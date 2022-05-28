Meyve ağaçlarında ilkbahar ve yaz aylarında yapılacak yeşil budamanın faydaları

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle meyve ağaçlarında yapılacak yeşil budamanın faydalarıyla ilgili bilgileri paylaşacağım.

Meyve ağaçlarında yapılacak yeşil budama hem meyve ağaçlarının sağlıklıları bakımından hem meyve kalitesi bakımındanhemde parasal tasarruf ve ilaç tasarrufu bakımından kesinlikle yapılması gereken en önemli işlerin başında yer almaktadır. Meyve ağaçlarında ilkbahar ve yaz aylarında birçok obur dal ve lüzumsuz ufak sürgünler çıkmaktadır. Çıkan bu obur dal ve ufak sürgünlerin birçoğunun meyve ağacı için hiçbir faydası yoktur; hatta birçok zararları vardır. Bunlar, meyve ağaçları üzerinde kaldığı sürece meyve ağaçlarının içleri istenilen şekilde hava alamayacak ve güneş göremeyecektir. Üzerinde bulunan meyvelerde istedikleri gibi güneşten yararlanamayacaklarından dolayı meyveler istendiği gibi renklerini ve tatlarını alamayacaklar; istenilen büyüklüğe, iriliğe ve kaliteye ulaşamayacaklardır.Ağacı boş yere yoran ve kuvvetini alan bu sürgünler, ömrünüde kısaltacaktır.

Ayrıca yeşil budama yapılmayan meyve ağaçlarında dalların çok sık olduğu için her tarafı iyi güneş göremediğinden ve hava alamadığından dolayı mantari hastalıklara, bitlere, pamuklu bitlere, diğer hastalıklara yakalanmalarına karşı da daha uygun ortam oluşturmaktadırlar. Ayrıca en önemli konulardan biri olan meyve ağaçlarında hastalıklarla mücadelede yeşil budamanın çok önemli faydaları vardır. Özellikle, budama yapınca ağaç üzerinde birçok lüzumsuz dal çıkmış olacak ve bu dallar çıktıktan sonra yapılacak ilaçlamalar da hem daha az miktarda kullanılmış olacak, hem de ilaçlama yaparken daha az zaman harcanacak ve böylelikle iki yönlü tasarruf sağlanmış olacaktır. Ayrıca ağaç üzerinde dallar çok sık bir şekilde kalmadıklarından dolayı ilaçlama sırasında ağacın her tarafı rahatlıkla ilaçlanacak ve kuru yer kalmayacaktır. Böylelikle hastalıklarla yaptığımız mücadele, en iyi bir şekilde sonuç vermiş olacaktır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe