak için neler yapabiliriz?

*Yalın ayakla dolaşmak… Islak çimde, kumda dolaşmak… Ağaçlara temas etmek… Denize girmek… Sokaktaki hayvanları sevmek… Bunlar basit öneriler gibi görünebilir. Ama bol su için demek de basit durur ancak çok önemlidir.

*Topraklanmak, bir tedavi yöntemi olarak görülmeli. Şehir hayatının sağlığa pek çok bakımdan olumsuz etkisi var. Aylarca toprağa temas etmeden yaşadığımız için stresliyiz. Esasında stres, olaylardan çok onlara verdiğimiz tepkimizle ilgili.

*Bir dahaki sefere işten eve stresli olarak döndüğünüzde, o günkü olayları ve kişileri suçlamadan önce hıncınızı ayakkabınızdan alın, onları bir süre için ayağınızdan fırlatın atın, en yakın toprağa basın!

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Sevgili okurlarım, umarım bundan böyle bedava “T vitamini”nden yararlanmaya karar vermişsinizdir.